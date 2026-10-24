Amazon mở đợt tuyển dụng hơn 300.000 người

Amazon đang tái khởi động các chương trình tuyển dụng quy mô lớn. Ảnh: Reuters/Pascal Rossignol.

Theo Reuters, sau giai đoạn cắt giảm nhân sự liên tục, Amazon đang tái khởi động các chương trình tuyển dụng quy mô lớn. Các thông tin việc làm mới sẽ được Amazon cập nhật hàng tuần từ nay đến hết tháng 12. Về chế độ đãi ngộ, tập đoàn cho biết nhân viên thời vụ sẽ nhận mức thu nhập trung bình 20 USD/giờ, đây cũng là mức lương khởi điểm tối thiểu với nhân viên vận hành toàn thời gian.

Bên cạnh mức lương trung bình theo giờ gần 24 USD dành cho bộ phận vận hành cốt lõi cốt lõi, Amazon cũng bổ sung các quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho nhân viên.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2027, các nhân viên thời vụ làm việc tối thiểu 30 giờ mỗi tuần sẽ được hưởng bảo hiểm y tế ngay từ ngày đầu tiên gia nhập công ty. Các gói dịch vụ này có mức phí khởi điểm chỉ từ 5 USD mỗi tuần cùng mức đồng chi trả là 5 USD.

Những lao động thời vụ đã được tuyển dụng trước ngày 1/1 năm nay và đáp ứng đủ điều kiện cũng sẽ được thụ hưởng quyền lợi mới này.

Đợt tuyển dụng ồ ạt này đánh dấu chiến dịch tăng cường nhân sự mùa lễ hội đầu tiên của Amazon trong suốt 3 năm qua, cho thấy bước chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đón đầu làn sóng bùng nổ đơn hàng.

"Nhân sự là cốt lõi trong mọi hoạt động của chúng tôi", đại diện Amazon nói và nhấn mạnh những khoản đầu tư này phản ánh cam kết lâu dài trong việc biến Amazon thành nơi mọi người có thể kiếm thu nhập, học hỏi và kiến tạo tương lai cho bản thân và gia đình.

Động thái này đã nối tiếp khoản đầu tư khổng lồ hơn 1,5 tỷ USD của Amazon để nâng lương cho lực lượng lao động cốt lõi của công ty ở Mỹ.