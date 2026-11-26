Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành kêu gọi, vận động chùa Đại Bi hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà Trần Thị Loan, tổ dân phố Ái Sơn.

Sáng một ngày đầu đông năm 2026, chúng tôi theo chân cán bộ MTTQ phường Hạc Thành về dự lễ khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Trần Thị Loan, phố Ái Sơn. Niềm vui trong ngày khánh thành ngôi nhà mới không chỉ hiện rõ trên gương mặt bà Loan, mà còn lan tỏa đến cả một góc phố. Ở tuổi 62, bà Loan sống một mình trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, đã xuống cấp bên bờ sông Mã. Để chia sẻ khó khăn với bà Loan, MTTQ phường Hạc Thành đã kêu gọi chùa Đại Bi hỗ trợ 80 triệu đồng. Cùng với sự hỗ trợ của anh em họ hàng, ngôi nhà đại đoàn kết rộng 55m2, trị giá 150 triệu đồng đã được hoàn thành chỉ sau gần 20 ngày thi công. Trong ngày bàn giao ngôi nhà mới, bà Loan rất xúc động trước sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ MTTQ phường, chùa Đại Bi và bà con khu phố.

“Với quyết tâm không để gia đình nào phải sống trong những ngôi nhà dột nát, tạm bợ, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã tích cực tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ. Nhờ đó, trong dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ phường đã hỗ trợ xây dựng mới 3 ngôi nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 230 triệu đồng. Những mái ấm được bàn giao không chỉ giúp các gia đình có nơi ở kiên cố, an toàn mà còn tiếp thêm niềm tin và động lực để họ vươn lên trong cuộc sống”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành Mai Văn Xuân cho biết.

Cũng như bà Loan, anh Nguyễn Văn Thanh, thôn Kim Phú, xã Hoằng Tiến cũng không giấu được niềm phấn khởi khi được nhận 80 triệu đồng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Gia đình anh Thanh thuộc diện cận nghèo, kinh tế còn nhiều khó khăn. Cả gia đình trông vào mấy sào ruộng để duy trì cuộc sống và lo cho hai con ăn học. Thu nhập bấp bênh, chi tiêu trong gia đình đều phải chắt chiu nên việc xây dựng một ngôi nhà kiên cố là điều vượt quá khả năng của 2 vợ chồng anh. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQ xã Hoằng Tiến đã hỗ trợ gia đình anh 80 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới. Cùng với số tiền vợ chồng anh Thanh dành dụm từ nguồn thu nhập ít ỏi và vay mượn thêm người thân, bạn bè, ngôi nhà trị giá 350 triệu đồng đang dần được hoàn thiện những khâu cuối cùng.

Để chăm lo đời sống vật chất cho người nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách, Ủy ban MTTQ xã Hoằng Tiến đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa nhân văn của chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đồng thời tích cực vận động các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”. Cùng với đó, công tác rà soát, thẩm định các đối tượng được hỗ trợ được Ủy ban MTTQ xã thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, khách quan và công bằng.

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ xã Hoằng Tiến đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 4 ngôi nhà đại đoàn kết. Trong đó, hỗ trợ xây mới 2 ngôi nhà, mỗi nhà 80 triệu đồng và sửa chữa 2 ngôi nhà, mỗi nhà 40 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoằng Tiến Vũ Đức Lâm cho biết: “Hiện cả 4 ngôi nhà đang được triển khai xây dựng, sửa chữa, phấn đấu hoàn thành và bàn giao cho các gia đình trước ngày 31/12/2026. Những đối tượng được trao nhà, mỗi người một số phận, một hoàn cảnh riêng nhưng đều khó khăn như nhau. Vì thế, khi được bàn giao nhà, khuôn mặt họ ngời lên niềm tin và những hy vọng với bao điều tốt đẹp về tương lai phía trước”.

Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh là cuộc vận động lớn, có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, gắn với phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và lời kêu gọi “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Với sự nỗ lực của các cấp, ngành và toàn xã hội, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới 117 ngôi nhà đại đoàn kết, với tổng kinh phí gần 9,3 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa 46 ngôi nhà, với tổng số tiền 1 tỷ 350 triệu đồng.

Sự trợ giúp về vật chất tuy chưa phải là nhiều, nhưng cái được hơn cả là tình người luôn được gắn kết, sẻ chia, nhân rộng, giúp cho người khác bớt được nỗi buồn và góp cho đời thêm nhiều niềm vui. Điều quý giá nhất trong miền ký ức của những người làm công tác mặt trận khi dự lễ bàn giao nhà đại đoàn kết là nụ cười hạnh phúc, ánh mắt cảm động của những người nghèo lúc đón nhận sự sẻ chia. Niềm vui ấy lan tỏa, tiếp lửa để MTTQ các cấp tiếp tục nhân lên những hành động đẹp vì con người.