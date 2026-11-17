Lãnh đạo xã Lũng Cú và lực lượng vũ trang động viên Nhân dân thôn Lũng Táo trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Rộn ràng ngày hội

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, từ sáng sớm, nhà văn hóa thôn Xín Cái, xã Nghĩa Thuận trở nên rộn ràng hơn thường ngày. Những bộ trang phục truyền thống của đồng bào Mông, những lời ca, tiếng hát và những nụ cười thân tình tạo nên bầu không khí ấm áp, đượm tình đoàn kết. Sau những ngày lao động vất vả, bà con lại có dịp quây quần, cùng nhau tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống.

Xín Cái là thôn biên giới của xã Nghĩa Thuận, có 193 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Những năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, người dân trong thôn luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, thực hiện tốt quy ước, hương ước của khu dân cư; giữ gìn nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống. Đến nay, toàn thôn có 164 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Điều kiện sinh hoạt của người dân từng bước được cải thiện với 192 hộ sử dụng điện lưới quốc gia, trên 50 hộ có ti vi, 190 hộ có xe máy và trên 90% số hộ có điện thoại thông minh.

Ông Vù Sào Pao, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Xín Cái, xã Nghĩa Thuận chia sẻ: Ngày hội Đại đoàn kết là dịp rất ý nghĩa đối với bà con trong thôn. Đây là dịp để nhân dân gặp gỡ, giao lưu, cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được trong năm, đồng thời động viên nhau tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Thời gian qua, bà con trong thôn luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc và xây dựng thôn ngày càng phát triển.

Hòa trong tiếng khèn Mông, những điệu múa là nụ cười rạng rỡ và lời thăm hỏi thân tình trong Ngày hội ở thôn Xín Cái. Với đồng bào nơi đây, đây là ngày hội của niềm tin, sự đồng lòng và khát vọng vươn lên. Tinh thần đoàn kết đang trở thành điểm tựa để các bản làng nơi biên cương ngày càng đổi mới và phát triển.

Đoàn kết phát triển kinh tế

Từ sự gắn bó trong đời sống cộng đồng, tinh thần đoàn kết đang trở thành động lực để người dân các thôn vùng biên nỗ lực phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Tại thôn Lũng Táo, xã Lũng Cú, nhiều gia đình đã chủ động tìm tòi, lựa chọn những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Có nhiều gia đình tiêu biểu như: Ông Vừ Sái Say với mô hình chăn nuôi bò, thu nhập ước đạt 80 triệu đồng/năm; gia đình ông Dinh Mí Chứ với nghề hàn sắt, thu nhập ước đạt 90 triệu đồng/năm.

Ông Dinh Chứ Pó, thôn Lũng Táo, xã Lũng Cú chia sẻ: “Đối với chúng tôi, Ngày hội đại đoàn kết là ngày rất ý nghĩa. Qua ngày hội, chúng tôi càng hiểu hơn ý nghĩa của tinh thần đoàn kết, cùng nhau giúp đỡ trong cuộc sống, trong lao động sản xuất. Bà con mong muốn tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng gia đình ngày càng no ấm”.

Theo đồng chí Vần Thị Máy, Bí thư Chi bộ thôn Lũng Táo: Chi bộ luôn xác định phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân là nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đồng thời giúp đỡ những hộ còn khó khăn; phát huy tinh thần đoàn kết, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ cơ sở, sức mạnh đại đoàn kết tiếp tục được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm củng cố và phát huy. Đây không chỉ là nền tảng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà còn góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương.

Đồng chí Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú cho biết: “Chúng tôi tập trung phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc và tham gia bảo vệ an ninh biên giới”.

Từ những hoạt động văn hóa cộng đồng đến những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, từ sự sẻ chia trong cuộc sống đến ý thức chung tay bảo vệ đường biên, mốc giới, tất cả đang góp phần tạo nên sức mạnh của đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc. Khi lòng dân đồng thuận, tình làng nghĩa xóm bền chặt, đó chính là nền tảng vững chắc để xây dựng biên cương ngày càng bình yên, giàu đẹp và phát triển.