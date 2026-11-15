'Âm vang xứ Mường' giữa lòng Hà Nội

Chương trình thuộc dự án “Đẻ Đất Đẻ Nước”, do Thân Thị Xuân giám tuyển, NSƯT Hồng Tam chỉ đạo nghệ thuật, Thành Chung và Hương Đình biên đạo, dàn dựng. NSƯT Hồng Tam cùng 100 nghệ nhân đến từ xã Yên Xuân tham gia biểu diễn, với sự đồng hành của “Lũng Trăng – Không gian sinh thái và sáng tạo văn hóa Mường”.

Các nghệ nhân diễu hành xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: BTC

Ở phần mở đầu, các nghệ sĩ và nghệ nhân đã tổ chức diễu hành chiêng Mường quanh hồ Hoàn Kiếm. Những nhịp chiêng vang lên giữa không gian phố đi bộ, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân theo dõi, ghi hình và hòa mình vào không khí trình diễn.

Các nghệ nhân diễu hành giới thiệu về chiêng Mường - nét đặc sắc văn hóa người Mường. Ảnh: BTC

Các nghệ nhân giới thiệu về nét đặc sắc của văn hóa Mường. Ảnh: BTC

Đây cũng là dịp để các nghệ nhân giới thiệu về những nét văn hóa của dân tộc Mường với công chúng, như trang phục, chiêng Mường…

Sau đó, đêm nhạc “Âm vang xứ Mường - Từ cội nguồn đến ngàn sau” diễn ra tại Quảng trường Sáng tạo phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Được xây dựng theo mạch kể chuyện xuyên suốt, các tiết mục đưa khán giả khám phá những lớp ý nghĩa trong đời sống văn hóa Mường, như tinh thần cộng đồng, ước vọng sinh sôi, lòng biết ơn, ý thức hướng về nguồn cội.

Đêm nhạc "Âm vang xứ Mường - Từ cội nguồn đến ngàn sau" diễn ra tại Quảng trường Sáng tạo phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: BTC

Các nghệ nhân và nghệ sĩ đã đem đến nhiều tiết mục đặc sắc như “Khúc cầu mùa”, gửi gắm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ; làn điệu dân ca “Đập Bông Bông” mang đến sắc thái mộc mạc, gần gũi trong đời sống tinh thần của người Mường; tiết mục “Múa dâng bông” thể hiện lòng thành kính với đất trời, gửi gắm khát vọng về sự tốt tươi, thịnh vượng.

Các nghệ sĩ, nghệ nhân mang đến những tiết mục đậm đà bản sắc dân tộc Mường. Ảnh: BTC

Đặc biệt, phần trình diễn “Xứ Mường truyền vọng nhịp chiêng”, lấy cảm hứng từ sử thi “Đẻ Đất Đẻ Nước” – tác phẩm dân gian lưu giữ những quan niệm cổ xưa về sự hình thành trời đất, muôn loài và con người, đã để lại ấn tượng với người xem. Tiếng chiêng trở thành sợi dây kết nối toàn bộ chương trình, qua đó gợi mở mối liên hệ giữa con người với thiên nhiên, tín ngưỡng và văn hóa.

Các tiết mục đặc sắc trong chương trình. Ảnh: BTC

Tiết mục biểu diễn trong chương trình. Ảnh: BTC

Diễn ra giữa không gian trung tâm Thủ đô, “Âm vang xứ Mường – Từ cội nguồn đến ngàn sau” tạo cơ hội để công chúng tiếp cận di sản bằng trải nghiệm trực tiếp, qua âm thanh, chuyển động và sự hiện diện của các nghệ nhân. Chương trình cũng cho thấy khả năng đưa những giá trị văn hóa truyền thống vào đời sống sáng tạo đương đại, tạo thêm điểm gặp gỡ giữa di sản và công chúng nhiều thế hệ.

Cùng với triển lãm sắp đặt “Đẻ Đất”, chương trình góp phần kể tiếp câu chuyện về văn hóa Mường trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, khơi gợi sự quan tâm của cộng đồng đối với việc gìn giữ, trao truyền và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hôm nay.