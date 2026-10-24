'Âm vang miền đá' sẵn sàng cho đêm khai hội Hoa Tam giác mạch

Tối 24.10, tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn (Tuyên Quang), Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Tam giác mạch tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc lần thứ XII năm 2026 với chủ đề “Âm vang miền đá”.

Dự buổi tổng duyệt có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Hùng Đức cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và xã Đồng Văn.

Toàn cảnh buổi tổng duyệt đêm khai hội Hoa tam giác mạch

Chương trình nghệ thuật được xây dựng trên nền tảng văn hóa bản địa, kết hợp ca múa, âm nhạc truyền thống và những tiết mục tái hiện đời sống đồng bào các dân tộc vùng Cao nguyên đá.

Các làn điệu dân ca, điệu múa dân gian cùng âm thanh nhạc cụ truyền thống tạo nên mạch diễn xuyên suốt, khắc họa cảnh sắc thiên nhiên, đời sống và bản sắc văn hóa của vùng địa đầu Tổ quốc.

Tại buổi tổng duyệt, Ban Tổ chức tập trung kiểm tra kết cấu chương trình, sự kết nối giữa các tiết mục và toàn bộ hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, qua đó kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa hoàn thiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Hùng Đức ghi nhận sự chuẩn bị của các đơn vị đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện nội dung nghệ thuật và nâng cao chất lượng trình diễn.

Một số tiết mục nghệ thuật tại chương trình

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị đơn vị tổ chức sự kiện, tổng đạo diễn cùng đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên rà soát từng phần diễn, bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng và truyền tải trọn vẹn thông điệp chương trình.

Cùng với yêu cầu về nghệ thuật, các đơn vị liên quan cần hoàn thiện điều kiện kỹ thuật, bảo đảm sân khấu, âm thanh và ánh sáng vận hành ổn định, phục vụ đêm khai mạc trang trọng, hấp dẫn.

Đối với công tác đón khách, lãnh đạo tỉnh đề nghị xã Đồng Văn phối hợp các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm và rà soát chất lượng dịch vụ lưu trú.

Lễ khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 25.10 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh gieo trồng khoảng 400ha hoa tam giác mạch theo nhiều đợt, kéo dài mùa hoa từ tháng 10 - 12.2026.

Cùng với cảnh quan mùa hoa, các hoạt động giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và văn hóa các dân tộc cũng được tổ chức để quảng bá du lịch vùng cao.