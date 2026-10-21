Amazon dự kiến đầu tư 16 tỷ euro vào Đức trong năm tới

Các kiện hàng của Amazon ở Yokohama, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, khu vực Rhein-Main, đặc biệt là vùng phụ cận thành phố Frankfurt am Main, được kỳ vọng hưởng lợi đáng kể từ kế hoạch này.

Theo thông báo của tập đoàn thương mại điện tử Amazon, khoảng 4,8 tỷ euro sẽ được dành cho mở rộng hạ tầng điện toán đám mây và AI của Amazon Web Services (AWS) châu Âu, xung quanh thành phố Frankfurt am Main ở miền Trung Tây nước Đức - một trong những trung tâm hạ tầng số quan trọng của Amazon tại Đức, đồng thời nâng cấp các cơ sở logistics.

Doanh nghiệp hiện đang tuyển dụng và tạo thêm khoảng 3.000 việc làm trong lĩnh vực logistics. Bên cạnh đó, Amazon cũng lên kế hoạch sản xuất hàng chục chương trình nội dung độc quyền tại Đức cho dịch vụ phát trực tuyến Amazon Prime.

Ngoài nền tảng thương mại điện tử và hệ thống logistics, AWS là một trong những lĩnh vực kinh doanh chủ chốt của Amazon. Theo doanh nghiệp, hiện có khoảng 3.000 nhân viên làm việc cho bộ phận này tại Đức.

Trong lĩnh vực logistics, Amazon dự kiến tiếp tục đầu tư vào các công nghệ hiện đại, trong đó có robot nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Các dự án hiện đại hóa cơ sở tại Bad Hersfeld, bang Hessen, cũng như Dortmund và Herne thuộc bang North Rhine-Westphalia (Nordrhein-Westfalen), dự kiến hoàn tất trong năm tới. Trong khi đó, một trung tâm logistics mới đang được xây dựng tại Könnern, bang Saxony-Anhalt (Sachsen-Anhalt).

Một lĩnh vực đầu tư khác là Amazon Leo, dịch vụ Internet vệ tinh của tập đoàn. Dự án này được xem là đối thủ cạnh tranh với Starlink, dịch vụ Internet vệ tinh do doanh nhân Mỹ Elon Musk phát triển.

Kế hoạch đầu tư quy mô lớn của Amazon cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Đức trong chiến lược phát triển hạ tầng số, điện toán đám mây và AI của tập đoàn tại châu Âu.

Đồng thời, các khoản đầu tư vào logistics và công nghệ tự động hóa có thể tạo thêm việc làm, nhưng cũng đặt ra yêu cầu nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ.