Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt giúp nhân dân thôn Hương Lâm, xã A Lưới 4 gặt lúa tại cánh đồng Cưr Xo. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Bám địa bàn, chăm lo đời sống nhân dân

Trên cánh đồng Cưr Xo, thôn Hương Lâm, xã A Lưới 4, thành phố Huế, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đang cùng bà con khẩn trương thu hoạch lúa. Người cắt lúa, người bó thành từng bó, người vận chuyển về nơi tập kết. Công việc đồng áng vốn quen thuộc với người nông dân, nhưng ở địa bàn miền núi A Lưới, ruộng nằm ở địa hình đồi núi, đi lại khó khăn, trong khi nhiều gia đình thiếu nhân lực lao động nên việc thu hoạch đúng thời vụ gặp trở ngại. Bởi vậy, sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng giúp người dân giảm bớt khó khăn, bảo đảm tiến độ thu hoạch. Những bao thóc được vận chuyển về tận nhà, những công việc đồng áng được hoàn thành nhờ sự chung sức của bộ đội đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân.

Trên đường dẫn chúng tôi xuống thôn Hương Lâm, Trung tá Hồ Văn Hới, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt cho biết, thực hiện phương châm “Ba bám, bốn cùng”, đơn vị luôn chú trọng nắm chắc tình hình địa bàn, tìm hiểu hoàn cảnh từng hộ gia đình để có cách hỗ trợ phù hợp. Thông qua chương trình “Ngày về thôn bản”, vào ngày nghỉ cuối tuần và thời điểm mùa vụ cần nhiều nhân lực, cán bộ, chiến sĩ đơn vị trực tiếp xuống đồng giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ neo người thu hoạch mùa màng.

Chia sẻ về sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, ông Nguyễn Văn Tịnh, thôn Hương Lâm, cho biết: “Gia đình tôi làm ruộng, đến mùa thu hoạch có những lúc thiếu người, trong khi đường đi lại khó khăn, vận chuyển lúa cũng vất vả. Được các chú Biên phòng xuống giúp đỡ ngày công gặt lúa, bó lúa và đưa về tận nhà, chúng tôi đỡ được rất nhiều công sức. Bà con rất cảm kích trước sự quan tâm, giúp đỡ của các chú”.

Không chỉ giúp dân trong sản xuất, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt còn tham gia san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu, xây dựng và tu sửa nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp góp ngày công, giúp các gia đình sớm ổn định nơi ở. Với những hộ còn thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt, sự hỗ trợ ấy giúp giảm bớt gánh nặng, tạo thêm điều kiện để họ vươn lên trong cuộc sống.

Một việc làm cũng được đơn vị duy trì thường xuyên là mô hình “Hũ gạo tình thương”. Từ phần gạo tiết kiệm trong mỗi bữa ăn và sự đóng góp thêm của cán bộ, chiến sĩ, những túi gạo nghĩa tình được trao đến các gia đình nghèo, người già neo đơn trên địa bàn hằng tháng. Sự sẻ chia ấy thể hiện sự quan tâm của những người lính Biên phòng đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, đồng thời giúp tình cảm quân dân thêm gắn bó.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt giúp chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Gắn bó với nhân dân, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh

Xã A Lưới 4 hiện có 2.787 hộ dân với khoảng 10.900 nhân khẩu, gồm các dân tộc Tà Ôi, Pa Cô, Cơ Tu và Kinh cùng sinh sống tại 9 thôn, bản. Địa bàn rộng, địa hình đồi núi chia cắt, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Phần lớn người dân dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp với quy mô nhỏ lẻ, đời sống của một bộ phận hộ gia đình vẫn còn thiếu thốn. Trước thực tế đó, cùng với hỗ trợ những công việc trước mắt, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt quan tâm tìm hiểu hoàn cảnh từng hộ, lựa chọn cách giúp đỡ phù hợp, nhất là đối với những gia đình nghèo, thiếu tư liệu sản xuất.

Gia đình ông Hồ Văn Thiếp, ở thôn Tru Chaih, xã A Lưới 4, là một trong những trường hợp được Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt quan tâm hỗ trợ. Thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, vợ chồng ông phải làm thuê để trang trải cuộc sống. Công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Nắm được hoàn cảnh đó, đơn vị đã hỗ trợ gia đình ông Thiếp một con bò giống, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, chăn nuôi để gia đình từng bước phát triển kinh tế. Với gia đình ông Thiếp, con bò giống là tài sản có giá trị thiết thực, mở ra cơ hội phát triển chăn nuôi, tạo thêm nguồn thu nhập. Sự hỗ trợ của bộ đội cũng giúp gia đình ông có thêm động lực, niềm tin để chủ động vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Đón nhận sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, ông Hồ Văn Thiếp chân thành chia sẻ: “Vợ chồng tôi cảm ơn các chú Biên phòng nhiều lắm. Nhà tôi nghèo, không có đất làm ăn, nay được các chú tặng con bò giống, chúng tôi mừng lắm. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc bò thật tốt, để bò sinh sản, có thêm con giống, sau này gia đình đỡ khổ, có điều kiện làm ăn hơn”.

Từ việc tìm hiểu hoàn cảnh đến lựa chọn hình thức hỗ trợ, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt hướng đến giúp người dân có điều kiện phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống. Đối với những hộ nghèo, thiếu tư liệu sản xuất, một nguồn hỗ trợ phù hợp cùng sự hướng dẫn, động viên kịp thời có thể tạo thêm cơ hội để các gia đình từng bước cải thiện đời sống. Đây cũng là cách làm thể hiện trách nhiệm của người lính Biên phòng đối với nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Những việc làm hướng về nhân dân được Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa bàn, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và vận động người dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Thông qua mô hình “Đảng viên đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới”, cán bộ, đảng viên thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đặc biệt, thông qua mô hình “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, người dân được phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Với sự am hiểu địa bàn, bà con có điều kiện phối hợp với Bộ đội Biên phòng trong nắm tình hình, cung cấp thông tin, tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Trung tá Hồ Văn Hới cho biết: "Qua những việc làm cụ thể, bà con ngày càng tin tưởng, gắn bó và tích cực phối hợp với bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nhiều người dân đã chủ động tham gia tuần tra, tự quản đường biên, mốc quốc giới, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Đây là động lực để cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục duy trì, nhân rộng những cách làm thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh".