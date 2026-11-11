Ấm tình đoàn kết, lan tỏa bản sắc văn hóa Việt tại Bỉ

Các đại biểu chụp ảnh tại buổi Toạ đàm

Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của các chị em phụ nữ người Việt Nam thuộc nhiều thế hệ đang sinh sống, học tập và làm việc tại Vương quốc Bỉ.

Đặc biệt, sự hiện diện của đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó và tăng cường kết nối giữa các hội đoàn, cộng đồng người Việt Nam tại khu vực châu Âu.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng trao đổi, chia sẻ nhiều nội dung thiết thực xoay quanh chủ đề xây dựng, củng cố tình đoàn kết, tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; những thuận lợi, thách thức trong quá trình hội nhập văn hóa; cũng như vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong gìn giữ, vun đắp các giá trị văn hóa gia đình và bảo tồn bản sắc dân tộc.

Những câu chuyện, góc nhìn và trải nghiệm được chia sẻ từ các thế hệ chị em phụ nữ người Việt Nam tại Bỉ đã tạo nên không gian đối thoại cởi mở, ấm áp, góp phần tăng cường sự thấu hiểu, sẻ chia và gắn kết trong cộng đồng.

Một điểm nhấn đặc sắc của chương trình là hoạt động giới thiệu văn hóa Trà Việt. Thông qua phần giới thiệu về lịch sử, nét đẹp và nghệ thuật thưởng trà truyền thống, bà con có dịp tìm hiểu sâu hơn về văn hóa trà Việt Nam, đồng thời trải nghiệm hương vị phong phú của các loại trà đặc sản đến từ nhiều vùng miền trên cả nước.

Không gian thưởng trà đậm đà bản sắc dân tộc đã mang đến bầu không khí giao lưu gần gũi, gợi nhắc những giá trị văn hóa thân thuộc và tình cảm hướng về quê hương, đất nước.

Chương trình là hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa nhằm hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Bỉ.

Qua đó, góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng cộng đồng người Việt Nam đoàn kết, vững mạnh, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, hướng về cội nguồn và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại sở tại.