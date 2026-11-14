'Âm vang đại ngàn' trong đêm hội văn hóa ở Quảng Trực

Đêm hội văn hóa “Âm vang đại ngàn” là một trong những hoạt động nổi bật của Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Đêm hội văn hóa “Âm vang đại ngàn” là một trong những hoạt động nổi bật của Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 - “Nối nhịp biên cương”, diễn ra trong 2 ngày 14 - 15/11.

Chương trình được tổ chức tại sân khấu ngoài trời xã Quảng Trực, với nhiều nghi thức, hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào M’Nông.

Lãnh đạo xã Quảng Trực và khách mời thắp lửa trại đêm hội văn hóa “Âm vang đại ngàn”

Điểm nhấn của đêm hội là nghi thức đón bạn theo phong tục M’Nông. Trong tiếng chiêng vang vọng, các nghệ nhân, già làng, trưởng bon thực hiện nghi thức đón khách với những lời hát đối đáp, hỏi thăm và mời rượu, nước.

Hoạt động thể hiện tinh thần hiếu khách, gắn kết giữa các bon và những người đến với vùng biên Quảng Trực.

Ngọn lửa trại đêm hội văn hóa “Âm vang đại ngàn” được thắp lên tại Quảng Trực, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống

Chương trình còn có nghi thức khai rượu, mời rượu và đốt lửa, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Bên ánh lửa, các đội nghệ nhân giao lưu cồng chiêng, múa xoang quanh cây nêu và biểu diễn những tiết mục văn nghệ dân gian.

Đồng bào các dân tộc địa phương cùng lính biên phòng giao lưu văn nghệ trong đêm hội văn hóa “Âm vang đại ngàn” tại Quảng Trực

Không gian ẩm thực với rượu cần, cơm lam, thịt nướng cùng các sản vật địa phương cũng được giới thiệu đến đại biểu, vận động viên và du khách.

Chương trình còn có hoạt động giao lưu văn hóa, nhảy sạp, góp phần tạo không khí gắn kết giữa người dân và những người tham dự giải chạy.

Đồng bào các dân tộc địa phương cùng du khách giao lưu văn nghệ trong đêm hội văn hóa “Âm vang đại ngàn” tại Quảng Trực

Theo UBND xã Quảng Trực, đêm hội được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào M’Nông và các dân tộc trên địa bàn.

Đồng thời, đây là dịp giới thiệu hình ảnh vùng biên, những giá trị văn hóa đặc trưng và tiềm năng du lịch của địa phương.

Đêm hội văn hóa “Âm vang đại ngàn” tại Quảng Trực giới thiệu hình ảnh vùng biên, những giá trị văn hóa đặc trưng và tiềm năng du lịch của địa phương

Đêm hội diễn ra trước ngày thi đấu chính của Quảng Trực Half Marathon 2026. Sáng 15/11, các vận động viên sẽ tranh tài ở 3 cự ly 5 km, 10 km và Half Marathon 21,0975 km, tiếp nối các hoạt động văn hóa, thể thao trong ngày đầu tổ chức giải.

Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 chính thức khai mạc chiều tối 14/11

Quảng Trực Half Marathon 2026 - Giải chạy của những điều đặc biệt

Quảng Trực là xã biên giới đặc biệt khó khăn của Lâm Đồng, có hơn 41 km đường biên giáp Campuchia và tỷ lệ che phủ rừng trên 76%. Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, địa phương tổ chức Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 với chủ đề “Nối nhịp biên cương”.

Một góc trung tâm xã biên giới Quảng Trực, nơi diễn ra Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Theo lãnh đạo địa phương, đây là giải bán marathon đầu tiên do cấp xã tổ chức tại Lâm Đồng sau sắp xếp đơn vị hành chính. Giải mang dấu ấn riêng với những cung đường giữa đại ngàn biên giới, các hạng mục tôn vinh lực lượng giữ rừng, bảo vệ biên giới, đồng thời kết nối thể thao với văn hóa, giao lưu cộng đồng và hoạt động an sinh xã hội.