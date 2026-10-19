Ấm tình người giữa mùa lũ ở Cát Tiên

Lực lượng xã Cát Tiên và người dân khẩn trương thu hoạch khoai của hộ dân bị ngập úng do mưa lớn trên địa bàn. (Ảnh: CTV)

Trước đó, ngày 23/9, sau nhiều ngày mưa lớn, ruộng khoai từ của gia đình ông Vinh bị ngập sâu, đứng trước nguy cơ mất trắng. Chính quyền xã đã huy động các cơ quan, đoàn thể và người dân trong thôn chung tay thu hoạch khoai theo phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai. Nhiều người dân còn trực tiếp mua khoai, góp phần tiêu thụ nông sản, giúp gia đình ông Vinh giảm thiểu thiệt hại.

Lá thư tay của ông Vũ Quang Vinh gửi lời cảm ơn chính quyền và người dân địa phương đã chung tay hỗ trợ gia đình trong mùa mưa lũ

Xúc động trước sự giúp đỡ kịp thời của chính quyền và bà con địa phương, ông Vinh viết thư gửi UBND xã, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở và tình làng nghĩa xóm lúc gia đình gặp khó khăn.

“Tôi thấy sự đổi thay từng ngày của Đảng và Nhà nước cùng với các ngành, các cấp ở cơ sở, tận tâm, tận tình, tận tụy, tận sức và lực để giúp đỡ người dân như gia đình chúng tôi”, ông Vinh viết.

Trong thư, ông cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, cán bộ, các ban, ngành, đoàn thể và người dân địa phương đã trực tiếp góp sức thu hoạch, hỗ trợ tiêu thụ khoai từ, giúp gia đình giảm bớt thiệt hại do mưa lũ.

Lãnh đạo xã Cát Tiên huy động lực lượng cùng Nhân dân hỗ trợ gia đình ông Vinh thu hoạch 9 sào khoai ngập lũ, đồng thời vận động người dân chung tay mua khoai, giảm thiệt hại. (Ảnh: CTV)

Lá thư mộc mạc là lời tri ân của người dân trước sự hỗ trợ thiết thực từ chính quyền và cộng đồng. Giữa lúc thiên tai đe dọa thành quả lao động, sự chung tay kịp thời không chỉ giúp gia đình ông Vinh hạn chế thiệt hại mà còn lan tỏa tinh thần tương trợ, nghĩa tình trong cộng đồng.