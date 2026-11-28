Ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trình bày diễn văn buổi lễ khẳng định trải qua 140 năm, hào khí Ba Đình vẫn là biểu tượng sáng ngời của truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất của quân và dân ta.

Khởi nghĩa Ba Đình là "mạch nguồn tuôn chảy" lan tỏa ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm của người Việt

Ngày nay, trước hương linh của các thủ lĩnh, nghĩa sĩ và nhân dân đã hy sinh anh dũng trong cuộc khởi nghĩa này, xin được mượn tên tác phẩm nổi tiếng "Trống trận Ba Đình" của 2 cố tác giả Mai Bình và Hà Khang để nhắc lại hào khí và âm vang của cuộc khởi nghĩa.

Sau khi kinh thành Huế thất thủ, tháng 7 năm 1885, Vua Hàm Nghi ban Dụ Cần Vương, kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân đứng lên giúp Vua cứu nước.

Hưởng ứng lời hiệu triệu ấy, phong trào đấu tranh chống Pháp lan rộng tại nhiều địa phương, trong đó Thanh Hoá trở thành địa bàn hoạt động sôi nổi.

Trước yêu cầu thống nhất các lực lượng, xây dựng căn cứ kháng chiến, các thủ lĩnh phong trào yêu nước ở Thanh Hoá đã họp tại Bồng Trung (nay thộc xã Biện Thượng), bàn rồi thống nhất giáp Phạm Bành, Đinh Công Tráng và Hoàng Bật Đạt xây dựng căn cứ Ba Đình; giao Trần Xuân Soạn và Hà Văn Mao xây dựng căn cứ Mã Cao, tạo thế liên kết giữa vùng đồng bằng và miền núi.

Tái hiện lại hào khí Khởi nghĩa Ba Đình tại buổi lễ.

Tháng 2 năm 1886, căn cứ Ba Đình được xây dựng trên địa bàn 3 làng Thượng Thọ, Mậu Thịnh và Mỹ Khê. Với hệ thống lũy tre, hào sâu, bãi chông, thành đất và các công sự liên hoàn, căn cứ Ba Đình trở thành nơi phòng thủ kiên cố. Sức mạnh của căn cứ phòng thủ này không chỉ là địa thế, hệ thống phòng thủ mà còn từ sự đồng long của nhân dân địa phương.

Từ căn cứ này dưới sự chỉ huy của Phạm Bành và và Đinh Công Tráng, nghĩa quân nhiều lần tổ chức phục kích, chặn đánh các toán quân tuần tiễu và các đoàn vận tải của quân Pháp.

Trước tình hình trên, ngày 18 tháng 12 năm 1886, quân Pháp mở nhiều hướng tấn công, dù chỉ có vũ khí thô sơ, gươm giáo, cuốc thuổng, gậy gộc nhưng nghĩa quân Ba Đình và nhân dân trong vùng đánh trả quyết liệt buộc quân Pháp rút lui.

Liên tục bị phục kích, chặn đánh, ngày 6 tháng 1 năm 1887, quân Pháp huy động gần 2.500 quân, chia thành 3 mũi tấn công, có pháo binh yểm trợ.

Trước ưu thế vượt trội về quân số và vũ khí của đối phương, nghĩa quân vẫn kiên cường, anh dũng chiến đấu. Tuy nhiên trước sức ép này càng lớn, căn cứ bị bao vây, lực lượng và nguồn tiếp tế gặp muôn vàn khó khăn.

Trước tình đó, đêm 20 rạng ngày 21 tháng 1 năm 1887, các thủ lĩnh quyết định phá vòng vây, rút khỏi căn cứ Ba Đình về căn cứ Mã Cao để bảo toàn lực lượng, tiếp tục kháng chiến. Sau khi chiếm được căn cứ Ba Đình, quân Pháp đàn áp, phá hủy căn cứ cùng 3 làng Mậu Thịnh, Thượng Thọ, Mỹ Khê, gây nhiều mất mát cho nhân dân.

Ngày 22 tháng 1 năm 1887, căn cứ Mã Cao tiếp tục bị quân Pháp tấn công, nghĩa quân phải rút về các địa bàn miền núi để duy trì hoạt động.

Đông đảo cựu chiến binh, nhân dân địa phương tham gia buổi lễ. Ảnh: Báo Thanh Hoá

Dù không giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng cuộc khởi nghĩa Ba Đình đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc, thể hiện lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập tự do.

Khởi nghĩa Ba Đình diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng "chất liệu" của cuộc khởi nghĩa đã thôi thúc những người làm công tác văn hóa, thông tin sử dụng để truyền bá, lan tỏa tinh thần yêu nước.

Dù trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước còn gặp nhiều khó khăn, gian khổ năm 1970, hai tác giả Mai Bình - Hà Khang đã viết nên kịch bản cải lương "Trống trận Ba Đình" dựng lại cuộc khởi nghĩa Ba Đình để truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp tục ra trận làm nên chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 và công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hôm nay.

"Trống trận Ba Đình" được công diễn lần đầu vào năm 1974, sau đó được biểu diễn ở nhiều địa phương trong tỉnh Thanh Hoá kể cả một số vùng công giáo, được đông đảo quần chúng nhân dân khen ngợi. Đặc biệt Tổng Bí thư Trường Chinh đã xem, khen ngợi, góp ý để tư tưởng của tác phẩm được nâng cao.

Kịch bản cải lương "Trống trận Ba Đình" của tác giả Hà Khang - Mai Bình.

Kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình, lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng Phong trào Cần Vương và tham quan khu trưng bày hiện vật tại Khu di tích lịch sử Ba Đình.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, đại diện thế hệ trẻ bày tỏ niềm tự hào, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha ông, quyết tâm tiếp nối truyền thống bằng những việc làm thiết thực.

Chương trình nghệ thuật “Khởi nghĩa Ba Đình - Dấu son bất tử” tái hiện những dấu mốc lịch sử, tinh thần chiến đấu kiên cường và sự hy sinh của nghĩa quân, nhân dân trong cuộc khởi nghĩa.

Tỉnh Thanh Hoá chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Ba Đình gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ, đồng thời khai thác hợp lý tiềm năng du lịch lịch sử, văn hóa.