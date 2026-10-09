Amazon bỏ dần Fire Tablet sau 15 năm: Vì sao phải quay lại Android?

Kindle Fire từng là một trong những sản phẩm thành công nhất lịch sử Amazon khi xuất hiện năm 2011 với giá chỉ 199 USD. Nhưng chiến lược tablet giá rẻ, phần mềm khép kín và kho ứng dụng riêng đang đi đến cuối hành trình.

Amazon xác nhận sẽ không phát triển thế hệ Fire Tablet mới, thay vào đó đặt cược vào Alexa Tablet chạy Android và có Google Play đầy đủ.

Hình minh họa

Sau 15 năm, Amazon không làm Fire Tablet thế hệ mới

Amazon vừa xác nhận sẽ từng bước dừng dòng Fire Tablet, kết thúc một chiến lược phần cứng kéo dài từ năm 2011.

Các máy Fire Tablet đang được sử dụng không lập tức trở thành thiết bị lỗi thời. Amazon vẫn tiếp tục cung cấp cập nhật bảo mật cho những sản phẩm hiện có.

Tuy nhiên, hãng không có kế hoạch phát triển một thế hệ phần cứng Fire Tablet mới.

Thay vào đó là dòng Amazon Alexa Tablet gồm ba phiên bản Alexa Tablet 8, Alexa Tablet 11 và Alexa Tablet 12 Pro.

Thay đổi này đáng chú ý bởi Kindle Fire từng giữ vị trí rất đặc biệt trong lịch sử phần cứng của Amazon.

Chiếc Kindle Fire đầu tiên được giới thiệu tháng 9.2011 với giá 199 USD và bắt đầu giao hàng vào tháng 11 cùng năm.

Thời điểm đó, Amazon chọn một chiến lược hoàn toàn khác Apple.

Thay vì bán tablet cao cấp với biên lợi nhuận lớn, Amazon tạo thiết bị tương đối rẻ rồi gắn sâu với hệ sinh thái nội dung của hãng như Kindle, video, nhạc, ứng dụng và mua sắm.

Chỉ sau 9 tháng, Amazon từng cho biết Kindle Fire chiếm 22% doanh số tablet tại Mỹ và trở thành một trong những đợt ra mắt sản phẩm thành công nhất của công ty.

Trong nhiều thế hệ sau đó, triết lý cơ bản vẫn ít thay đổi: Fire Tablet có giá thấp, cấu hình vừa đủ và tập trung đưa người dùng vào hệ sinh thái Amazon.

Nhưng chính công thức đó dần trở thành điểm yếu.

Fire OS vốn phát triển dựa trên Android nhưng không cung cấp đầy đủ hệ sinh thái Google như tablet Android thông thường.

Người dùng Fire Tablet không có Google Play chính thức và phải sử dụng Amazon Appstore.

Điều này đồng nghĩa những ứng dụng phổ biến như Gmail, Google Docs, Google Drive hay nhiều dịch vụ Android khác không có trải nghiệm cài đặt thuận tiện như trên tablet Samsung, Lenovo hoặc các thiết bị Android thông thường.

Người dùng am hiểu kỹ thuật vẫn có cách cài Google Play bằng phương pháp không chính thức, nhưng đó chưa bao giờ là trải nghiệm mà phần lớn khách hàng phổ thông mong muốn.

Giới hạn kho ứng dụng càng trở nên rõ rệt khi tablet ngày càng được sử dụng cho nhiều việc ngoài đọc sách và xem video.

Một chiếc máy có thể rẻ, nhưng nếu thiếu ứng dụng người dùng cần thì lợi thế về giá sẽ giảm đáng kể.

Lãnh đạo mảng thiết bị Amazon thừa nhận chiến lược cũ chưa cung cấp đầy đủ những gì khách hàng đang yêu cầu.

Dòng Alexa Tablet vì vậy thay đổi gần như toàn bộ công thức.

Máy chạy Android đầy đủ và lần đầu tiên tablet Amazon có Google Play chính thức.

Người dùng có thể tải hàng triệu ứng dụng Android quen thuộc, bao gồm YouTube, Netflix, Gmail và Google Docs, bên cạnh Prime Video, Kindle, Audible, Amazon Music và những dịch vụ của Amazon.

Đây có lẽ là thay đổi quan trọng nhất của Alexa Tablet.

Amazon không còn cố dùng tablet để ép người dùng sống gần như hoàn toàn trong hệ sinh thái phần mềm riêng.

Thay vào đó, hãng chấp nhận nền tảng Android phổ biến rồi đưa Alexa+ và các dịch vụ Amazon lên trên.

Alexa Tablet không còn theo công thức “rẻ là đủ”

Thay đổi thứ hai nằm ở phần cứng và giá bán.

Alexa Tablet 8 có giá khởi điểm 229,99 USD. Máy sử dụng màn hình 8,7 inch, chip 8 nhân, 4 GB RAM, bộ nhớ trong 64 GB và thời lượng xem video được công bố lên tới khoảng 14 giờ.

Alexa Tablet 11 tăng giá lên 329,99 USD, sử dụng màn hình 11 inch độ phân giải 2.5K, tần số quét 90 Hz, RAM 8 GB và thời lượng video khoảng 15 giờ.

Nhưng Alexa Tablet 12 Pro mới cho thấy rõ nhất Amazon đang thay đổi vị trí trên thị trường.

Máy có giá từ 499,99 USD, bước thẳng vào khu vực của những tablet Android cao cấp và iPad.

Tablet này sử dụng màn hình khoảng 12 inch với mật độ 280 ppi, tỷ lệ 3:2 và tần số quét 120 Hz.

Amazon còn cung cấp phiên bản màn hình Nanomatte giá từ 549,99 USD. Bề mặt kính được xử lý để giảm phản xạ và cải thiện khả năng đọc dưới ánh sáng mạnh.

Máy dày khoảng 6,5 mm, sử dụng thân nhôm nguyên khối.

Bên trong là chip 8 nhân tiến trình 4 nm với cấu hình RAM có thể lên tới 16 GB.

Amazon tuyên bố hiệu năng xử lý cao hơn gần ba lần và đồ họa mạnh hơn tới chín lần so với những tablet tốt nhất hãng từng bán trước đó.

Alexa Tablet 12 Pro cũng hỗ trợ phụ kiện bàn phím và bút.

Pro Pen có 4.096 mức lực nhấn, hỗ trợ nhận biết góc nghiêng, sạc không dây và gắn từ tính.

Bàn phím kết nối trực tiếp qua nam châm, có trackpad và hướng tới biến tablet thành thiết bị làm việc.

Những lựa chọn này cho thấy Amazon không còn chỉ cạnh tranh bằng giá rẻ.

Một bộ Alexa Tablet 12 Pro cộng bàn phím và bút có thể vượt đáng kể mức 700 USD, tức không còn quá xa những tablet cao cấp hoặc laptop truyền thống.

Amazon đang đặt cược rằng người dùng sẵn sàng trả thêm tiền nếu thiết bị không còn buộc họ đánh đổi quá nhiều về ứng dụng, màn hình và hiệu năng.

Điều này cũng diễn ra trong bối cảnh vị thế của Amazon trên thị trường tablet suy giảm.

Theo số liệu được Reuters dẫn lại, thị phần tablet toàn cầu của Amazon ở quý II.2026 chỉ khoảng 1,9%, so với khoảng 8% một năm trước.

Trong khi Apple và Samsung tiếp tục thống trị phân khúc cao hơn, lợi thế “tablet thật rẻ” không còn đủ giúp Amazon giữ vị trí như trước.

Alexa Tablet vì vậy giống một cuộc tái định vị hơn là một đợt nâng cấp Fire Tablet thông thường.

Google Play trở lại, nhưng Alexa+ mới là thứ Amazon thực sự muốn bán

Nếu Google Play giải quyết điểm yếu cũ, Alexa+ mới là phần Amazon muốn dùng để tạo khác biệt.

Trợ lý AI này được tích hợp sâu vào cả ba tablet.

Người dùng có thể gọi Alexa bằng giọng nói hoặc chạm nút Ask Alexa mà không cần thoát khỏi ứng dụng đang sử dụng.

Một tính năng đáng chú ý là On-Screen Intelligence.

Alexa có thể đọc nội dung đang hiển thị trên màn hình rồi trả lời theo ngữ cảnh.

Ví dụ, khi người dùng đang xem danh sách các cung đường đi bộ, họ có thể hỏi tuyến nào phù hợp nhất. Alexa đọc thông tin đang mở, kết hợp với những gì đã biết về sở thích của người dùng rồi đưa ra gợi ý.

Nếu màn hình đang hiển thị lịch thi đấu, người dùng có thể yêu cầu Alexa thêm các trận vào lịch và phát hiện xung đột thời gian.

Đây là hướng đi khác với Fire Tablet cũ.

Trước đây, Amazon chủ yếu dùng tablet như cánh cửa dẫn tới nội dung của hãng.

Với Alexa Tablet, hãng muốn biến thiết bị thành một màn hình AI cá nhân luôn sẵn sàng quan sát nội dung và thực hiện tác vụ.

Amazon cũng đưa trải nghiệm Kindle sâu hơn vào máy.

Khi mở sách, tablet có thể chuyển sang chế độ giảm thông báo, hạn chế ánh sáng xanh và tạo trải nghiệm đọc ít phân tâm hơn.

Trên bản 12 Pro, màn hình Nanomatte và bút giúp thiết bị tiến gần hơn Kindle Scribe ở một số tình huống như ghi chú hoặc đánh dấu tài liệu.

Thời lượng đọc trong chế độ Kindle được hãng công bố có thể đạt khoảng 20 giờ.

Amazon cũng đưa hướng Android đầy đủ sang dòng máy dành cho trẻ em.

Alexa Kids Tablet có Google Play nhưng quyền tải ứng dụng được kiểm soát thông qua Parent Dashboard. Phụ huynh quyết định ứng dụng nào trẻ được cài, đồng thời quản lý thời gian sử dụng và nội dung.

Điều này cho thấy việc chuyển khỏi Fire OS không chỉ dành cho một dòng sản phẩm cao cấp.

Amazon đang thay đổi nền tảng tablet ở cấp độ hệ sinh thái.

Ba Alexa Tablet bắt đầu giao hàng từ ngày 14.10 tại Mỹ, Canada và Mexico; một số thị trường châu Âu nhận hàng từ ngày 19.10.

Amazon chưa công bố kế hoạch phân phối chính hãng dòng Alexa Tablet tại Việt Nam.

Sự thay đổi cũng không có nghĩa Amazon từ bỏ toàn bộ thương hiệu Fire.

Fire TV vẫn tồn tại và Fire Tablet hiện tại tiếp tục được hỗ trợ. Điều chấm dứt là chiến lược phát triển thế hệ tablet Fire mới dựa trên Fire OS như trước.

Nhìn rộng hơn, việc Amazon quay lại Android đầy đủ là một sự thừa nhận khá đáng chú ý về sức mạnh của hệ sinh thái ứng dụng.

Một hãng có thể tự xây hệ điều hành, cửa hàng ứng dụng và dịch vụ riêng, nhưng người dùng cuối vẫn cần những ứng dụng họ quen thuộc.

Khoảng cách đó càng khó chấp nhận khi một chiếc tablet bắt đầu có giá 300–500 USD.

Ở mức giá thấp, khách hàng có thể chấp nhận một số giới hạn để tiết kiệm.

Ở mức giá của iPad hoặc Galaxy Tab, họ kỳ vọng Gmail, YouTube, Google Docs, các ứng dụng làm việc, game và dịch vụ phổ biến phải có ngay khi mở hộp.

Amazon vì thế đang làm một điều tưởng như nghịch lý: mở cửa hệ sinh thái phần mềm để có cơ hội giữ người dùng ở lại với Alexa và dịch vụ Amazon lâu hơn.

Sau 15 năm, chiến lược tablet của hãng đã đảo chiều.

Kindle Fire năm 2011 thành công nhờ mức giá 199 USD và một hệ sinh thái Amazon được kiểm soát chặt.

Alexa Tablet năm 2026 lại đặt cược rằng khách hàng sẽ trả nhiều tiền hơn nếu họ được tự do sử dụng Google Play, phần cứng tốt hơn và có một lớp AI Amazon hoạt động xuyên suốt thiết bị.

Nếu chiến lược mới thành công, Alexa Tablet có thể không cần bán nhiều như Fire Tablet thời đỉnh cao.

Điều Amazon cần chứng minh là Alexa+ có đủ giá trị để khiến người dùng chọn một tablet Amazon thay vì iPad, Galaxy Tab hoặc hàng loạt tablet Android khác vốn đã có Google Play từ lâu.

Đó mới là bài kiểm tra khó nhất sau khi Fire Tablet đi đến cuối hành trình.