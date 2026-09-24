Amazon Kuiper vào Việt Nam từ mạng viễn thông dùng riêng

Theo giấy phép, Amazon Kuiper Việt Nam được thiết lập mạng viễn thông dùng riêng sử dụng đường truyền vệ tinh để thử nghiệm, kiểm tra vận hành thiết bị đầu cuối khách hàng, qua đó đánh giá chất lượng sản phẩm được chế tạo tại Việt Nam. Giấy phép tập trung vào việc kiểm chứng thiết bị, qua đó giúp Amazon Kuiper Việt Nam vận hành thực tế và đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm sản xuất trong nước.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân trao giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho Amazon Kuiper Việt Nam. Ảnh: Bộ KH&CN

Mạng viễn thông dùng riêng của Amazon Kuiper Việt Nam kết nối hệ thống vệ tinh với hạ tầng mặt đất tại Việt Nam và hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Cùng với quyền thiết lập mạng, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về viễn thông, tần số vô tuyến điện, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, an toàn và an ninh thông tin. Như vậy, ngay từ giai đoạn thử nghiệm, Amazon Kuiper Việt Nam phải vận hành đường truyền vệ tinh theo đầy đủ quy định của pháp luật Việt Nam.

Amazon Kuiper Việt Nam được thành lập năm 2024, là pháp nhân của Amazon tại Việt Nam trong lĩnh vực kết nối vệ tinh. Doanh nghiệp gắn với Amazon Leo, mạng băng rộng trước đây có tên Project Kuiper, sử dụng hơn 3.000 vệ tinh quỹ đạo thấp để cung cấp kết nối tốc độ cao, độ trễ thấp tại những khu vực hạ tầng truyền thống khó tiếp cận.

Amazon Kuiper Việt Nam được phép thử nghiệm thiết bị đầu cuối. Ảnh: Amazon

Từ khi thành lập đến khi nhận giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng vào tháng 9/2026, Amazon Kuiper Việt Nam mất khoảng hai năm để có cơ sở pháp lý cụ thể cho hoạt động kiểm thử thiết bị kết nối với đường truyền vệ tinh.

Giấy phép dành cho Amazon Kuiper Việt Nam tạo cơ sở để Amazon kiểm thử thiết bị sản xuất tại Việt Nam, qua đó hỗ trợ phát triển công nghiệp công nghệ cao, mở rộng chuỗi cung ứng và tăng hợp tác trong phát triển hạ tầng kết nối thế hệ mới.

Khi thiết bị đầu cuối sản xuất trong nước được thử nghiệm trực tiếp trên mạng viễn thông dùng riêng kết nối với hệ thống vệ tinh, doanh nghiệp có thể thực hiện cả khâu chế tạo và đánh giá thiết bị tại Việt Nam.

Lễ trao giấy phép cho Amazon Kuiper Việt Nam tại New York diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Giấy phép tạo điều kiện để các thiết bị đầu cuối sản xuất tại Việt Nam được kiểm thử trên đường truyền vệ tinh thực tế, qua đó đánh giá chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật bằng dữ liệu vận hành.

Trước Amazon Kuiper Việt Nam, Starlink của SpaceX đã được Chính phủ cho phép thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh theo Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 23/3/2025, dựa trên Nghị quyết số 193/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 19/2/2025, với thời gian thí điểm 5 năm. Theo báo cáo của Ookla về hiệu năng băng rộng vệ tinh tại châu Á - Thái Bình Dương, Starlink bắt đầu thí điểm tại Việt Nam từ tháng 4/2025 và được cấp giấy phép thương mại đầy đủ vào tháng 2/2026, với giới hạn tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối và quyền sở hữu 100% vốn nước ngoài.

Theo mức giá được Starlink công bố trên website, người dùng Việt Nam trả 1.711.100 đồng mỗi tháng cho gói gia đình và 10.269.900 đồng cho bộ thiết bị Standard. Việt Nam cũng từng công bố kế hoạch đặt trạm cổng mặt đất Starlink tại Phú Thọ, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Starlink đã đi trước với dịch vụ Internet vệ tinh cho người dùng, trong khi Amazon Kuiper Việt Nam bắt đầu bằng mạng viễn thông dùng riêng để kiểm thử thiết bị sản xuất trong nước, cho thấy hai mạng vệ tinh đang bước vào thị trường Việt Nam theo những hướng khác nhau.