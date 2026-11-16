Ấm tình quân dân trong Ngày hội văn hóa và đại đoàn kết toàn dân tộc ở biên giới

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ giao lưu kéo co với địa phương trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Giữa ngàn trùng mây núi biên cương, tiếng khèn, điệu múa, các trò chơi dân gian hòa quyện cùng tiếng cười nói rộn rã của đồng bào các dân tộc, làm sắc áo xanh người chiến sĩ Biên phòng càng thêm thắm đượm. Thôn Bản Thăng, xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang là mái nhà chung của 206 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu thuộc 8 dân tộc anh em.

Không chỉ đồng lòng giữ đất, bà con còn liên kết vươn lên làm giàu từ các mô hình kinh tế đặc thù như nuôi cá tầm, lợn đen bản địa, chăn nuôi bò, dê sinh sản và trồng thảo quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Đại tá Hoàng Ngọc Định (thứ 2 từ phải qua), Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang, tặng hoa, chúc mừng nhân dân thôn Cao Sơn Thượng, xã Thàng Tín trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Thành quả ấy có được không chỉ từ sự đồng thuận của nhân dân, mà còn ghi đậm dấu ấn sát cánh, tận tình tuyên truyền, vận động của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài, giúp bà con chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hương ước bản làng.

Chia sẻ về sự gắn kết nơi bản làng, ông Chiều Lử Đoàn, Bí thư Chi bộ thôn Bản Thăng, phấn khởi nói: Bà con trong thôn tuy thuộc nhiều dân tộc, mỗi nơi một phong tục, bản sắc riêng nhưng sống với nhau nghĩa tình, đoàn kết lắm. Lại thêm có các chú bộ đội Đồn Biên phòng Tùng Vài luôn sát cánh tuyên truyền, cầm tay chỉ việc, giúp đỡ nên ai cũng yên tâm làm ăn. Nhờ đó mà an ninh trật tự luôn ổn định, cột mốc, đường biên của thôn lúc nào cũng được bà con chung sức giữ gìn vững chắc.

Từ nhiều năm nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nhịp cầu gắn kết lòng người, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc và thắt chặt thêm nghĩa tình quân dân với những người lính Biên phòng. Đặc biệt, khi được gắn kết cùng Ngày Văn hóa Việt Nam, ngày hội năm nay càng thêm phần ý nghĩa. Đây là dịp để bà con trong thôn cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, chung tay xây dựng khu dân cư văn hóa; qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết, đồng lòng cùng Bộ đội Biên phòng giữ trọn bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng giao lưu văn nghệ cùng người dân địa phương.

Trung tá Lê Đình Trọng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tùng Vài cho biết: Năm nào đơn vị cũng nhận được giấy mời dự Ngày hội Đại đoàn kết từ các thôn trên địa bàn. Đặc biệt, năm nay ngày hội được gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam nên ngoài việc cử cán bộ, chiến sĩ tới chung vui, Đồn còn chủ động đăng ký tham gia các tiết mục văn nghệ, giao lưu thể dục thể thao cùng bà con. Những hoạt động thiết thực này chính là dịp để vun đắp tình đoàn kết quân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong xây dựng địa phương giàu mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trước đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các đơn vị quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa lịch sử cùng giá trị lý luận, thực tiễn của Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Hoạt động này nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc. Cùng với đó, lực lượng đã phát huy hiệu quả vai trò của 175 đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản và 343 cán bộ phụ trách giúp đỡ các hộ gia đình phát triển kinh tế.

Thấm nhuần phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", những người lính mang quân hàm xanh không chỉ trực tiếp đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng cơ sở, đưa nghị quyết vào cuộc sống mà còn tích cực đồng hành cùng bà con xóa đói giảm nghèo.

Chia sẻ trong niềm phấn khởi, bà Lò Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Vĩ, bày tỏ: "Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là ngày vui của nhân dân, mà thực sự là ngày hội thắm tình đoàn kết quân dân. Nhìn bà con rạng rỡ trong những bộ trang phục truyền thống đứng cạnh bộ quân phục chỉnh tề của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng thấy rất đẹp và ấm lòng. Đồng bào chúng tôi luôn trân quý sự chung tay giúp đỡ của bộ đội trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Càng vui hơn khi trong những ngày hội lớn này, các anh luôn sát cánh cùng bà con từ khâu chuẩn bị, trang trí khánh tiết đến hòa mình vào từng điệu múa, lời ca và các môn thể thao dân tộc".

Các trò chơi văn hóa dân gian sôi nổi càng thêm gắn kết tình quân dân.

Nếu ngày thường, những người lính mang quân hàm xanh nơi cực Bắc Tổ quốc luôn giữ vẻ nghiêm trang, vững vàng trên từng cung đường tuần tra bảo vệ chủ quyền biên cương, thì trong Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các anh lại trở nên gần gũi, rạng rỡ khi hòa mình cùng nhân dân qua từng điệu múa, màn tranh tài thể thao thắm tình quân dân. Những tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc, các trò chơi dân gian sôi nổi cùng bữa cơm đại đoàn kết ấm áp nghĩa tình đã thực sự trở thành sợi dây gắn kết lòng người, để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm khảm mỗi người dân vùng biên.