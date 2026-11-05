Amazon đặt mục tiêu hỗ trợ 30 Thương hiệu quốc gia Việt Nam vươn ra toàn cầu

Hội nghị Nhà bán hàng Amazon 2026 với chủ đề “Thương hiệu quốc gia, tỏa sáng toàn cầu” diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), thu hút hơn 1.000 nhà bán hàng, doanh nghiệp và đối tác trong nước, khu vực. Sự kiện có sự tham gia của đại diện Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), lãnh đạo Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á cùng các chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Amazon Global Selling Việt Nam và Cục Xúc tiến thương mại khởi động chương trình hợp tác “Từ Thương hiệu quốc gia đến Thương hiệu toàn cầu”.

Tại hội nghị, Amazon Global Selling Việt Nam công bố ba ưu tiên chiến lược cho năm 2027: hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động kinh doanh; thúc đẩy nhà sản xuất Việt Nam phát triển thương hiệu riêng thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới.

Theo kế hoạch, Amazon đặt mục tiêu hỗ trợ đưa 30 Thương hiệu quốc gia Việt Nam lên nền tảng; giúp 300 nhà sản xuất trong các ngành nội thất, thực phẩm và may mặc bắt đầu kinh doanh trên Amazon; đồng thời hướng tới hơn 300 nhà bán hàng đạt doanh thu trên 10 tỷ đồng trong năm 2027.

Ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á phát biểu tại sự kiện.

Ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á, cho biết nền tảng ghi nhận sự tăng trưởng của các ngành hàng thế mạnh Việt Nam, đồng thời nhận thấy ngày càng nhiều doanh nghiệp chuyển từ sản xuất gia công sang xây dựng thương hiệu riêng.

Trong năm 2027, Amazon dự kiến tăng cường các chương trình hỗ trợ nhà sản xuất, doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu qua thương mại điện tử và trang bị thêm công cụ AI để nâng cao hiệu quả kinh doanh quốc tế.

Từ năng lực sản xuất đến bài toán sở hữu thương hiệu

Cũng tại sự kiện, Amazon Global Selling Việt Nam và Cục Xúc tiến thương mại khởi động chương trình hợp tác “Từ Thương hiệu quốc gia đến Thương hiệu toàn cầu”, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp có sản phẩm đạt chứng nhận Thương hiệu quốc gia tiếp cận người tiêu dùng quốc tế thông qua Amazon.

Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, cho biết cơ quan này sẽ phối hợp với doanh nghiệp, hiệp hội, địa phương và đối tác quốc tế triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường. Việc hỗ trợ cần hướng đến nhu cầu thực tế, lợi ích của doanh nghiệp và góp phần nâng cao năng lực xuất khẩu.

Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương)

Tuy nhiên, từ năng lực sản xuất đến việc sở hữu thương hiệu có chỗ đứng trên thị trường quốc tế là một chặng đường dài. Việt Nam có thế mạnh ở nhiều ngành hàng xuất khẩu, nhưng để gia tăng giá trị, doanh nghiệp cần đầu tư vào phát triển sản phẩm, quản trị thương hiệu, hệ thống phân phối và khả năng tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng.

Đây cũng là vấn đề được doanh nhân Lưu Nga, Chủ tịch OpenGate, nhà sáng lập thương hiệu thời trang Elise, đề cập tại hội nghị. Từ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu trong nước, bà cho rằng doanh nghiệp Việt cần nghĩ xa hơn việc sản xuất và xuất khẩu hàng hóa, hướng tới làm chủ nhãn hiệu và giữ lại nhiều giá trị hơn từ sản phẩm do mình tạo ra.

“Đã đến lúc thương hiệu Việt bước ra khỏi cái bóng gia công”, bà Lưu Nga chia sẻ.

Nữ doanh nhân kể, gần 20 năm trước, khi sinh sống tại Mỹ, bà nhận thấy nhiều sản phẩm mang dòng chữ “Made in Vietnam” xuất hiện trên các kệ hàng. Hàng hóa Việt Nam đã tham gia chuỗi cung ứng quốc tế, nhưng nhãn hiệu trên sản phẩm phần lớn vẫn thuộc về doanh nghiệp nước ngoài. Trăn trở này là một trong những lý do khiến bà bắt đầu xây dựng thương hiệu thời trang Elise vào năm 2011.

Theo bà Lưu Nga, một quốc gia có thể xuất khẩu lượng hàng hóa lớn nhưng chưa chắc nắm giữ được phần giá trị cao nhất nếu doanh nghiệp trong nước không sở hữu thương hiệu, quyền định giá và mối quan hệ trực tiếp với khách hàng cuối cùng.

Doanh nhân Lưu Nga: "Đã đến lúc thương hiệu Việt bước ra khỏi cái bóng gia công"

Bà đánh giá thương mại điện tử xuyên biên giới đang mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận thị trường quốc tế mà không nhất thiết phải đầu tư ngay hệ thống cửa hàng, kho bãi hay mạng lưới phân phối truyền thống ở nước ngoài.

“Điều tôi đánh giá cao không chỉ là cơ hội bán được nhiều hàng hơn, mà còn là cơ hội để một doanh nghiệp Việt bắt đầu xây dựng thương hiệu trên thị trường quốc tế, ngay cả khi chưa đủ nguồn lực để mở cửa hàng”, bà nói.

Dù vậy, theo nữ doanh nhân, việc đưa sản phẩm lên sàn mới chỉ là bước khởi đầu. Chất lượng ổn định, khả năng đáp ứng tiêu chuẩn thị trường, kiểm soát chi phí, giao hàng đúng cam kết và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng mới quyết định khả năng phát triển lâu dài của thương hiệu.

AI và dữ liệu hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu

Bên cạnh mục tiêu phát triển thương hiệu, các định hướng của Amazon trong năm 2027 cho thấy dữ liệu và AI sẽ đóng vai trò ngày càng lớn trong hoạt động xuất khẩu trực tuyến.

Ở khâu lựa chọn sản phẩm, Amazon giới thiệu các công cụ như Product Opportunity Explorer và Discover Unmet Demand, hỗ trợ nhà bán hàng phân tích nhu cầu, nhận diện khoảng trống thị trường và đánh giá cơ hội trước khi đầu tư sản xuất hoặc tung sản phẩm mới.

Trong vận hành, các giải pháp ứng dụng AI như Seller Assistant, Account Health và công cụ hỗ trợ quảng cáo được giới thiệu nhằm giúp doanh nghiệp quản lý gian hàng, theo dõi tình trạng tài khoản và tối ưu hoạt động kinh doanh.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, bà Lưu Nga cho biết OpenGate đang hướng tới kết nối các nguồn lực về sản phẩm, công nghệ, dữ liệu và thương mại điện tử để hỗ trợ các thương hiệu Việt phát triển. Một số thương hiệu do doanh nghiệp này phát triển, trong đó có VELYNIQ ở lĩnh vực túi xách và BORYNIQ ở lĩnh vực thời trang, đã bắt đầu đưa sản phẩm lên Amazon.

Những bước đi này cho thấy doanh nghiệp Việt đang tìm cách kết hợp năng lực phát triển sản phẩm với hạ tầng thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng quốc tế. Tuy nhiên, khả năng mở rộng vẫn phụ thuộc vào phản hồi thị trường, chất lượng sản phẩm và hiệu quả của mô hình kinh doanh.

Hội nghị Nhà bán hàng Amazon 2026 đặt ra mục tiêu không chỉ gia tăng số lượng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu trực tuyến, mà còn thúc đẩy quá trình nâng cấp vị trí của doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu. Khi lợi thế sản xuất không còn là yếu tố duy nhất quyết định sức cạnh tranh, khả năng sở hữu thương hiệu, khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ sẽ ngày càng quan trọng đối với doanh nghiệp muốn phát triển tại thị trường quốc tế.