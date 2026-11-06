Amazon công bố ba ưu tiên chiến lược, hỗ trợ thương hiệu Việt vươn ra toàn cầu

Ba ưu tiên đưa thương hiệu Việt ra thị trường toàn cầu

Hội nghị Nhà bán hàng 2026 do Amazon Global Selling Việt Nam vừa tổ chức với chủ đề "Thương hiệu quốc gia, tỏa sáng toàn cầu". Sự kiện quy tụ hơn 1.000 nhà bán hàng trong nước và khu vực, với mục tiêu thúc đẩy doanh nghiệp Việt xây dựng thương hiệu toàn cầu thông qua xuất khẩu thương mại điện tử.

Ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á chia sẻ về ba ưu tiên chiến lược trong năm 2027.

Tại hội nghị, Amazon Global Selling Việt Nam công bố ba ưu tiên chiến lược trong năm 2027, gồm: Hỗ trợ nhà bán hàng tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường; tối ưu hoạt động vận hành bằng trí tuệ nhân tạo (AI); phát huy thế mạnh sản xuất trong nước để thúc đẩy xuất khẩu thương mại điện tử.

Theo kế hoạch, Amazon đặt mục tiêu đưa 30 thương hiệu quốc gia Việt Nam lên nền tảng, hỗ trợ 300 nhà sản xuất trong các ngành hàng nội thất, thực phẩm và may mặc bắt đầu kinh doanh trên Amazon, đồng thời hướng tới hơn 300 nhà bán hàng đạt doanh thu trên 10 tỷ đồng trong năm 2027.

Để hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn sản phẩm, Amazon dự kiến tăng cường cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu, giúp nhận diện nhu cầu tiêu dùng và những phân khúc thị trường còn thiếu nguồn cung. Qua đó, doanh nghiệp có thể đánh giá tiềm năng sản phẩm trước khi đầu tư sản xuất và đưa ra thị trường quốc tế.

Cùng với đó, việc ứng dụng AI vào hoạt động kinh doanh được xác định là một ưu tiên quan trọng. Các công cụ như Seller Assistant, New Seller Central, Account Health và Advertising Intelligence sẽ hỗ trợ nhà bán hàng quản lý hoạt động, nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu quảng cáo và tiếp cận khách hàng.

Ông Hoàng Minh Chiến, Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại phát biểu tại Hội nghị.

Đáng chú ý, Amazon tiếp tục tập trung hỗ trợ các nhà sản xuất Việt Nam chuyển dịch từ gia công sang phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu riêng. Thông qua hội thảo, đào tạo chuyên sâu và Trung tâm tổng hợp kiến thức, kết nối nhà bán hàng Việt Nam (NAMI), doanh nghiệp được hỗ trợ nâng cao năng lực xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Một điểm nhấn tại hội nghị là việc Amazon Global Selling Việt Nam và Cục Xúc tiến thương mại khởi động chương trình hợp tác cấp cao "Từ thương hiệu quốc gia đến thương hiệu toàn cầu".

Trong năm 2027, chương trình hướng tới trang bị kiến thức, kỹ năng xuất khẩu thương mại điện tử cho 30 doanh nghiệp có sản phẩm đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia, do Cục Xúc tiến thương mại và Amazon Global Selling Việt Nam lựa chọn. Các doanh nghiệp được đào tạo và hỗ trợ chuyên sâu theo từng giai đoạn, từ đăng ký thương hiệu đến đưa sản phẩm tới khách hàng quốc tế.

Từ gia công đến sở hữu thương hiệu

Chia sẻ tại hội nghị, bà Lưu Nga, Chủ tịch OpenGate, nhà sáng lập thương hiệu thời trang Elise, cho rằng Việt Nam đã có năng lực sản xuất và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, song số thương hiệu Việt được người tiêu dùng quốc tế biết đến vẫn còn khiêm tốn. Theo bà, sản xuất được hàng hóa cho các thương hiệu nước ngoài và xây dựng thương hiệu do người Việt sở hữu là hai câu chuyện khác nhau. Doanh nghiệp cần đầu tư vào sản phẩm, năng lực quản trị, phát triển thị trường và tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Bà Lưu Nga, Chủ tịch OpenGate, nhà sáng lập thương hiệu thời trang Elise phát biểu tại Hội nghị.

Từ kinh nghiệm xây dựng Elise, bà Lưu Nga nhấn mạnh thương hiệu không chỉ là tên gọi trên sản phẩm mà còn là giá trị khách hàng nhận được và niềm tin được bồi đắp qua thời gian. Với OpenGate, bà hướng tới xây dựng một nền tảng kết nối nguồn lực về sản phẩm, con người, công nghệ, dữ liệu và thương mại điện tử, qua đó hỗ trợ nhiều thương hiệu Việt phát triển và tiếp cận thị trường quốc tế.

Đánh giá về thương mại điện tử xuyên biên giới, bà cho rằng các nền tảng như Amazon mở thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt thử nghiệm sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu, tiếp nhận phản hồi trực tiếp từ khách hàng quốc tế mà không nhất thiết phải đầu tư ngay hệ thống cửa hàng và phân phối tại nước ngoài. Tuy nhiên, đưa sản phẩm lên sàn mới chỉ là bước khởi đầu. Chất lượng, khả năng đáp ứng tiêu chuẩn thị trường, kiểm soát chi phí và xây dựng niềm tin mới quyết định khả năng phát triển lâu dài của thương hiệu.

Ông Hoàng Minh Chiến, Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại khẳng định, Cục sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội, địa phương và các đối tác quốc tế để triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực xuất khẩu và mở rộng thị trường.

Theo ông Chiến, phương thức hỗ trợ doanh nghiệp sẽ tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy nhu cầu và lợi ích của doanh nghiệp làm trọng tâm, góp phần nâng cao sự hiện diện và vị thế của thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.