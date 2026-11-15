AMACCAO vô địch Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026: Bản lĩnh từ thương trường đến sân đấu

Ngày hội kết nối của toàn ngành Xây dựng

Ngày 14/11/2026, tại cụm sân U.S. Pickleball Club (số 70 An Dương, Hà Nội), Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 do Báo Xây dựng tổ chức, phối hợp cùng Công đoàn Xây dựng Việt Nam, đã diễn ra sôi nổi với chủ đề "Kết nối để thành công". Giải quy tụ gần 500 vận động viên đến từ hơn 80 cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Xây dựng, các Sở Xây dựng địa phương, viện, trường, tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp trong ngành.

Ông Trần Danh Đạt và bà Phạm Thị Thanh Hương (Tập đoàn AMACCAO) nhận cúp vô địch nội dung Đôi Nam Nữ Lãnh đạo.

Giải được tổ chức nhằm hưởng ứng Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Xây dựng rèn luyện thể chất, giao lưu, gắn kết. Giải đấu nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Xây dựng: Bộ trưởng Trần Hồng Minh trực tiếp tham gia thi đấu, cổ vũ các vận động viên và được Ban Tổ chức trao danh hiệu Vận động viên danh dự.

Nếu những người làm xây dựng vẫn ngày ngày kiến tạo những nền móng vững chắc, những công trình vươn cao, thì tại giải đấu này, họ còn cùng nhau bồi đắp một nền tảng không kém phần quan trọng: sức khỏe, tinh thần đồng đội và sự gắn kết giữa những con người trong ngành.

Các vận động viên tranh tài ở 5 nội dung, chia thành hai hệ thống: Giải Lãnh đạo (Đôi Nam Lãnh đạo, Đôi Nam Nữ Lãnh đạo) và Giải Phong trào (Đôi Nam, Đôi Nữ, Đôi Nam Nữ), dưới sự điều hành của đội ngũ trọng tài cấp quốc gia.

Ngôi vô địch Đôi Nam Nữ Lãnh đạo: Chiến thắng của tinh thần đồng đội

Đôi Nam Nữ Lãnh đạo là nội dung thuộc hệ thống Giải Lãnh đạo, dành riêng cho cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Mỗi cặp gồm một vận động viên nam và một vận động viên nữ cùng đơn vị, phối hợp trên một nửa sân. Khác với các nội dung đôi cùng giới, đôi nam nữ đòi hỏi hai tay vợt phải bù trừ cho nhau về lực đánh, tốc độ và tầm bao quát sân; chỉ một nhịp phối hợp lệch, đối thủ có thể khai thác ngay khoảng trống.

Tại nội dung này, Tập đoàn AMACCAO cử hai cặp đôi tham dự. Trong đó, cặp ông Trần Danh Đạt - Tổng giám đốc Công ty CP VONTA Việt Nam và bà Phạm Thị Thanh Hương - Giám đốc Kinh doanh Nhà máy Bê tông AMACCAO đã lần lượt vượt qua các đối thủ qua từng lượt trận, giành ngôi vô địch và mang về chiếc cúp danh giá nhất của nội dung.

Điều đáng nói, hai nhà vô địch đến từ hai đơn vị thành viên thuộc hai lĩnh vực khác nhau trong hệ sinh thái AMACCAO: một người là Tổng giám đốc điều hành doanh nghiệp thiết bị điện VONTA, một người Giám đốc kinh doanh Nhà máy bê tông AMACCAO. Thế nhưng trên sân, họ trở thành một khối thống nhất - người chủ động tấn công, người kiểm soát nhịp bóng, luôn sẵn sàng che chắn khoảng trống cho nhau. Đó cũng chính là cách các đơn vị trong hệ sinh thái hơn 40 công ty thành viên AMACCAO vẫn phối hợp hằng ngày trên mỗi công trình, dự án hay từng công việc chung.

Không chỉ giành chức vô địch, Tập đoàn AMACCAO còn được Ban Tổ chức trao giải Nhì toàn đoàn – sự ghi nhận dành cho nỗ lực chung của cả đoàn vận động viên trong suốt ngày thi đấu.

Sự ăn ý của cặp đôi lãnh đạo AMACCAO trên đường tới ngôi vô địch.

Chia sẻ sau khi nhận cúp, ông Trần Danh Đạt cho biết: "Chiến thắng hôm nay là niềm vui chung của cả đoàn AMACCAO. Pickleball cũng giống như công việc của chúng tôi - muốn chiến thắng, hai người phải tin nhau, hiểu nhau và cùng chịu trách nhiệm với từng đường bóng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng, Báo Xây dựng và Ban Tổ chức đã tạo nên một sân chơi ý nghĩa, để những người làm xây dựng có dịp gặp gỡ, giao lưu và kết nối. Đặc biệt, Tập đoàn AMACCAO xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vì sự quan tâm, đồng hành của Bộ đối với phong trào thể thao cũng như cộng đồng doanh nghiệp toàn ngành".

Bên cạnh thành tích trên sân, đoàn AMACCAO còn tạo nên điểm nhấn với lực lượng cổ động viên đông đảo, nhiệt huyết và sáng tạo. Những tràng cổ vũ rộn ràng cùng màu cờ sắc áo rực rỡ đã góp phần khuấy động không khí suốt ngày thi đấu, nhận được nhiều sự quan tâm, ấn tượng.

Từ thương trường đến sân đấu: Bản lĩnh con người AMACCAO

Là tập đoàn kinh tế đa ngành với gần 10.000 cán bộ, nhân viên, AMACCAO hoạt động trong các lĩnh vực thi công xây dựng, năng lượng và môi trường, sản xuất công nghiệp và hàng tiêu dùng, giáo dục và đào tạo, đầu tư bất động sản… với hệ thống đơn vị thành viên, nhà máy và dự án trải rộng trên khắp tỉnh, thành. Là thành viên của cộng đồng doanh nghiệp ngành Xây dựng, AMACCAO luôn coi những sân chơi do Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức là dịp quý báu để học hỏi, giao lưu và mở rộng kết nối với các cơ quan quản lý, đơn vị bạn và đối tác.

Ở AMACCAO, người giỏi việc cũng là người năng động, khỏe mạnh và giàu tinh thần tập thể. Sự quyết liệt trong điều hành sản xuất, kinh doanh; sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị trên công trường, thương trường; cùng bản lĩnh trước những thời điểm then chốt – những phẩm chất ấy đã được thể hiện rõ nét trên sân pickleball, qua từng pha bóng của hai nhà vô địch và sự đồng lòng của các vận động viên, cổ động viên.

Đoàn Tập đoàn AMACCAO chụp ảnh cùng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, tại Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026.

Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 khép lại với kỳ vọng sẽ trở thành giải đấu thường niên của toàn ngành. Với AMACCAO, chức vô địch Đôi Nam Nữ Lãnh đạo và giải Nhì toàn đoàn không chỉ là thành tích thể thao, mà còn là lời khẳng định về một tập thể bản lĩnh, đoàn kết, sát cánh vì mục tiêu chung - "bộ gen" được AMACCAO vun đắp, gìn giữ qua nhiều năm và trở thành nền tảng sức mạnh của Tập đoàn. Với tinh thần ấy, AMACCAO sẵn sàng cùng toàn ngành Xây dựng "kết nối để thành công", chinh phục những mục tiêu mới, từ sân đấu đến thương trường.