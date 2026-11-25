Bà Trần Thu Hiền (bìa trái), Chủ tịch Hội LHPN phường Việt Hưng, thăm hỏi, động viên những gia đình bị ảnh hưởng sau vụ nổ.

Những bộn bề trong ngày đầu ở nơi tạm cư

Sáng 25/11, khu tái định cư dành cho người dân phố cổ trên địa bàn phường Việt Hưng (Hà Nội) trở nên tất bật hơn thường ngày khi tiếp nhận hơn 100 hộ dân phải di dời sau vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết. Trong khi nhiều gia đình vẫn đang vận chuyển đồ đạc, lau dọn nhà cửa, một số người đã tranh thủ dùng bữa sáng với bánh mì, xôi và nước uống được chuẩn bị tại khu tái định cư.

Bữa sáng đầu tiên của người phụ nữ tại nơi ở mới sau vụ nổ

Phía trước tòa nhà NO15C, một phụ nữ lớn tuổi vừa chuyển đến sau vụ nổ ngồi bên bồn cây ăn bánh mì. Đó cũng là bữa sáng đầu tiên của bà tại nơi ở tạm, khi những điều kiện sinh hoạt của các hộ dân mới chuyển đến vẫn đang từng bước được hoàn thiện.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ nổ được bố trí nơi ở tạm tại 3 tòa nhà NO15A, NO15B và NO15C. Đây là những tòa nhà tái định cư hiện chưa có nhiều người đến sinh sống, mỗi tòa tiếp nhận khoảng 30-50 hộ dân.

Tòa nhà NO15A hiện có khoảng 30 hộ dân chuyển đến ở tạm

Nhân viên bảo vệ tòa nhà NO15A cho biết, khoảng 22h ngày 24/11, những hộ dân đầu tiên bắt đầu chuyển đến. Do phải di dời trong thời gian ngắn, đồ đạc các gia đình mang theo chủ yếu là quần áo và một số vật dụng cá nhân cần thiết.

Tuy nhiên, do nhiều căn hộ đã lâu không có người ở nên khi tiếp nhận, người dân phải mất khá nhiều thời gian lau dọn bụi bẩn. Hệ thống điện, nước cũng chưa sẵn sàng phục vụ sinh hoạt, buộc lực lượng kỹ thuật phải làm việc liên tục đến khoảng 2h sáng 25/11 mới có thể cấp điện, nước cho các hộ dân. Đến sáng cùng ngày, nhiều gia đình vẫn tiếp tục lau dọn, sắp xếp đồ đạc để sớm ổn định sinh hoạt tại nơi ở tạm.

Các thùng nước, bánh mỳ được xếp dưới tầng hầm, phục vụ người dân mới chuyển đến

Trong số những người chuyển đến khu tái định cư Việt Hưng có một phụ nữ sinh sống tại khu tập thể E4 Vĩnh Hồ, ngay cạnh ngôi nhà xảy ra vụ nổ. Bà cho biết, sau sự cố sáng 24/11, căn nhà của gia đình bà xuất hiện nhiều vết nứt. Dù tài sản bị hư hỏng, điều khiến bà cảm thấy may mắn nhất là tất cả các thành viên trong gia đình đều bình an.

Khi phải di dời trong đêm 24/11, gia đình bà được các cán bộ Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên hỗ trợ thu xếp, vận chuyển đồ đạc lên ôtô để chuyển sang khu tái định cư Việt Hưng khiến bà rất cảm động.

Cán bộ Hội LHPN phường Việt Hưng thăm hỏi, động viên hộ gia đình bị ảnh hưởng sau vụ nổ

“Nhà mất thì có thể làm lại, may mắn cho gia đình tôi là các thành viên đều an toàn. Hiện tôi mong muốn các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ để chúng tôi có nơi ở mới, ổn định lâu dài, vì nhà ở khu tập thể cũ của tôi không thể sửa chữa để tiếp tục ở được nữa”, người phụ nữ này chia sẻ.

Được bố trí nơi ở tạm ngay sau khi di dời, các gia đình phần nào giải quyết được những khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, việc phải rời xa ngôi nhà đã gắn bó nhiều năm cùng những lo lắng về chỗ ở lâu dài vẫn là điều khiến người dân không khỏi trăn trở.

Cả 3 thế hệ trong 1 gia đình cùng giúp đỡ người dân sơ tán

Bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền và các đoàn thể, những hộ dân chuyển đến khu tái định cư Việt Hưng còn nhận được sự đón tiếp, giúp đỡ tận tình của những cư dân đang sinh sống tại đây.

Bà Ngô Thị Huynh, cư dân tòa nhà NO15A, cho biết, ngay khi hay tin những hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ nổ sẽ chuyển đến ở tạm, các thành viên trong gia đình bà đã chủ động tham gia hỗ trợ. Từ bà đến các con, các cháu, mỗi người đảm nhận một công việc để giúp các gia đình mới chuyển đến sớm thu xếp được chỗ ở.

Bà Ngô Thị Huynh

“Tôi sang quét dọn nhà cửa cho các hộ, vợ chồng con tôi thì xuống khuân đồ, còn các cháu nội tôi thì xách đồ lên. Nhà tôi cả đêm mở cửa, luôn sẵn sàng giúp đỡ, ai cần gì tôi cũng đều cho mọi người mượn”, bà Huynh kể.

Không chỉ giúp người dân bớt đi những vất vả khi phải chuyển nhà trong đêm, sự nhiệt tình của cả 3 thế hệ trong gia đình bà Huynh còn là nguồn động viên đối với những người vừa trải qua biến cố.

Từ việc quét dọn căn hộ, khuân giúp đồ đạc đến cho mượn những vật dụng sinh hoạt hằng ngày, những người hàng xóm mới đã giúp các gia đình vơi bớt khó khăn trong những ngày đầu ở nơi xa lạ.

Người dân quanh khu vực khu tái định cư đến hỗ trợ lau dọn chung cư

Cùng với người dân địa phương, cán bộ, hội viên phụ nữ phường Việt Hưng cũng có mặt tại khu tái định cư ngay từ tối 24/11 để hỗ trợ các hộ dân.

Bà Trần Thu Hiền, Chủ tịch Hội LHPN phường Việt Hưng, cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin nhiều gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ sẽ chuyển đến khu tái định cư trên địa bàn phường, Hội đã huy động hội viên tham gia hỗ trợ vận chuyển đồ đạc, lau dọn nhà cửa, giúp người dân sớm ổn định sinh hoạt.

“Từ tối qua đến sáng nay, có hơn 30 hội viên phụ nữ tham gia hỗ trợ các gia đình. Sáng sớm nay, chúng tôi cũng chuẩn bị những suất xôi để hỗ trợ bữa ăn sáng cho bà con mới chuyển đến”, bà Hiền cho biết.

Tại các tầng hầm bố trí nhiều nơi đặt nước lọc và các loại bánh phục vụ người dân

Có mặt tại khu tái định cư trong sáng 25/11, phóng viên ghi nhận nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ vẫn đang tích cực thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân. Tại khu vực tầng hầm, những chiếc bàn được kê tạm để đặt nước uống, bánh mì và thực phẩm phục vụ các gia đình mới chuyển đến.

Trong lúc nhiều hộ dân còn đang bộn bề với việc dọn dẹp nhà cửa, chưa có điều kiện tự chuẩn bị bữa ăn, những suất ăn sáng được trao tận tay không chỉ giúp người dân giải quyết nhu cầu sinh hoạt trước mắt mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Hội đối với các gia đình đang gặp khó khăn.

Công nhân vệ sinh môi trường tích cực dọn dẹp khu vực tòa nhà

Cùng với việc chăm lo đời sống của người dân, công tác vệ sinh môi trường và sửa chữa hạ tầng tại khu tái định cư cũng được khẩn trương triển khai. Trong tối 24/11 và sáng 25/11, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm đã huy động 20 công nhân tham gia quét dọn, thu gom rác thải xung quanh 3 tòa nhà. Lực lượng kỹ thuật cũng tiến hành sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng trong khuôn viên nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Lực lượng kỹ thuật tiến hành sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng trong khuôn viên nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân

Sau một đêm với sự chung tay của nhiều lực lượng, những căn hộ lâu ngày chưa có người ở đang dần được thu xếp để phục vụ sinh hoạt của các gia đình. Công việc tuy còn nhiều nhưng với sự hỗ trợ từ chính quyền, các đoàn thể và người dân địa phương, những khó khăn trước mắt đang từng bước được tháo gỡ.

Đối với những gia đình phải di dời sau vụ nổ phố Nguyễn Văn Tuyết, hành trình ổn định lại cuộc sống có lẽ vẫn còn không ít khó khăn. Song, sự tận tình của những người thợ làm việc đến rạng sáng để cấp điện, nước, những hội viên phụ nữ chuẩn bị bữa ăn sáng hay những người hàng xóm sẵn sàng chia sẻ từng vật dụng sinh hoạt đã trở thành nguồn động viên quý giá, giúp các gia đình có thêm niềm tin để vượt qua biến cố.

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Hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết

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