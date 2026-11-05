Âm vang xứ Bạch Dương - trở về với âm nhạc Nga và Châu Âu

Âm vang xứ Bạch Dương mở ra hành trình trở về với âm nhạc Nga và Đông Âu vốn đã in dấu trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Qua những tác phẩm giao hưởng giàu màu sắc, chương trình không chỉ tái hiện vẻ đẹp của một di sản âm nhạc mà còn khơi gợi những rung cảm thân thuộc, kết nối quá khứ với hiện tại.

Chương trình có sự góp mặt của những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng. Nguồn: HPO

Chương trình có sự góp mặt của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội (HPO), dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Sự tham gia của hai nghệ sĩ độc tấu Huỳnh Gia Nguyên Đan (đàn hạc) và Mikhail Bachyla (trumpet, Belarus) càng làm phong phú thêm bức tranh âm thanh, nhằm tạo nên cuộc hội ngộ giữa những cá tính nghệ thuật và sắc màu văn hóa.

Chương trình sẽ giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của Reinhold Glière, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Alexander Arutiunian và Alexander Borodin. Từ concerto đàn hạc, concerto trumpet đến những vũ khúc trong ballet Người đẹp ngủ trong rừng và opera Hoàng tử Igor, mỗi tác phẩm là một lát cắt về đời sống âm nhạc Nga và Đông Âu, khi thì trữ tình, bay bổng, lúc lại hào sảng, giàu kịch tính.

Điểm nhấn của đêm diễn nằm ở sự kết hợp giữa hai nhạc cụ độc tấu. Nếu đàn hạc mang đến những thanh âm trong trẻo, mềm mại và giàu chất thơ, trumpet lại nổi bật với âm sắc sáng rõ, mạnh mẽ. Sự giao hòa giữa hai màu sắc đối lập nhằm tạo nên những khoảnh khắc vừa lắng đọng, vừa giàu năng lượng trong không gian giao hưởng.