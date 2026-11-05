Ấm tình đồng đội qua những mái nhà nghĩa tình

Chiều 4/11, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ trao quyết định hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân trực tiếp thờ cúng liệt sĩ CAND, thương binh CAND và cán bộ, chiến sĩ đang công tác có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Tấn Vinh nhấn mạnh, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng và cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn vừa là trách nhiệm, vừa là truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND.

Đây cũng là hoạt động tri ân những thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi lễ

Đại tá Lê Tấn Vinh mong muốn các gia đình được hỗ trợ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn sức khỏe, ổn định cuộc sống; cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị và Công an xã, phường phối hợp với chính quyền địa phương triển khai xây dựng, sửa chữa nhà bảo đảm chất lượng, tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Đại tá Lê Tấn Vinh trao quyết định hỗ trợ kinh phí xây mới 9 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê Tấn Vinh trao quyết định hỗ trợ xây mới 9 căn nhà, mỗi căn 150 triệu đồng và sửa chữa 7 căn nhà, mỗi căn 70 triệu đồng. Kinh phí hỗ trợ được trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội do cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng đóng góp.

Những mái nhà được hỗ trợ không chỉ giúp các gia đình cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của toàn lực lượng Công an tỉnh Cà Mau.

Đại tá Lê Tấn Vinh trao quyết định hỗ trợ kinh phí sửa chữa 7 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Đối với gia đình chính sách, đây là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước. Với cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đó còn là nguồn động viên thiết thực để thêm an tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, truyền thống nhân văn, nghĩa tình đồng đội của lực lượng Công an Cà Mau tiếp tục được bồi đắp và lan tỏa; góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, trách nhiệm, nhân văn, luôn gắn nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với công tác an sinh xã hội và phương châm vì Nhân dân phục vụ.