Theo tập đoàn này, không thể chỉ dựa vào khả năng tự kiểm soát của mô hình AI để ngăn ngừa rủi ro, nhất là khi các cuộc tấn công mạng ngày càng được tự động hóa.

Trong một bài viết công bố ngày 23/11, Giám đốc điều hành Amazon Web Services (AWS) Matt Garman cho rằng việc bảo đảm an toàn AI cần dựa trên nền tảng kỹ thuật vững chắc, thay vì trông chờ vào các mô hình được huấn luyện để hành xử đúng đắn. Quan điểm này được đưa ra trong bối cảnh Microsoft, Anthropic và OpenAI cũng đang đề xuất những khuôn khổ quản lý mới nhằm kiểm soát rủi ro từ sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI.

Theo Stephen Schmidt, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc an ninh mạng của Amazon, tập đoàn đang phải đối mặt với các hình thức tấn công ngày càng tinh vi nhằm vào nhiều hệ thống, từ dữ liệu khách hàng, robot giao hàng đến vệ tinh. Các máy chủ mồi được Amazon sử dụng để theo dõi hoạt động của tin tặc ghi nhận khoảng 750 triệu lượt tương tác độc hại mỗi ngày.

Đáng chú ý, hồi tháng 7 vừa qua, một hệ thống máy chủ của Amazon phát hiện cuộc tấn công mạng được thực hiện hoàn toàn bởi một tác nhân AI nhằm vào dịch vụ web có lỗ hổng bảo mật. Không có con người trực tiếp điều khiển, tác nhân này đã thực hiện liên tiếp 94 bước trong vòng 12,7 phút mà không mắc lỗi. Theo ông Schmidt, AI đang hạ thấp rào cản kỹ thuật đối với tin tặc ít kinh nghiệm, đồng thời cho phép chúng thực hiện những chuỗi hành động mà con người khó có thể hoàn thành trong thời gian ngắn.

Văn phòng tổng hành dinh thứ hai của Amazon tại khu vực Crystal City, bang Virginia (Mỹ). Ảnh: Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Mỹ

Để ứng phó, Amazon đề xuất tích hợp các lớp bảo vệ ngay từ kiến trúc hệ thống. Một trong những giải pháp là tách biệt vật lý các thành phần kiểm soát quyền truy cập khỏi bộ phận xử lý AI. Chẳng hạn, một con chip độc lập có thể quản lý kết nối mạng và hoạt động của máy chủ, lưu giữ nhật ký không thể chỉnh sửa, trong khi phần mềm AI không có khả năng can thiệp vào hệ thống này.

Ở cấp độ phần mềm, các biện pháp cần thiết gồm mã hóa dữ liệu đầu cuối, kiểm soát chặt chẽ kết nối mạng, ngăn chặn liên lạc với các máy chủ không xác định và quản lý nghiêm ngặt thông tin xác thực. Theo Amazon, những biện pháp cơ bản này vẫn rất quan trọng bởi nhiều cuộc tấn công mạng hiện nay tiếp tục khai thác các lỗ hổng phổ biến trong hệ thống.

Một đề xuất đáng chú ý khác là cấp danh tính số riêng cho từng tác nhân AI. Theo ông Schmidt, không nên đối xử với các tác nhân AI như con người mà cần quản lý chúng tương tự nhân viên trong một doanh nghiệp: mỗi tác nhân chỉ được cấp quyền truy cập phù hợp với nhiệm vụ, không mặc nhiên có quyền sử dụng toàn bộ hệ thống. Cách làm này vừa hạn chế thiệt hại nếu AI bị thao túng, vừa giúp doanh nghiệp theo dõi hoạt động và phát hiện những hành vi vượt quá phạm vi được phép.

Amazon cũng cảnh báo tốc độ khai thác lỗ hổng bảo mật đang ngày càng nhanh. Khoảng thời gian từ khi một lỗ hổng được công bố đến khi bị tin tặc lợi dụng có thể chỉ tính bằng giờ. Trong khi đó, dù doanh nghiệp công nghệ có thể triển khai bản vá trong vài phút, nhiều khách hàng vẫn chậm kiểm tra và cập nhật hệ thống, khiến các lỗ hổng tiếp tục tồn tại trong nhiều tháng.

Từ góc độ quản trị, Amazon cho rằng trách nhiệm bảo đảm an toàn AI phải thuộc về lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp. Giám đốc điều hành cần yêu cầu các sản phẩm phần mềm mới được thiết kế an toàn ngay từ đầu, thay vì chỉ xử lý rủi ro sau khi sự cố xảy ra. Quan điểm này cũng phù hợp với định hướng của Chỉ thị NIS2 của Liên minh châu Âu (EU), trong đó tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo các tổ chức thuộc diện điều chỉnh đối với việc thực hiện nghĩa vụ an ninh mạng.

Theo Amazon, việc quá lo ngại về rủi ro AI có thể khiến doanh nghiệp hoặc từ chối triển khai những ứng dụng có giá trị, hoặc ngược lại, đưa công nghệ vào vận hành mà không có biện pháp bảo vệ đầy đủ. Vì vậy, mục tiêu không phải là ngăn cản ứng dụng AI, mà là xây dựng hệ thống kiểm soát đủ chặt chẽ để công nghệ này có thể được triển khai an toàn và có trách nhiệm.