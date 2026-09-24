Amazfit T-Rex Dual Solar: Đồng hồ sạc năng lượng mặt trời hai mặt với thời lượng pin 51 ngày

Amazfit vừa chính thức ra mắt mẫu đồng hồ thông minh chuyên dụng ngoài trời mang tên Amazfit T-Rex Dual Solar. Điểm nhấn mang tính đột phá của thiết bị là công nghệ sạc năng lượng mặt trời hai mặt, giúp tối ưu hóa khả năng hấp thụ quang năng và nâng tổng thời gian vận hành lên tới 51 ngày liên tục, giải quyết triệt để rào cản pin đối với người đam mê thám hiểm.

Amazfit ra mắt đồng hồ T-Rex Dual Solar

Cơ chế sạc quang năng hai mặt và hiệu suất pin ấn tượng

Công nghệ năng lượng mặt trời trên các thiết bị đeo thường bị giới hạn bởi diện tích tiếp xúc nhỏ hẹp của mặt kính đồng hồ. Amazfit đã giải quyết bài toán này bằng cách tích hợp các cell quang điện ở cả mặt trước lẫn mặt sau của T-Rex Dual Solar, tạo nên hệ thống thu năng lượng kép độc đáo.

Thiết bị được trang bị viên pin dung lượng 660 mAh. Ở điều kiện vận hành tiêu chuẩn không có nguồn sáng hỗ trợ, đồng hồ cung cấp thời lượng sử dụng khoảng 21 ngày. Khi đeo hàng ngày và phơi sáng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời tối thiểu 3 giờ mỗi ngày, tấm nền mặt trước giúp kéo dài thời lượng pin lên 34 ngày. Đặc biệt, người dùng có thể lật mặt lưng – nơi tích hợp tấm thu năng lượng diện tích lớn hơn – để đón ánh nắng trực tiếp khoảng 3 giờ mỗi ngày, đẩy tổng thời gian sử dụng lên đến 51 ngày mà không cần cắm sạc dây.

Sản phẩm sở hữu công nghệ sạc hai mặt độc đáo

Khả năng hiển thị ngoài trời và tiêu chuẩn độ bền

Bên cạnh hệ thống pin bền bỉ, Amazfit T-Rex Dual Solar sở hữu màn hình AMOLED kích thước 1.32 inch với độ sáng tối đa đạt 3.000 nits. Mức độ sáng này cho phép hiển thị rõ nét các thông số dẫn đường, dữ liệu thể chất ngay cả dưới điều kiện nắng gắt trực tiếp của vùng núi hoặc sa mạc. Bề mặt màn hình được bảo vệ bằng lớp kính Sapphire có độ cứng cao, chống trầy xước hiệu quả khi xảy ra va quẹt.

Về khả năng bảo vệ, mẫu smartwatch này đạt chuẩn kháng nước 10 ATM, cho phép thiết bị hoạt động ổn định ở các hoạt động dưới nước như bơi lội hoặc thể thao mạo hiểm mà không lo ngại hư hại phần cứng bên trong.

Đồng hồ có nhiều tính năng cao cấp

Tính năng theo dõi thể thao và tiện ích sinh tồn

Amazfit T-Rex Dual Solar tích hợp hơn 180 chế độ luyện tập khác nhau, đáp ứng gần như toàn bộ các bộ môn dã ngoại và thể thao chuyên nghiệp. Thiết bị hỗ trợ kết nối Bluetooth cho phép thực hiện cuộc gọi nhanh chóng trực tiếp từ cổ tay khi kết nối với điện thoại thông minh.

Nhằm phục vụ tối ưu cho các chuyến thám hiểm địa hình phức tạp, Amazfit còn trang bị một đèn pin LED siêu sáng tích hợp ngay trên thân vỏ. Đèn pin này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tầm nhìn ban đêm cũng như phát tín hiệu trợ giúp trong các trường hợp cứu hộ khẩn cấp.

Giá bán và định vị thị trường

Tại thị trường Mỹ, Amazfit T-Rex Dual Solar được phân phối với mức giá 650 USD (tương đương khoảng 16,89 triệu đồng) cho phiên bản màu Đen Basalt đi kèm dây đeo silicon. Với thiết kế chắc chắn, cơ chế sạc quang năng hai mặt tiên phong và thời lượng pin vượt bậc, đây là lựa chọn nổi bật dành riêng cho cộng đồng vận động viên chuyên nghiệp và người dùng thường xuyên tham gia các chuyến dã ngoại dài ngày.