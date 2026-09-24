Amazfit T-Rex Dual Solar ra mắt: Đột phá sạc hai mặt giúp thời lượng pin kéo dài đến 51 ngày

Hãng thiết bị đeo Amazfit vừa chính thức giới thiệu mẫu đồng hồ thông minh T-Rex Dual Solar. Đây là thiết bị đeo tay chuyên dụng ngoài trời đầu tiên trên thế giới tích hợp hệ thống sạc năng lượng mặt trời ở cả hai mặt trước và sau, hướng đến giải quyết bài toán năng lượng cho người dùng yêu thích các hoạt động thám hiểm dài ngày.

Amazfit ra mắt đồng hồ T-Rex Dual Solar

Cơ chế thu năng lượng hai mặt tối ưu thời lượng pin

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất của Amazfit T-Rex Dual Solar nằm ở kiến trúc quang điện kép. Thay vì chỉ đặt tấm thu ở vành mặt kính như các thiết bị truyền thống, nhà sản xuất đã trang bị các tấm pin mặt trời ở cả mặt trước lẫn mặt sau lưng đồng hồ, gia tăng diện tích tiếp nhận ánh sáng tự nhiên trong quá trình vận động.

Thiết bị sử dụng viên pin dung lượng 660 mAh. Khi hoạt động hoàn toàn bằng nguồn lưu trữ này ở chế độ thông thường mà không có ánh sáng hỗ trợ, đồng hồ cung cấp thời lượng sử dụng đạt khoảng 21 ngày. Hiệu suất này tăng lên đáng kể khi người dùng hoạt động dưới điều kiện ánh nắng mặt trời.

Sản phẩm sở hữu công nghệ sạc hai mặt độc đáo

Cụ thể, nếu người dùng đeo đồng hồ trên tay và tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp khoảng 3 giờ mỗi ngày, thời lượng pin sẽ kéo dài lên mốc 34 ngày. Đặc biệt, tấm pin năng lượng mặt trời ở mặt lưng có diện tích hấp thụ lớn hơn. Do đó, khi tháo rời thiết bị và lật mặt sau để đón nắng trực tiếp 3 giờ mỗi ngày, thời gian vận hành tổng thể có thể đạt kỷ lục 51 ngày liên tục.

Khả năng hiển thị ngoài trời và độ bền chuyên dụng

Bên cạnh hệ thống sạc quang năng, Amazfit T-Rex Dual Solar được trang bị màn hình AMOLED kích thước 1.32 inch sắc nét. Nhằm đảm bảo khả năng hiển thị thông tin rõ ràng dưới ánh nắng gắt, tấm nền này có độ sáng tối đa lên tới 3.000 nits, đồng thời được bảo vệ bằng lớp kính Sapphire có độ cứng cao chống trầy xước.

Đồng hồ có nhiều tính năng cao cấp

Thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn kháng nước 10 ATM, cho phép vận hành tốt trong môi trường nước và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Sản phẩm còn tích hợp cụm đèn pin LED siêu sáng nhằm hỗ trợ định vị và chiếu sáng trong các tình huống khẩn cấp giữa tự nhiên.

Hệ thống tính năng và thông số kỹ thuật

Mẫu đồng hồ dã ngoại mới của Amazfit hỗ trợ theo dõi hơn 180 chế độ luyện tập thể thao khác nhau. Thiết bị cũng tích hợp loa và micro hỗ trợ đàm thoại trực tiếp qua kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh một cách tiện lợi.

Tại thị trường Mỹ, Amazfit T-Rex Dual Solar được niêm yết với mức giá 650 USD (tương đương khoảng 16,89 triệu đồng) cho phiên bản màu Đen Basalt kèm dây đeo silicon chuyên dụng.