Âm vang Festival Cồng chiêng 2026

Vẻ đẹp di sản

Chuỗi hoạt động phong phú của Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 diễn ra từ ngày 30-10 đến hết ngày 8-11 mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm đa dạng, từ không gian bạt ngàn dã quỳ của núi lửa Chư Đang Ya đến các phần giao lưu, trình diễn văn hóa đậm bản sắc.

Đặc biệt, những hoạt động trọng tâm của Festival Cồng chiêng diễn ra từ ngày 6 đến 8-11 đã phô diễn vẻ đẹp, sức cuốn hút, sự đa dạng của không gian văn hóa cồng chiêng các dân tộc trong và ngoài tỉnh.

Đoàn nghệ nhân Chăm H’roi xã Vân Canh diễu hành tại lễ hội đường phố chiều 6-11. Ảnh: P.D

Gây ấn tượng với bộ trang phục thổ cẩm truyền thống và chiếc mũ đội đầu có gắn lông chim, nghệ nhân Đinh Văn Ngom (xã Kông Chro) cho hay, bản thân anh cảm thấy rất vui khi được hòa vào không gian lễ hội, giới thiệu văn hóa dân tộc Bahnar đến với đông đảo du khách như cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm, đan đát...

“Mong rằng Festival sẽ được tổ chức thường xuyên để qua đó góp phần gìn giữ bản sắc” - anh nói.

Mang văn hóa dân tộc Mạ ở làng Tà Lài - ngôi làng tiếp giáp với Vườn Quốc gia Cát Tiên đến với lễ hội, nghệ nhân Ka Thị Ngọc Hương (TP. Đồng Nai) xúc động chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên ngôi làng nhỏ bé của chúng tôi tham gia lễ hội lớn như thế này - một chương trình hấp dẫn mang âm hưởng đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc anh em”.

Đội nghệ nhân người Mạ tỉnh Đồng Nai góp mặt tại sự kiện. Ảnh: P.D

Tại sự kiện, đoàn nghệ nhân TP. Đồng Nai giới thiệu đến du khách vẻ đẹp riêng có với sắc trắng thanh nhã của trang phục thổ cẩm và bộ chiêng đặc trưng gồm 6 chiếc.

Trong bài phát biểu tại chương trình nghệ thuật “Đêm hội cồng chiêng” diễn ra ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) tối 7-11, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nêu bật ý nghĩa của Festival trong việc tôn vinh di sản, tri ân các thế hệ nghệ nhân và cộng đồng đã bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Bảo tồn không phải để văn hóa đứng yên trong quá khứ, mà để văn hóa tiếp tục sống và phát triển cùng cộng đồng. Tỉnh sẽ quan tâm nghiên cứu, kiểm kê, số hóa các giá trị có nguy cơ mai một; hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy cho thế hệ trẻ; gìn giữ không gian văn hóa gắn với sinh kế và đời sống nhân dân.

“Thành công của công tác bảo tồn không chỉ được đo bằng những lễ hội lớn, mà bằng việc sau mỗi lễ hội, có thêm bao nhiêu bài chiêng cổ được lưu giữ, bao nhiêu nghệ nhân có người kế tục và bao nhiêu người trẻ tự hào tiếp nối văn hóa của cha ông” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Những trải nghiệm hấp dẫn

Cùng với việc tập hợp đội ngũ nghệ nhân tài năng, tâm huyết của các dân tộc với phần tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng và những lễ hội, nghi thức gắn với cồng chiêng, Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 còn tôn vinh âm nhạc trẻ, cà phê đặc sản, ẩm thực địa phương…, qua đó góp phần quảng bá, phát triển du lịch.

Đến với lễ hội, từ ngày 6 đến 8-11, tại khu vực đường Anh Hùng Núp (phường Pleiku), du khách được xem trình diễn rang xay và pha chế các loại cà phê đặc sản, đồng thời trải nghiệm những hương vị thông qua những phương pháp sơ chế khác nhau…

Du khách trải nghiệm ẩm thực địa phương tại Festival. Ảnh: P.D

Bên cạnh đó, du khách có thể tham quan, mua sắm các sản phẩm OCOP; thưởng thức sự phong phú trong ẩm thực vùng miền của Gia Lai và nhiều địa phương trên cả nước như: cơm lam gà nướng, cá ngừ đại dương sashimi, bún cá ngừ, gỏi lá Kon Tum, bún mắm miền Tây, bún bò Huế, chả mực Hải Phòng, nem chua Thanh Hóa...

Tối 8-11, trong chương trình giao lưu âm nhạc “Pleiku ơi”, lễ hội chính thức khép lại trong không khí bùng nổ của hàng ngàn khán giả Phố núi, đặc biệt là khán giả trẻ.

Chuỗi sự kiện hấp dẫn trên đã mang đến cho du khách những ấn tượng khó quên. Sinh ra, lớn lên ở Gia Lai nhưng hiện sinh sống tại Đà Nẵng, anh Nguyễn Tiến Việt rất hào hứng khi được trở về tham dự lễ hội tại quê hương.

“Dịp này, tôi được hiểu thêm về sự giao thoa văn hóa của tỉnh Gia Lai sau sáp nhập, ngắm các di sản vật thể, phi vật thể của tỉnh tại triển lãm “Gia Lai - Những sắc màu văn hóa”. Cũng lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại tiếng cồng chiêng, tham gia lễ hội đường phố, giao lưu văn hóa, nghệ thuật đặc sắc” - anh Việt cho biết.

Ông Eric Moore (du khách Mỹ) trong chương trình lễ hội đường phố. Ảnh: P.D

Còn ông Eric Moore (du khách Mỹ) cho hay, ông lưu trú tại phố Núi suốt những ngày qua để được tham gia các sự kiện, từ Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya đến lễ hội đường phố và trình diễn, giao lưu văn hóa các dân tộc.

“Tôi rất thích tham gia các lễ hội vì nhờ đó mà mình có thể hiểu thêm về văn hóa bản địa.

Đó là lý do tôi đến đây vào dịp Festival để được hòa mình vào bản sắc văn hóa độc đáo” - ông Eric Moore vui vẻ trò chuyện.