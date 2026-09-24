Amazon đưa gần 400 vệ tinh lên quỹ đạo, bắt đầu thử nghiệm mạng tại Việt Nam

Amazon đang triển khai hàng nghìn vệ tinh trên quỹ đạo, kết nối với hệ thống hạ tầng mặt đất gồm trạm ăng-ten, mạng cáp quang và các điểm kết nối Internet.

Gần 400 vệ tinh Amazon Leo đã ở quỹ đạo

Amazon Leo là mạng vệ tinh quỹ đạo thấp của Amazon, trước đây có tên Project Kuiper. Theo Amazon, hệ thống bắt đầu được triển khai toàn diện từ tháng 4/2025. Đến ngày 18/9/2026, mạng đã hoàn thành 14 nhiệm vụ phóng, đưa gần 400 vệ tinh lên quỹ đạo thấp Trái Đất. Amazon cũng đã ký thỏa thuận cho hơn 100 lần phóng với 4 nhà cung cấp dịch vụ phóng.

Mạng được thiết kế với hơn 3.000 vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo thấp. Các vệ tinh kết nối với hệ thống trạm cổng trên mặt đất thông qua liên kết quang tốc độ cao, sau đó kết nối với mạng cáp quang và các điểm truy cập Internet. Người dùng sẽ truy cập mạng thông qua các thiết bị đầu cuối gồm Leo Nano, Leo Pro và Leo Ultra.

Amazon cho biết hệ thống hướng tới cung cấp kết nối Internet cho người dùng, doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức tại những khu vực mà hạ tầng viễn thông truyền thống khó tiếp cận hoặc không hiệu quả về chi phí. Công ty đang tiến hành thử nghiệm với nhân viên và một số khách hàng doanh nghiệp được lựa chọn, đồng thời dự kiến bắt đầu cung cấp dịch vụ tại một số khu vực trong năm 2026.

Trong quá trình mở rộng mạng lưới, đơn vị cung cấp dịch vụ phóng Arianespace đã đưa 100 vệ tinh Amazon Leo lên quỹ đạo qua 3 nhiệm vụ phóng trong chưa đầy 5 tháng. Riêng nhiệm vụ Leo Europe 3 đã đưa 36 vệ tinh lên quỹ đạo, trở thành một trong những đợt phóng có số lượng vệ tinh Amazon Leo lớn nhất được công bố.

Việt Nam cấp phép Amazon thử nghiệm mạng vệ tinh

Ngày 23/9, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trao giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam tại New York (Mỹ). Theo giấy phép, doanh nghiệp được thiết lập mạng viễn thông dùng riêng sử dụng đường truyền vệ tinh để thử nghiệm, kiểm tra vận hành thiết bị đầu cuối khách hàng tại Việt Nam.

Mạng được thiết lập trên cơ sở kết nối hệ thống vệ tinh với hạ tầng mặt đất tại Việt Nam và có phạm vi hoạt động trên toàn quốc. Hoạt động thử nghiệm nhằm đánh giá chất lượng các sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam. Doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về viễn thông, tần số vô tuyến điện, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, an toàn và an ninh thông tin.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc cấp phép tạo cơ sở để Amazon thực hiện quy trình kiểm thử các thiết bị đầu cuối. Đây là bước liên quan đến vận hành mạng và kiểm tra thiết bị, thay vì giấy phép cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh đại trà cho người dùng tại Việt Nam.

Thiết bị sản xuất tại Việt Nam được đưa vào kiểm thử

Trong hệ thống Amazon Leo, thiết bị đầu cuối là thành phần kết nối người dùng với chòm vệ tinh trên quỹ đạo. Amazon hiện phát triển ba dòng thiết bị gồm Leo Nano, Leo Pro và Leo Ultra, với các cấu hình phục vụ những nhu cầu kết nối khác nhau.

Tại Việt Nam, giấy phép được cấp cho Amazon Kuiper Việt Nam tập trung vào việc thiết lập mạng dùng riêng để thử nghiệm và kiểm tra vận hành các thiết bị đầu cuối. Kết quả thử nghiệm được sử dụng để đánh giá chất lượng sản phẩm được chế tạo tại Việt Nam.

Như vậy, hoạt động của Amazon tại Việt Nam hiện gắn với quá trình kiểm thử mạng và thiết bị đầu cuối của hệ thống Internet vệ tinh. Trong khi đó, Amazon Leo trên toàn cầu vẫn đang tiếp tục phóng vệ tinh, mở rộng mạng lưới mặt đất và chuẩn bị cho giai đoạn cung cấp dịch vụ ban đầu tại một số khu vực.