Amazon dự kiến rót 3 tỷ USD vào thị trường giao hàng siêu tốc Ấn Độ

Quang cảnh trung tâm dịch vụ của Amazon tại Tracy, Mỹ. Ảnh tư liệu, minh họa: THX/TTXVN

Theo đó, Amazon dự kiến rót khoảng 1 tỷ USD vào mảng “thương mại nhanh” (quick commerce) tại Ấn Độ từ nay đến cuối năm 2027 và đầu tư thêm khoảng 2 tỷ USD trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2030. Nếu được triển khai đầy đủ, đây sẽ là khoản đầu tư lớn nhất của Amazon vào phân khúc giao hàng siêu tốc tại thị trường Ấn Độ.

Amazon chưa bình luận về con số đầu tư trên. Tuy nhiên, tập đoàn cho biết dịch vụ giao hàng nhanh Amazon Now đã đạt doanh số gộp thường niên hóa hơn 1 tỷ USD trong ba tháng gần đây, qua đó trở thành mảng thương mại điện tử tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử hoạt động của Amazon tại Ấn Độ.

Trọng tâm của kế hoạch mở rộng là gia tăng mạng lưới các kho hàng quy mô nhỏ đặt gần khu dân cư, qua đó rút ngắn khoảng cách từ kho tới người tiêu dùng và tăng tốc độ xử lý đơn hàng. Amazon hiện vận hành khoảng 750 cơ sở phục vụ Amazon Now và đặt mục tiêu nâng con số này lên khoảng 1.300 vào tháng 4/2027.

Bên cạnh mở rộng mạng lưới kho, Amazon dự kiến tăng đầu tư cho phần mềm quản lý hàng tồn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo nhu cầu và mở rộng danh mục sản phẩm. Chiến lược trước mắt tập trung vào những mặt hàng thiết yếu mà người tiêu dùng mua thường xuyên, thay vì chạy đua cung cấp mọi chủng loại sản phẩm như một số đối thủ.

Kế hoạch trên phản ánh sức hút ngày càng lớn của thị trường giao hàng siêu tốc tại Ấn Độ. Mô hình này phát triển mạnh từ năm 2022, làm thay đổi đáng kể thói quen mua sắm của người dân tại các đô thị lớn. Người tiêu dùng hiện có thể đặt từ sữa, thực phẩm, đồ gia dụng cho tới thiết bị điện tử và nhận hàng trong thời gian rất ngắn.

Theo Công ty nghiên cứu thị trường Datum Intelligence, quy mô thị trường “thương mại nhanh” của Ấn Độ hiện đạt khoảng 19 tỷ USD và có thể tăng hơn gấp đôi, lên khoảng 41 tỷ USD vào năm 2030.

Tuy nhiên, Amazon bước vào cuộc đua tương đối muộn và đang phải đối mặt với các đối thủ đã xây dựng được mạng lưới rộng cùng lượng khách hàng ổn định. Ba doanh nghiệp Blinkit thuộc Eternal, Swiggy và Zepto hiện chiếm tổng cộng khoảng 77% thị trường, với hơn 4.500 điểm phục vụ. Flipkart của Walmart sở hữu hơn 1.000 điểm và nắm khoảng 11% thị phần, trong khi thị phần của Amazon hiện vào khoảng 6,2%.

Giới phân tích nhận định Amazon vẫn có lợi thế đáng kể nhờ lượng khách hàng lớn từ nền tảng thương mại điện tử truyền thống, năng lực công nghệ và hệ thống logistics sẵn có. Tuy nhiên, việc thu hẹp khoảng cách với những doanh nghiệp đi trước sẽ đòi hỏi khoản đầu tư lớn, trong bối cảnh mô hình giao hàng siêu tốc chịu áp lực cao về chi phí vận hành và lợi nhuận.

Ấn Độ hiện là một trong những thị trường tăng trưởng chiến lược của Amazon. Tập đoàn Mỹ đang đồng thời mở rộng hoạt động thương mại điện tử, điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu tại nước này. Việc tăng mạnh đầu tư vào giao hàng siêu tốc cho thấy Amazon đang điều chỉnh chiến lược để theo kịp sự thay đổi nhanh chóng trong hành vi tiêu dùng tại một trong những thị trường bán lẻ số lớn và cạnh tranh nhất thế giới.