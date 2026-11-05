Amazon hỗ trợ 30 thương hiệu quốc gia Việt Nam vươn ra toàn cầu

Amazon Global Selling Việt Nam công bố hợp tác với Cục Xúc tiến thương mại triển khai chương trình “Từ Thương hiệu Quốc gia đến Thương hiệu Toàn cầu”

Ngày 5/11, Amazon Global Selling Việt Nam công bố hợp tác với Cục Xúc tiến thương mại triển khai chương trình “Từ Thương hiệu Quốc gia đến Thương hiệu Toàn cầu”, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu và xây dựng thương hiệu trên nền tảng Amazon.

Theo kế hoạch, năm 2027, chương trình lựa chọn 30 doanh nghiệp có sản phẩm đạt chứng nhận Thương hiệu Quốc gia để đào tạo, hỗ trợ từ đăng ký thương hiệu, lựa chọn sản phẩm đến vận hành gian hàng và tiếp cận khách hàng quốc tế.

Đồng thời, Amazon Global Selling Việt Nam đặt mục tiêu hỗ trợ 300 nhà sản xuất thuộc các ngành nội thất, thực phẩm và may mặc bắt đầu kinh doanh trên Amazon; hướng tới hơn 300 nhà bán hàng đạt doanh thu trên 10 tỷ đồng trong năm.

Ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á cho biết, doanh nghiệp Việt Nam đang chuyển dịch từ sản xuất gia công sang phát triển thương hiệu riêng. Amazon sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu trực tuyến và ứng dụng AI để mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế.

Theo đó, Amazon tập trung ba ưu tiên gồm hỗ trợ lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu thị trường, ứng dụng AI tối ưu vận hành và thúc đẩy nhà sản xuất phát triển thương hiệu riêng.

Các công cụ Product Opportunity Explorer, Discover Unmet Demand giúp doanh nghiệp phân tích nhu cầu khách hàng; trong khi Seller Assistant, Account Health và Advertising Intelligence hỗ trợ quản lý, tuân thủ và quảng cáo. Hoạt động đào tạo cũng được tăng cường thông qua chương trình NAMI.

Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại khẳng định: “Cục Xúc tiến thương mại cam kết tiếp tục đổi mới phương thức hỗ trợ theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy nhu cầu và lợi ích của doanh nghiệp làm trọng tâm, góp phần đưa sản phẩm, thương hiệu Việt Nam ngày càng hiện diện rộng rãi và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế”.

Chương trình được kỳ vọng thúc đẩy xuất khẩu thương mại điện tử, giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao giá trị sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.