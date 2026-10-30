Ấm tình 'Ly cà phê yêu thương'

Bà Tạ Thị Kim Liên (mẹ anh Mai) xúc động khi đón nhận món quà động viên từ lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Tiếp sức gia đình khó khăn

Gần 3 tháng trước, Báo Đà Nẵng điện tử đăng tải bài viết “Người cha trẻ mắc bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ”, phản ánh hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Đoàn Thanh Mai (thôn Long Sơn, xã Trà My).

Là lao động chính, anh Mai mưu sinh bằng nghề vào rừng lấy mật ong để nuôi vợ bệnh tật, hai con nhỏ và mẹ già. Tháng 5/2026, anh phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, khối u gan di căn sang tụy, phải điều trị kéo dài.

Chi phí điều trị khiến kinh tế gia đình gần như kiệt quệ, trong khi hai bên nội, ngoại đều thuộc diện hộ nghèo, không còn khả năng hỗ trợ. Khoảng 2 tháng trước, bệnh tình trở nặng, anh Mai qua đời, để lại người vợ thường xuyên đau ốm cùng hai con nhỏ.

Sau khi con trai qua đời, bà Tạ Thị Kim Liên trở thành chỗ dựa của gia đình. Con dâu liên tục nằm viện, bà vừa chăm sóc hai cháu nội, đưa đón các cháu đi học, vừa quán xuyến công việc nhà. Cuộc sống vốn khó khăn nay càng thêm chật vật khi gia đình mất đi người trụ cột.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, mới đây, cán bộ, phóng viên Phòng Thời sự (Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng) vận động quyên góp nguồn quỹ an sinh của đơn vị, phối hợp Hội Nhà báo thành phố và các đơn vị đồng hành đến thăm, trao hỗ trợ gia đình anh Mai.

Tổng số tiền hỗ trợ gần 30 triệu đồng, góp phần giúp gia đình vơi bớt khó khăn, tiếp sức cho hai cháu nhỏ tiếp tục đến trường. Đây cũng là hoạt động hướng đến chào mừng Đại hội Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đón nhận sự sẻ chia, bà Tạ Thị Kim Liên cho biết, từ trước đến nay, gia đình chưa bao giờ làm ra được số tiền lớn như vậy. Khoản hỗ trợ giúp bà có thêm điều kiện chăm lo cho hai cháu nội và trang trải cuộc sống trong thời gian tới.

“Từ ngày nó (anh Mai - PV) mất, tôi không còn đủ thời gian để làm thêm công việc gì mưu sinh. Hai cháu còn nhỏ, con dâu nằm viện liên tục nên khó khăn càng thêm chồng chất”, bà Liên tâm sự.

Phó Chủ tịch UBND xã Trà My Võ Thị Thúy Hằng cho biết, dù chính quyền địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ gia đình trong khả năng, song nguồn lực còn hạn chế.

“Sự chung tay của Hội Nhà báo thành phố thông qua chương trình Ly cà phê yêu thương” và các đơn vị đồng hành có ý nghĩa thiết thực, góp phần san sẻ gánh nặng với gia đình. Chúng tôi trân trọng sự quan tâm này và mong muốn ngày càng có thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn được kết nối, giúp đỡ”, bà Hằng chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND xã Trà My Võ Thị Thúy Hằng (đứng) cảm ơn tình cảm của những người làm báo xứ Quảng với hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, nhân dịp đoàn đến thăm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Trao gửi yêu thương

Được khởi động từ tháng 10/2018, chương trình “Ly cà phê yêu thương” tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần, vào sáng thứ Bảy tuần thứ nhất tại Coffee New Hawaii. Chương trình kết nối những người làm báo, lãnh đạo thành phố, chính quyền các cấp, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi ly cà phê hoặc thức uống tùy chọn có giá 50.000 đồng, bao gồm tiền thanh toán và phần đóng góp cho chương trình. Riêng Coffee New Hawaii, đơn vị đồng hành cùng chương trình, ủng hộ 10% doanh thu trong thời gian diễn ra hoạt động.

Theo ông Hồng Quang Năm, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Trưởng ban Chương trình “Ly cà phê yêu thương”, qua nhiều năm hoạt động, chương trình đã huy động gần 2 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 440 trường hợp là nhà báo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo trên địa bàn thành phố.

Một trong những hoạt động tiêu biểu là đêm nhạc thiện nguyện “Quảng Nam yêu thương” do Hội Nhà báo thành phố phối hợp Công ty CP Bảo Nguyên Food & Event phát động, tổ chức ngay sau bão số 9 vào cuối tháng 10/2020, nhằm chia sẻ khó khăn với chính quyền và người dân huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ.

Từ đêm nhạc này, chương trình vận động được hơn 192 triệu đồng hỗ trợ xây dựng công trình thư viện và nhà thể dục thể thao tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Trà Nam (nay thuộc xã Trà Linh), góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng cao.

Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, dù hoạt động phục vụ cà phê trực tiếp bị gián đoạn, chương trình vẫn duy trì các hoạt động sẻ chia. Văn phòng Hội Nhà báo thành phố trở thành nơi chuẩn bị những suất cơm nóng cho phóng viên tuyến đầu; nhu yếu phẩm với tổng kinh phí hơn 358 triệu đồng được trao đến các trạm, chốt phòng chống dịch.

“Qua nhiều năm hoạt động, “Ly cà phê yêu thương” đã trở thành cầu nối giữa những người làm báo, lãnh đạo thành phố, chính quyền các cấp, doanh nghiệp và người dân, cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mọi đóng góp đều được ban điều hành trân trọng, quản lý minh bạch và sử dụng đúng mục đích hỗ trợ.

Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần nghĩa tình, sẻ chia trong cộng đồng, đặc biệt là người dân Đà Nẵng và những người làm báo trên mảnh đất này. Thời gian tới, chương trình mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của đông đảo tổ chức, cá nhân để có thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ”, ông Hồng Quang Năm nói.