Thúc đẩy ngoại giao văn hóa

Được khởi xướng năm 2014, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế đã vượt ra khỏi khuôn khổ một ngày hội giao lưu thường niên của Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội để trở thành điểm hẹn ngoại giao văn hóa tiêu biểu.

Khẳng định ý nghĩa của sự kiện, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh: Một món ăn ngon, một lời mời chân tình có thể giúp những người chưa quen trở nên gần gũi, bắt đầu câu chuyện và dần trở thành bạn bè. Ẩm thực cũng mở ra cánh cửa tìm hiểu truyền thống mỗi dân tộc.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu xem quảng diễn bánh mì Việt Nam ba miền tại khai mạc Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026. Ảnh: Hoàng Toàn

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân trong đường lối đối ngoại. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các cơ quan đại diện nước ngoài tăng cường kết nối với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Theo Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao), Trưởng Ban tổ chức chương trình Ngô Phương Nghị, Liên hoan không chỉ tôn vinh, quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, mà còn là kênh thúc đẩy ngoại giao văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế và lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, sáng tạo, hội nhập.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya tự tay phục vụ các món ăn truyền thống của xứ Chùa Vàng cho thực khách tại Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026. Ảnh: Thành Long

Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026 nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của 46 quốc gia, cùng sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị đến từ 11 tỉnh, thành phố Việt Nam. Liên hoan đã tạo nên một không gian đối thoại đa văn hóa sống động, nơi ẩm thực trở thành nhịp cầu gắn kết giữa các quốc gia.

"Sự đồng điệu ấy được thể hiện sinh động qua sự tham gia của các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao cùng phu nhân, phu quân và cán bộ ngoại giao các nước tại các không gian trong Liên hoan", ông Ngô Phương Nghị đánh giá.

Tại Liên hoan, thực khách Việt Nam và bạn bè quốc tế đã được chứng kiến Đại sứ Thái Lan Urawadee Sriphiromya trực tiếp đứng quầy giới thiệu và bán món Pad Thai truyền thống của xứ sở Chùa Vàng. Các gian hàng của Trung Quốc, Belarus, Singapore, Ukraine, Palestine... mang tới những hương vị đặc trưng, đúng như chủ đề năm nay "Vượt trên cả hương vị".

Nâng tầm vị thế ẩm thực Việt

Mang đến không khí sôi động cho Liên hoan là màn chế biến của các nghệ nhân đến từ các làng nghề của Việt Nam như phở Vân Cù, giò chả Ước Lễ, xôi Phú Thượng, các màn quảng diễn bánh mì Việt Nam ba miền, gỏi cuốn truyền thống, đặc biệt là màn trình diễn gói bánh chưng, bánh dày và tái hiện nghi lễ rước bánh chưng thời Hậu Lê của các nghệ nhân làng Đền Gin (xã Nam Minh, Ninh Bình)...

Nghệ nhân làng Đền Gin, xã Nam Minh, Ninh Bình trình diễn gói bánh chưng tại Liên hoan. Ảnh: V.Hà

Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam (VCCA), Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Ninh Bình Lê Thị Thiết cho biết, Liên hoan đặc biệt đề cao sứ mệnh tôn vinh các giá trị ẩm thực dân tộc trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh ẩm thực Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới với nhiều món ăn được vinh danh ở thứ hạng cao, việc quy tụ các nghệ nhân làng nghề, siêu đầu bếp cùng thế hệ đầu bếp trẻ thực hiện quảng diễn trực tiếp không chỉ phô diễn kỹ thuật chế biến và nguyên liệu bản địa, mà quan trọng hơn là kể những câu chuyện văn hóa giàu chiều sâu đằng sau từng món ăn.

Gian hàng giới thiệu ẩm thực Lạng Sơn. Ảnh: V.Hà

Tham gia trình diễn kỹ thuật gói bánh chưng theo lối cổ truyền gắn với di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Đền Gin, nghệ nhân Nguyễn Văn Mỳ (xã Nam Minh, Ninh Bình) chia sẻ, mỗi chiếc bánh chưng, bánh dày được chuẩn bị công phu từ khâu chọn gạo nếp cái hoa vàng, đỗ xanh, lá dong đến kỹ thuật gói tay và đồ bánh truyền thống. Đây không chỉ là lễ vật dâng cúng Đức Thánh trong lễ hội quê hương mà còn kết tinh đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và quan niệm trời tròn - đất vuông của người Việt.

“Mang tinh hoa ẩm thực gắn với tín ngưỡng dân gian từ làng quê ra không gian ngoại giao quốc tế, chúng tôi càng cảm nhận rõ niềm tự hào và trách nhiệm giữ gìn nguyên vẹn bí quyết nghề truyền thống của cha ông, để bạn bè quốc tế hiểu rằng ẩm thực Việt Nam không chỉ ngon ở hương vị mà còn sâu sắc ở cội nguồn lịch sử và văn hóa”, ông Mỳ cho hay.