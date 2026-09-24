Ấm tình quân dân trên đường hành quân

Thực hiện nhiệm vụ diễn tập, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 cơ động qua nhiều tuyến đường trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Dọc hành trình, hình ảnh người dân đứng bên đường trao nước, tặng quà, động viên bộ đội đã tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình.

Hoạt động “Tiếp sức trên đường hành quân” được triển khai nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 vượt qua khó khăn, giữ vững ý chí, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhân dân xã Hiệp Hòa, TP Bắc Ninh tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ trên đường hành quân.

Trên các tuyến đường đơn vị đi qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương đã dành những tình cảm chân thành cho bộ đội. Những chai nước mát, phần quà nhỏ, cái bắt tay hay nụ cười thân tình giúp cán bộ, chiến sĩ thêm phấn chấn, tiếp tục vững bước.

Chiến sĩ Trịnh Văn Tân, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 chia sẻ: “Sau những chặng đường dài, nhận được chai nước và lời động viên của bà con, chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Theo Đại úy Lê Anh Đức, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương có ý nghĩa thiết thực, giúp cán bộ, chiến sĩ giảm bớt mệt nhọc, thêm quyết tâm thực hiện nhiệm vụ.

Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, những lời thăm hỏi, động viên còn giúp người lính cảm nhận rõ hơn tình cảm của hậu phương. Từ những việc làm giản dị, tình quân dân tiếp tục được vun đắp, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần trên mỗi chặng đường hành quân.

“Tiếp sức trên đường hành quân” là hoạt động thiết thực góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương nơi đơn vị hành quân qua.