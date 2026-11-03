Ấm tình quân, dân từ những việc làm thiết thực

Em Đinh Trung Dũng, học sinh lớp 7C2, Trường Trung học cơ sở Hòa Long, phường Kinh Bắc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ mất sớm, bố lâm bệnh nặng. Với Dũng, được nhận chiếc xe đạp mới do Ban Chỉ huy quân sự phường Kinh Bắc trao tặng không chỉ là phương tiện giúp em đến trường, mà còn là tình cảm, sự quan tâm, nguồn động viên rất lớn để em thêm tự tin, cố gắng học tập, rèn luyện trong năm học mới.

Ban Chỉ huy quân sự phường Kinh Bắc tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Một chiếc xe đạp, một chiếc cặp sách, cây bút, tập vở… những món quà tuy nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa, chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của lực lượng vũ trang phường Kinh Bắc, giúp các em có thêm động lực trên con đường hướng tới tương lai”, Thượng tá Nguyễn Huy Diện, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự phường Kinh Bắc chia sẻ.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang thành phố đã tổ chức kết nghĩa với 99 trường học các cấp trên địa bàn, 63 đầu mối đơn vị nhận đỡ đầu 81 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những phần quà gồm sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng học tập, xe đạp, quần áo và kinh phí hỗ trợ học tập... là nguồn động viên để các em thêm tự tin, cố gắng rèn luyện vươn lên.

Hưởng ứng phong trào "Chiếc xe yêu thương - chắp cánh ước mơ", từ đầu năm học 2026 - 2027, Ban Chỉ huy quân sự phường Hạp Lĩnh trao tặng xe đạp, cặp, sách vở, đồ dùng học tập… cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trung tá Nguyễn Văn Trường, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự phường Hạp Lĩnh cho biết: “Chúng tôi vận động cán bộ, nhân viên cơ quan và cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia huấn luyện quyên góp, ủng hộ, xây dựng quỹ chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ nguồn quỹ này, Ban Chỉ huy quân sự phường đã kịp thời giúp đỡ học sinh gặp khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập với tổng số tiền trên 10 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị trích kinh phí nhận đỡ đầu, hỗ trợ hằng tháng cho một cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn”.

Thấu hiểu với những hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, lực lượng vũ trang thành phố luôn xác định việc đồng hành cùng các nhà trường, quan tâm đến các em học sinh, là việc làm thiết thực, góp phần tạo động lực để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Từ sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, nắm bắt hoàn cảnh của những em cần được giúp đỡ; đồng thời vận động cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chung tay đóng góp nguồn lực để hỗ trợ các em trong học tập và cuộc sống. Thông qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố với các nhà trường, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân, tăng cường phối hợp trong công tác dân vận, chăm lo, hỗ trợ giáo dục và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Thượng tá Dương Văn Thế, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang thành phố đã tổ chức kết nghĩa với 99 trường học các cấp trên địa bàn, 63 đầu mối đơn vị nhận đỡ đầu 81 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Điểm nổi bật trong cách làm của lực lượng vũ trang thành phố là hướng hoạt động giúp đỡ vào những nhu cầu thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh của từng học sinh. Những phần quà gồm sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng học tập, xe đạp, quần áo và kinh phí hỗ trợ tuy giá trị có thể không lớn, nhưng là nguồn động viên để các em thêm tự tin, cố gắng vươn lên.

Không chỉ hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn, dịp đón năm mới 2026, lực lượng vũ trang thành phố đã tổ chức các hoạt động “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” với số tiền trị giá trên 1 tỷ đồng; tặng quà 134 gia đình chính sách, người có công và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, trao tặng công trình thanh niên “Điểm vui chơi trẻ em” tại xã Đại Sơn. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với địa phương và các đơn vị đồng hành tổ chức “Gian hàng 0 đồng” gồm 500 suất quần áo, gạo, xà bông, bánh kẹo... tặng cho trẻ em nghèo.

Thông qua các đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đã đóng góp hàng trăm ngày công vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; giúp đỡ gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân. Thông qua các hoạt động hướng về Nhân dân, các đơn vị đã giáo dục cán bộ, chiến sĩ về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “Thương người như thể thương thân”, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm với cộng đồng.

Đây cũng là môi trường thực tiễn để đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang thành phố phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, xây dựng hình ảnh người quân nhân thời kỳ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với Nhân dân.