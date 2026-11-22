Theo Page Six dẫn nguồn Variety, Amazon MGM đã chi từ 300.000 đến 500.000 USD (khoảng 7,8 đến 13 tỷ đồng) nhằm giữ bí mật quá trình tuyển chọn diễn viên cho phần phim James Bond tiếp theo. Ngày 16/11, Robert Pattinson chính thức được công bố là gương mặt mới đảm nhận vai điệp viên 007, khép lại hành trình tìm kiếm người kế nhiệm kéo dài nhiều năm.

Robert Pattinson chính thức được công bố là gương mặt mới đảm nhận vai điệp viên 007.

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, đội ngũ sản xuất đã tổ chức hàng loạt buổi thử vai với sự tham gia của nhiều nam diễn viên nổi tiếng Hollywood.

Theo nguồn tin của Variety, nhà sản xuất Amy Pascal - người từng đứng sau các dự án Spider-Man, cùng David Heyman - nhà sản xuất loạt phim Harry Potter ban đầu tổ chức thử vai với những ứng viên như Callum Turner, Jack Lowden và Josh O'Connor.

Mặc dù Amazon MGM bỏ ra khoản tiền lớn để bảo mật thông tin, danh tính các ứng viên vẫn nhanh chóng xuất hiện trên truyền thông, khiến những đồn đoán về người kế nhiệm James Bond ngày càng sôi động. Đáng chú ý, Robert Pattinson và Nicholas Hoult là hai ứng viên tham gia thử vai vào phút chót.

Nguồn tin nội bộ cho biết đạo diễn Denis Villeneuve là nhân vật có tiếng nói đặc biệt quan trọng trong quá trình đưa ra lựa chọn cuối cùng. Việc từng hợp tác với Robert Pattinson trong Dune: Part Three giúp Denis Villeneuve hiểu rõ khả năng diễn xuất cũng như cách làm việc của nam tài tử. Theo những người trong cuộc, sự ăn ý giữa hai bên khiến việc lựa chọn Robert Pattinson gần như trở thành điều tất yếu.

Việc từng hợp tác với Robert Pattinson trong Dune: Part Three giúp Denis Villeneuve hiểu rõ khả năng diễn xuất cũng như cách làm việc của nam tài tử.

Trước đó, tỷ phú Jeff Bezos - nhà sáng lập Amazon cũng tiết lộ quyết định lựa chọn Robert Pattinson chỉ được đưa ra ba ngày trước thời điểm công bố chính thức. Theo Jeff Bezos, từ số lượng lớn ứng viên ban đầu, đội ngũ sản xuất đã chọn ra năm gương mặt xuất sắc nhất. Mỗi diễn viên phải thực hiện ba phân cảnh thử vai với đầy đủ phục trang, bối cảnh và bạn diễn.

"Khi danh sách được rút gọn xuống còn năm người, tất cả đều rất tuyệt vời. Nhưng có điều gì đó đặc biệt ở Robert và những màn thể hiện của anh ấy. Gần như không cần tranh luận thêm. Mọi thứ quá rõ ràng, anh ấy chính là James Bond", Jeff Bezos chia sẻ.

Dù việc Robert Pattinson trở thành điệp viên 007 mới nhận về những ý kiến trái chiều, ngôi sao The Batman khẳng định đây là "vinh dự của cả cuộc đời".

Ngôi sao The Batman khẳng định đây là "vinh dự của cả cuộc đời".

Hiện Amazon chưa đưa ra phản hồi chính thức về khoản chi phí bảo mật được Variety tiết lộ. Tuy nhiên, con số lên đến nửa triệu USD phần nào cho thấy quy mô và mức độ thận trọng của hãng phim trong việc tìm kiếm gương mặt tiếp quản một trong những vai diễn mang tính biểu tượng nhất lịch sử điện ảnh.