Ấm tình đồng đội, lan tỏa yêu thương nơi biên giới Cà Mau

Trong cuộc sống quân ngũ, tình đồng đội không chỉ thể hiện qua những ngày cùng nhau công tác mà còn ở sự quan tâm, sẻ chia khi một người không may gặp hoạn nạn. Với Trung tá QNCN Lê Văn Nam, nhân viên Nhà Văn hóa, Phòng Chính trị, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau, tình cảm ấy càng trở nên ý nghĩa khi anh mắc bệnh hiểm nghèo, phải đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình điều trị. Biết được hoàn cảnh của anh, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã cùng nhau quyên góp, hỗ trợ hơn 150 triệu đồng giúp anh trang trải chi phí chữa bệnh. Sự chung tay của đồng đội không chỉ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng kinh tế mà còn tiếp thêm nghị lực để anh Nam vững tin trên hành trình điều trị.

Xúc động trước sự quan tâm ấy, anh Nam chia sẻ: “Thời điểm mắc bệnh, bản thân tôi và gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Được thủ trưởng và đồng chí, đồng đội quan tâm, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, tôi rất xúc động và biết ơn. Tình cảm này là nguồn động viên lớn, giúp tôi có thêm nghị lực để tiếp tục điều trị, cố gắng vượt qua bệnh tật”.

Thượng tá Nguyễn Chí Nguyện, Phó chủ nhiệm Chính trị, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau trao thẻ tiết kiệm hỗ trợ Trung tá QNCN Lê Văn Nam và gia đình.

Không chỉ quan tâm, chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, BĐBP tỉnh Cà Mau còn dành nhiều tình cảm và trách nhiệm đối với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhất là trẻ em mồ côi, thiếu thốn tình thương và điều kiện học tập. Trong đó, em Phạm Khải Hoàng, sinh năm 2013, ngụ khóm Đầu Lộ, phường Hiệp Thành, là một trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cha em là ông Phạm Phước Nguyên thuộc diện hộ nghèo, mất sức lao động; mẹ em qua đời do dịch Covid-19. Hiện nay, hai cha con phải sống nhờ nhà người thân, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Thấu hiểu những thiệt thòi mà em Hoàng phải trải qua, từ năm 2022 đến nay, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Cà Mau đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng em thông qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu” dành cho trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mới đây, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau còn tổ chức thăm hỏi, động viên và trao học bổng trị giá 20 triệu đồng cho em Hoàng. Phần hỗ trợ góp phần san sẻ gánh nặng kinh tế với gia đình, tạo điều kiện để em tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ và có thêm niềm tin vào tương lai.

Thượng tá Nguyễn Chí Nguyện, Phó chủ nhiệm Chính trị, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau (thứ ba từ trái sang) cùng đại diện Hội Phụ nữ và Đồn Biên phòng Nhà Mát trao học bổng tặng cháu Phạm Khải Hoàng.

Thượng tá Nguyễn Chí Nguyện, Phó chủ nhiệm Chính trị, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau cho biết: "Thời gian tới, Đảng ủy, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, nắm bắt, kịp thời tham mưu, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ những cán bộ, chiến sĩ BĐBP và hỗ trợ, đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới... góp phần san sẻ khó khăn và tiếp thêm nghị lực cho các quân nhân và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống".