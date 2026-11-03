Amadeus 'vá' lỗ hổng hệ thống sau sự cố rò rỉ dữ liệu hàng không

Đại diện doanh nghiệp này cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, song khẳng định hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy thông tin tài chính hoặc thanh toán của khách hàng bị xâm nhập. Bên cạnh đó, Amadeus cũng cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy lỗ hổng này bị khai thác cho mục đích tống tiền bằng mã độc. Để ngăn ngừa rủi ro, tập đoàn đã tăng cường khả năng giám sát, phát hiện sự cố và đang duy trì liên lạc trực tiếp với khách hàng cùng các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Sự cố an ninh mạng xảy ra đối với hệ thống của Amadeus đã ảnh hưởng trực tiếp đến dữ liệu hành khách do nhà cung cấp bên thứ 3 này nắm giữ. Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, hãng hàng không Malaysia Airlines ngày 31/10 thông báo một số thông tin khách hàng được xử lý qua Amadeus trong giai đoạn từ tháng 8/2023 đến tháng 9/2026 có thể đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hệ thống công nghệ thông tin riêng của Malaysia Airlines không bị xâm nhập và hãng đang phối hợp chặt chẽ với Amadeus để điều tra sự cố.

Trước đó ngày 30/10, hãng hàng không Cathay Pacific của Hong Kong (Trung Quốc) cho biết khoảng 53.000 lượt đặt chỗ đã bị truy cập trái phép thông qua thông tin đăng nhập của một tài khoản hệ thống Amadeus, liên quan đến các hồ sơ từ tháng 8/2023 đến tháng 9/2026. Phần lớn các hồ sơ bị ảnh hưởng chứa mã đặt chỗ, tên hành khách và chi tiết chuyến bay, trong khi một số lượng nhỏ hơn bao gồm email, số điện thoại, thông tin giấy tờ du lịch cùng số thẻ khách hàng thân thiết. Cathay Pacific cho biết được Amadeus thông báo vào ngày 28/10, đồng thời khẳng định hệ thống riêng và hoạt động của hãng không bị ảnh hưởng.

Tương tự, các hãng hàng không Nhật Bản gồm Japan Airlines và Japan Transocean Air báo cáo khoảng 92.000 khách hàng chịu ảnh hưởng, trong khi All Nippon Airways ghi nhận thông tin của khoảng 37.800 hành khách bị truy cập. Trong khi tại Hàn Quốc, 2 hãng Korean Air và Asiana Airlines cũng báo cáo việc dữ liệu đặt chỗ bị truy cập bất hợp pháp qua Amadeus nhưng chưa công bố số lượng cụ thể. Thời điểm các hãng nhận được thông báo từ Amadeus lần lượt là ngày 20/10 đối với Korean Air và Asiana Airlines, và ngày 23/10 đối với Japan Airlines cùng Japan Transocean Air.

Trước tình hình này, nhiều hãng hàng không bị ảnh hưởng đã phát đi cảnh báo, khuyến cáo hành khách cần nâng cao cảnh giác trước các email nghi vấn, cuộc gọi lừa đảo hoặc bất kỳ hình thức liên lạc nào yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và tài chính.