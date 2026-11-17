Từ những lớp học được bố trí tại địa điểm mới đến sự tận tình đón học sinh của thầy cô, tất cả đang góp phần đưa hoạt động giáo dục của nhà trường từng bước trở lại ổn định.

Lãnh đạo phường Kim Liên trực tiếp thăm, động viên thầy, trò Trường THCS Kim Liên trong ngày đầu đi học trở lại. Ảnh: Nguyên Bảo

Sẵn sàng đón học sinh tại 4 điểm trường

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng nay (17-11), việc tổ chức học tập trực tiếp cho học sinh Trường THCS Kim Liên tại các địa điểm mới được chuẩn bị đồng bộ, từ bố trí phòng học, thiết bị dạy học đến hướng dẫn học sinh di chuyển, gửi xe và làm quen với môi trường mới. Đây là những công việc được nhà trường cùng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai nhằm bảo đảm học sinh có thể trở lại lớp trong điều kiện an toàn.

Bà Đào Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Liên cho biết, với tinh thần “tạm dừng đến trường, không dừng học”, cùng sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự sẻ chia của các trường trên địa bàn, việc dạy và học đã nhanh chóng trở lại nền nếp. Ngay sau sự cố, Ban Giám hiệu Trường THCS Kim Liên khẩn trương triển khai dạy học trực tuyến để việc học tập của học sinh không bị gián đoạn. Các tiết học được duy trì theo kế hoạch; giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nắm bắt tình hình, động viên học sinh và giữ liên lạc chặt chẽ với phụ huynh.

Cùng với việc duy trì học tập, công tác hỗ trợ học sinh bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn được quan tâm. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức trao tặng sách giáo khoa; nhà trường trao tặng vở, đồ dùng học tập và ba lô để các em có đủ điều kiện tiếp tục học tập. Xe đạp và đồ dùng cá nhân của học sinh còn để lại trường cũng được thu gom, sửa chữa và trao trả tận tay các em.

Tại các điểm trường đều có biển chỉ dẫn để học sinh thuận tiện nhận biết lớp học của mình. Ảnh: Nguyên Bảo

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường khẩn trương rà soát, kiểm kê tài sản, chuẩn bị di dời cơ sở vật chất đến địa điểm an toàn. Với sự hỗ trợ của UBND phường Kim Liên và các trường trên địa bàn, học sinh được bố trí tại 4 điểm: trụ sở chính và phân hiệu 2 Trường THCS Khương Thượng, Trường Tiểu học Khương Thượng và phân hiệu 1 Trường Tiểu học Phương Mai. Các trường tiếp nhận chia sẻ phòng học, sân trường và khu vực để xe, tạo điều kiện để học sinh sớm trở lại lớp.

Bên cạnh đó, tập thể sư phạm nhà trường chung tay di dời cơ sở vật chất; bàn ghế và thiết bị dạy học được sắp xếp chu đáo. Nhà trường thông tin tới phụ huynh, học sinh vị trí lớp học, lối vào, khu vực để xe, phòng học và nhà vệ sinh tại từng điểm. “Từ 7 giờ sáng này, giáo viên chủ nhiệm đã có mặt tại khu vực phòng học để đón học sinh, hướng dẫn các em gửi xe, di chuyển và làm quen với lớp học mới. Lực lượng bảo vệ và giáo viên bộ môn cùng phối hợp hướng dẫn, bảo đảm an toàn cho học sinh trong suốt buổi học”, bà Đào Thị Hồng Hạnh chia sẻ.

Giáo viên Trường THCS Kim Liên có mặt từ sớm để hướng dẫn học sinh vào lớp. Ảnh: Nguyên Bảo

Chung tay sẻ chia, từng bước ổn định nền nếp dạy học

Trong phương án bố trí địa điểm, Trường THCS Khương Thượng là một trong những đơn vị trực tiếp chia sẻ cơ sở vật chất để đón học sinh Trường THCS Kim Liên. Bà Bùi Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Khương Thượng cho biết, thực hiện phương án của UBND phường Kim Liên, từ ngày 17-11, nhà trường phối hợp bố trí cơ sở vật chất, phòng học và các điều kiện cần thiết tại hai địa điểm để đón cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THCS Kim Liên đến tổ chức dạy học. Cụ thể, tại trụ sở chính Trường THCS Khương Thượng được bố trí cho học sinh khối 6 và khối 8 học tập. Tại phân hiệu II, học sinh khối 7 và khối 9 được bố trí học tập.

Theo bà Bùi Thị Hồng Thủy, đây không chỉ là nhiệm vụ phối hợp giáo dục mà còn là sự sẻ chia, đồng hành giữa những ngôi trường trên cùng địa bàn. Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Khương Thượng đã chuẩn bị phòng học, trang thiết bị và môi trường sư phạm, tạo điều kiện để học sinh yên tâm đến trường, giáo viên an tâm công tác. Ngoài ra, Trường THCS Khương Thượng sẽ phối hợp chặt chẽ với Trường THCS Kim Liên và các đơn vị liên quan trong quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tổ chức dạy học; cùng quan tâm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và duy trì nền nếp hoạt động tại các địa điểm.

Học sinh Trường THCS Kim Liên trong ngày trở lại trường. Ảnh: Nguyên Bảo

Trực tiếp kiểm tra việc đón học sinh đi học trở lại, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trần Hoàng cho biết, phường xác định việc sớm ổn định học tập cho học sinh Trường THCS Kim Liên là nhiệm vụ cấp bách; trong đó, bảo đảm quyền lợi học sinh và chất lượng giáo dục là yêu cầu xuyên suốt. Để xây dựng phương án phù hợp, UBND phường phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng và các trường học trên địa bàn khảo sát cơ sở vật chất, đánh giá khả năng tiếp nhận học sinh; đồng thời báo cáo các sở, ngành liên quan và lắng nghe ý kiến phụ huynh.

Trên cơ sở đó, phường thống nhất phương án bố trí phòng học, trang thiết bị và lịch học phù hợp với từng khối lớp cũng như hoạt động của các trường tiếp nhận. Các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại từng địa điểm được triển khai. Các trường thống nhất quy chế phối hợp, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và tổ chức dạy học.

Các phòng học đều được bố trí đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ việc học tập của học sinh. Ảnh: Nguyên Bảo

Việc trở lại học trực tiếp tại 4 điểm trường khiến thầy trò Trường THCS Kim Liên có nhiều thay đổi về địa điểm và điều kiện học tập. Tuy nhiên, từ duy trì dạy học trực tuyến, hỗ trợ học sinh bị thiệt hại đến chuẩn bị cơ sở vật chất và đón học sinh, các công việc được triển khai khẩn trương.

Với sự trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, sự đồng hành của phụ huynh và phối hợp của chính quyền, các trường trên địa bàn, nhà trường đang từng bước ổn định nền nếp, tiếp tục thực hiện kế hoạch giáo dục năm học. Thời gian tới, UBND phường Kim Liên tiếp tục bám sát tình hình, tiếp nhận ý kiến phản ánh để kịp thời điều chỉnh việc tổ chức thực hiện phù hợp với thực tế, bảo đảm hoạt động dạy và học của Trường THCS Kim Liên diễn ra an toàn, ổn định và liên tục.