Amazon sẽ đưa dịch vụ mua bán ôtô trực tuyến Amazon Autos đến Anh vào đầu năm 2027, đánh dấu lần đầu nền tảng này mở rộng hoạt động ra ngoài thị trường Mỹ kể từ khi ra mắt.

Sau khi ra mắt tại Mỹ, Amazon Autos lần đầu mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, với điểm đến là Anh Quốc. Hyundai sẽ là một trong những đối tác đầu tiên cung cấp xe mới và xe đã qua sử dụng trên nền tảng này.

Hyundai sẽ là một trong những đối tác đầu tiên cung cấp xe mới và xe đã qua sử dụng trên Amazon Autos tại Anh, bao gồm các mẫu xe điện, hybrid và xe sử dụng động cơ xăng. Danh mục sản phẩm dự kiến có Hyundai IONIQ 3, IONIQ 5, KONA và i20.

Ngoài Hyundai, các mẫu xe đã qua sử dụng từ Vertu Motors, tập đoàn kinh doanh và phân phối ôtô tại Anh, cũng sẽ xuất hiện trên nền tảng ngay từ thời điểm ra mắt. Amazon cho biết hãng sẽ công bố thêm các thương hiệu và đại lý đối tác trong những tháng tới.

Bên cạnh Hyundai, Amazon Autos còn hợp tác với hệ thống đại lý xe cũ Vertu Motors. Nhiều thương hiệu và đại lý đối tác khác sẽ được nền tảng này công bố trong thời gian tới.

Thông qua Amazon, khách hàng có thể tìm kiếm và lựa chọn xe, xem giá bán công khai, đặt giữ xe, nhận định giá tham khảo cho chiếc xe đang sở hữu cũng như tìm hiểu các phương án tài chính.

Tuy nhiên, quá trình mua xe sẽ được hoàn tất trực tiếp tại đại lý, thay vì thực hiện toàn bộ giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử. Amazon cho biết các đại lý sẽ tự quyết định giá bán xe được niêm yết trên dịch vụ.

Amazon Autos được triển khai tại Mỹ vào tháng 12/2024. Kể từ đó, dịch vụ đã mở rộng phạm vi hoạt động tới hơn 150 thành phố tại thị trường này. Việc tiến vào Anh được xem là bước mở rộng quốc tế đầu tiên của nền tảng này.

Amazon Autos được triển khai tại Mỹ vào tháng 12/2024. Kể từ đó, dịch vụ đã mở rộng phạm vi hoạt động tới hơn 150 thành phố tại thị trường này, theo công ty. Việc tiến vào Anh được xem là bước mở rộng quốc tế đầu tiên của nền tảng này, trong bối cảnh Amazon tiếp tục tìm cách tham gia sâu hơn vào lĩnh vực mua bán ôtô trực tuyến.