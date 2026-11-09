Amazon lại đặt hy vọng vào robot gia đình Astro

Nhân viên làm việc tại trụ sở Amazon ở Seattle, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trước đây, Amazon từng nỗ lực thâm nhập thị trường robot tiêu dùng với việc ra mắt thiết bị Astro trị giá 1.450 USD vào năm 2021, nhưng sản phẩm này chưa bao giờ thoát khỏi giai đoạn thử nghiệm.

Những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ robot đã khơi dậy một làn sóng phát triển robot hình người mới. Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) lúc bấy giờ của Amazon đã yêu cầu nhóm lãnh đạo cấp cao phụ trách mảng thiết bị bắt tay vào chế tạo một sản phẩm như vậy. Chỉ trong vài năm, họ đã tạo ra Astro với mức giá 1.450 USD.

Công chúng lần đầu tiên nhìn thấy Astro - về cơ bản là một chiếc máy tính bảng tích hợp Alexa đặt trên bánh xe, có khả năng tự di chuyển trong nhà, nhận diện khuôn mặt và đóng vai trò như một thiết bị giám sát an ninh di động - khi nó xuất hiện trên sân khấu tại sự kiện mùa thu năm 2021 của Amazon.

Tuy nhiên, sản phẩm này chưa bao giờ vượt ra khỏi phạm vi dành riêng cho những người được mời mua. Astro chỉ đến tay vài nghìn khách hàng, một số người trong đó hiện cho rằng "ngày tàn" của robot này đã cận kề. Năm 2023, công ty cũng ra mắt phiên bản Astro dành cho doanh nghiệp, nhưng rồi lại quyết định dừng phát triển chỉ chưa đầy một năm sau đó.

Bất chấp những thất bại với Astro, Amazon vẫn chưa từ bỏ giấc mơ của tỷ phú Jeff Bezos về một robot phục vụ trong gia đình. Amazon nổi tiếng với việc thực hiện các khoản đầu tư dài hạn, chấp nhận rủi ro “bị hiểu lầm” trong ngắn hạn nếu điều đó mang lại cho công ty lợi thế tiên phong tại các thị trường mới - giống như cách họ từng làm với trợ lý ảo Alexa hay thiết bị đọc sách điện tử Kindle.

Trong thông điệp mới nhất, CEO Andy Jassy đã nhắc nhở các nhà đầu tư về chiến lược này, đồng thời khẳng định rằng AI và robot học chính là những “bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời chúng ta”.

Các nhà phân tích cũng dự báo thị trường robot hình người sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới. Trong một báo cáo hồi đầu năm 2026, ngân hàng Barclays ước tính thị trường toàn cầu sẽ tăng tức mức 2-3 tỷ USD lên khoảng 40 tỷ USD vào năm 2035, hoặc thậm chí lên tới 200 tỷ USD “theo các kịch bản lạc quan nhất”.

Theo thông tin trên trang mạng xã hội chuyên về tuyển dụng lao động LinkedIn, từ đầu năm nay, Amazon đã tái bố trí phần lớn đội ngũ đứng sau dự án robot gia đình Astro, đồng thời chiêu mộ một chuyên gia robot học từ Viện nghiên cứu MIT để tham gia phát triển dự án này.

Amazon cũng thực hiện một thương vụ mua lại đáng chú ý nhằm thúc đẩy nỗ lực nói trên. Vào tháng 3/2026, Amazon đã mua lại công ty Fauna Robotics có trụ sở tại New York, đơn vị từng chế tạo mẫu robot hình người cao khoảng 1 mét có tên là Sprout. Vào thời điểm đó, Amazon cho biết Fauna sẽ trở thành một phần của bộ phận mới mang tên Personal Robotics Group.

Một số nhân viên tại Personal Robotics Group từng làm việc tại Lab126 - đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) đứng sau nhiều sản phẩm phần cứng tiêu dùng thành công nhất của Amazon như thiết bị đọc sách điện tử Kindle, loa thông minh Echo, Fire TV và máy tính bảng Fire.

Tuy nhiên, Lab126 cũng chính là nơi tạo ra Fire Phone, một trong những sản phẩm thất bại lớn nhất của Amazon. Không rõ nhóm này đang phát triển loại robot gia đình nào hoặc loại nhiệm vụ mà nhóm có thể xử lý, nhưng một bài đăng tuyển dụng vào tháng 6 đã ám chỉ nỗ lực "tạo ra những robot không chỉ có chức năng mà còn thú vị".

Bất chấp những khó khăn với Astro, Amazon vốn có bề dày lịch sử trong lĩnh vực chế tạo robot. Năm 2012, Amazon đã mua lại Kiva Systems với giá 775 triệu USD, qua đó đưa các robot di động vào mạng lưới trung tâm hoàn thiện đơn hàng rộng lớn của mình. Kể từ đó, nỗ lực tự động hóa kho hàng của Amazon đã phát triển mạnh mẽ, với hơn một triệu robot đang hoạt động tại các cơ sở của hãng, thực hiện các công việc như lấy hàng, phân loại và vận chuyển sản phẩm đến tay nhân viên.

Theo ông Glasser, Amazon luôn có tầm nhìn dài hạn đối với các thị trường mới như robot cá nhân, đồng thời coi trọng những lợi thế có được khi trở thành đơn vị tiên phong gia nhập thị trường. Ông cho biết thêm, Astro được thiết kế nhằm giúp Amazon xây dựng năng lực chuyên môn và định hình tham vọng của mình. Amazon đã tận dụng nhiều bài học, nhân tài và kinh nghiệm đúc kết từ dự án Astro để áp dụng vào các sáng kiến robot khác của công ty.

Tuy nhiên, môi trường gia đình lại đặt ra những thách thức riêng biệt đối với robot. Ông Jeff Burnstein, Chủ tịch hiệp hội thương mại Association for Advancing Automation - người đã gắn bó với ngành công nghiệp robot suốt 45 năm - cho biết: "Nhà ở là một không gian hoàn toàn khác biệt. Có trẻ em, thú cưng, người lớn tuổi, cầu thang... Không có ngôi nhà nào được bố trí giống hệt nhau, vì vậy đây là môi trường khó khăn hơn nhiều đối với robot, đặc biệt là những robot có khả năng di chuyển".

Trong khi đó, ông Colin Angle, đồng sáng lập kiêm cựu CEO của iRobot (nhà sản xuất robot hút bụi Roomba), nhận định rằng Amazon có thể sẽ gặp thuận lợi hơn trong lần thử sức thứ hai, bởi các công cụ chế tạo robot đã có những bước tiến “vượt bậc” trong vài năm qua. Amazon từng cố gắng mua lại iRobot vào năm 2022, nhưng hai năm sau đó đã quyết định hủy bỏ thương vụ này trước sự phản đối ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý.

Những tiến bộ trong các mô hình AI, cảm biến, hệ thống pin và các linh kiện cơ khí quan trọng như bộ truyền động đã thúc đẩy một làn sóng phát triển mới cho các loại robot phục vụ cả mục đích công nghiệp lẫn tiêu dùng cá nhân. Công ty Tesla của tỷ phú Elon Musk đã phát triển các robot hai chân mang tên Optimus từ năm 2021.

Nhiều công ty khởi nghiệp khác như Apptronik, Boston Dynamics, Unitree, Figure và 1X cũng đang chế tạo các robot hình người. Agility Robotics - đơn vị đứng sau robot hai chân Digit và có Amazon là một trong những nhà đầu tư - đã chính thức lên sàn chứng khoán thông qua hình thức SPAC vào ngày 5/11.

Theo dữ liệu từ công ty dịch vụ dữ liệu PitchBook, các quỹ đầu tư mạo hiểm đã rót 33,4 tỷ USD vào các công ty trong lĩnh vực robot và AI ứng dụng vào thế giới vật lý trong nửa đầu năm 2026, cao hơn mức 28,7 tỷ USD của cả năm 2025.

Phần lớn các robot hình người hiện nay được phát triển nhằm phục vụ các ngành sản xuất, logistics và chăm sóc sức khỏe, nhưng ngày càng có nhiều công ty đang nỗ lực chế tạo robot dành cho gia đình.

Apple được cho là đang triển khai một số dự án robot gia đình, bao gồm một thiết bị đặt trên bàn có hình dáng giống chiếc đèn trong phim hoạt hình Pixar.

Hugging Face - công ty mà Nvidia đã đồng ý mua lại với giá gần 13 tỷ USD vào tháng 9/2026 - đã ra mắt sản phẩm Microduck với giá 399 USD vào tháng 8/2026. Hồi tháng 5/2026, "Táo khuyết" cũng khởi động một dự án phát triển các robot đồng hành có vẻ ngoài mềm mại, mang tên "Familiar Machines & Magic".

Trong khi đó, các công ty như Sunday, Tau và Nori khẳng định robot của họ có thể hỗ trợ làm việc nhà như gấp quần áo hay dọn bàn ăn nhưng các sản phẩm này phần lớn vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn nguyên mẫu hoặc là những thiết bị chuyên biệt cho các nhu cầu cụ thể.