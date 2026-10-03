Amazon Global Selling: Đồng hành đưa Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử của Đông Nam Á

Thương mại điện tử chắp cánh cho hàng "Made in Vietnam" vươn ra toàn cầu

Phát biểu tại Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Bắc lần thứ XII, năm 2026 diễn ra tại thành phố Hải Phòng, ông Trần Xuân Thủy - Giám đốc phát triển nhà bán hàng quốc gia, Amazon Global Selling Việt Nam nhận định, thương mại điện tử đang đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của nền kinh tế, tạo động lực bứt phá cho lĩnh vực xuất khẩu tại các địa phương và các thành phố lớn như Hải Phòng.

Theo đại diện Amazon, quy mô thương mại điện tử toàn cầu đang trải qua sự tăng trưởng mạnh. Từ mức doanh thu 4,2 nghìn tỷ USD (năm 2020), con số này đã đạt 6 nghìn tỷ USD vào năm 2024 và dự báo sẽ chạm mốc 8,9 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Sự phát triển này được định hình bởi ba xu thế cốt lõi: Thương mại điện tử B2C dự kiến tăng 22,6% vào năm 2027; sự phổ cập của công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa trong vận hành kinh doanh; cùng xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm người tiêu dùng.

Ông Trần Xuân Thủy - Giám đốc phát triển nhà bán hàng quốc gia, Amazon Global Selling Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Việt Nam đang nổi lên là quốc gia có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng đầu thế giới. Đặc biệt, xuất khẩu qua kênh thương mại điện tử B2C của Việt Nam tăng nhanh hơn so với phương thức xuất khẩu truyền thống. Một số ngành hàng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng như nội thất (tăng gấp 2 lần) và thời trang (tăng gấp 5,2 lần) so với tốc độ xuất khẩu bình quân của cả nước.

Theo ông Trần Xuân Thủy, những kết quả trên tạo ra điểm nhấn nổi bật cho các sản phẩm "Made in Vietnam" khi tham gia thị trường xuất khẩu qua nền tảng số toàn cầu. Nhờ các kênh xuyên biên giới, các nhà bán hàng và doanh nghiệp hoàn toàn có thể ngồi tại Việt Nam nhưng vẫn bán hàng và tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu.

Dấu ấn doanh nghiệp Việt Nam và tiềm năng kinh tế vùng

Đánh giá về sự gia nhập thị trường của các doanh nghiệp trong nước trên nền tảng Amazon, ông Thủy cho biết, số lượng sản phẩm do các đối tác bán hàng Việt Nam cung cấp đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng 35% trong năm 2025. Cùng với đó, việc gia nhập thị trường gắn liền với xây dựng thương hiệu đang trở thành một xu thế tất yếu. Dưới sự hỗ trợ của nền tảng, số lượng doanh nghiệp tham gia vào hệ thống Amazon Brand Registry (Đăng ký Thương hiệu) đã tăng 30% trong năm 2025.

Năm nhóm ngành hàng thế mạnh của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất và phù hợp với xu hướng xuất khẩu hiện nay bao gồm: Nhà cửa; Nhà bếp; Sản phẩm làm đẹp; May mặc - Thời trang và các sản phẩm sức khỏe - Bảo vệ cá nhân.

Đề cập đến không gian phát triển tại các địa phương, đại diện Amazon Global Selling đặc biệt nhấn mạnh vị thế và tiềm năng của Hải Phòng. Với vai trò là cửa ngõ xuất khẩu của miền Bắc, sở hữu hạ tầng giao thông đồng bộ từ cảng biển nước sâu đến sân bay quốc tế, cùng tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, Hải Phòng hội tụ nguồn lực rất lớn để thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trọng tâm chiến lược và giải pháp hậu cần xuyên biên giới

Nhằm tiếp tục trợ lực cho các doanh nghiệp, Amazon Global Selling sẽ tập trung vào 4 trọng tâm chiến lược phát triển trong năm 2026, bao gồm:

Thứ nhất, đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng Việt Nam trở thành một trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử của Đông Nam Á thông qua các chương trình đào tạo nhân sự, hợp tác với cơ quan ban ngành, mang những dịch vụ và công nghệ tốt nhất đến Việt Nam.

Thứ hai, nâng tầm các sản phẩm "Made in Vietnam" trên trường quốc tế thông qua các chương trình hỗ trợ xây dựng thương hiệu toàn cầu.

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng AI trong phối hợp kinh doanh, liên tục cải tiến bộ công cụ hỗ trợ doanh nghiệp vận hành trên Amazon một cách tối ưu và thuận lợi nhất.

Thứ tư, tập trung phát triển bám sát thế mạnh của từng vùng kinh tế, trong đó Hải Phòng là một trong những điểm đến quan trọng trong định hướng phát triển chung của Amazon Global Selling ở Việt Nam.

Ông Trần Xuân Thủy - Đại diện Amazon Global Selling trình bày các chiến lược trọng tâm và giải pháp hậu cần xuyên biên giới

Để giải quyết bài toán cốt lõi trong xuất khẩu trực tuyến, đại diện Amazon chính thức thông báo đã đưa dịch vụ Amazon Global Logistics về Việt Nam. Giải pháp này giúp kết nối liền mạch chuỗi cung ứng từ kho bãi trong nước, qua cảng biển và vươn tới tận tay khách hàng. Qua đó, sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam sẽ có khả năng tiếp cận trực tiếp đến 200 thị trường khác nhau trên toàn thế giới.

Ông Thủy cũng chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng từ các doanh nghiệp Việt Nam đã gặt hái thành công trên nền tảng Amazon như: Sunhouse (ngành nhà bếp), hay Green MeKong (ngành nội thất). Từ những nhà sản xuất truyền thống, các doanh nghiệp này đã vươn lên thành những thương hiệu toàn cầu.

Kết thúc phần tham luận, đại diện Amazon Global Selling mượn triết lý "Day One" của tập đoàn để khẳng định kỳ vọng vào tương lai hợp tác. Ông mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam sẽ luôn giữ vững tinh thần khởi nghiệp, không ngừng sáng tạo, tự tin ứng dụng công nghệ và thương mại điện tử để mở rộng và chinh phục thị trường quốc tế.