Ẩm thực và âm nhạc khuấy động mùa lễ hội cuối năm tại TP.HCM

Bạn trẻ tại một lễ hội ẩm thực diễn ra tại Công viên bờ sông Sài Gòn, ngày 25/9. Ảnh: Phương Lâm.

Trong hai ngày 7-8/11, Công viên bờ sông Sài Gòn (Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM) trở thành điểm hẹn vui chơi, giải trí với sự kiện “Mê Món Việt, Mê Nhạc Việt, Mê Pepsi”.

Chương trình kết hợp những nét đặc trưng của ẩm thực Việt với âm nhạc đương đại, tạo nên không gian trải nghiệm đa dạng. Bên cạnh khu vực giới thiệu các món ăn Việt, người tham dự có thể tự sáng tạo giai điệu lấy cảm hứng từ ẩm thực, tham gia hoạt động tương tác và chụp ảnh tại các không gian được thiết kế theo chủ đề.

Điểm nhấn của sự kiện là đại tiệc âm nhạc diễn ra từ 18h30 đến 22h30 ngày 8/11, góp phần tạo không khí sôi động tại khu vực bờ sông Thủ Thiêm trong dịp cuối tuần.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 "Vibrant Ho Chi Minh City - Sống động TP.HCM" do UBND TP.HCM triển khai. Chương trình hướng đến kết nối mua sắm với các hoạt động văn hóa, du lịch và giải trí nhằm thúc đẩy tiêu dùng dịp cuối năm.

Du khách quốc tế tại Lễ hội Bánh mì lần thứ 4 tại TP.HCM ngày 23/4. Ảnh: Hoài Bảo.

Sau sự kiện tại Thủ Thiêm, không khí mua sắm tiếp tục được mở rộng trên địa bàn thành phố từ ngày 11/11. Các nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop và Shopee sẽ triển khai chiến dịch ưu đãi, kết hợp những phiên livestream bán hàng quy mô lớn với sự tham gia của người nổi tiếng và nhà sáng tạo nội dung.

Cùng thời điểm, chương trình "Vibrant HCMC - Shopping Season 2026" diễn ra tại Công viên Lam Sơn và 4 địa điểm khác từ ngày 11 đến 15/11. Chuỗi hoạt động còn mở rộng sang lĩnh vực sáng tạo nội dung số, công nghệ và phát triển bền vững, với các chương trình tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên bờ sông Sài Gòn và Đại học Kinh tế TP.HCM.

Bên cạnh các hoạt động kích cầu, TP.HCM cũng thúc đẩy kết nối các giải pháp thanh toán số, thanh toán xuyên biên giới và dịch vụ tài chính, hướng đến tạo thuận lợi cho du khách quốc tế, doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Thông qua việc kết hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí, chuỗi sự kiện được kỳ vọng góp phần kích thích tiêu dùng, đồng thời gia tăng sức hút của TP.HCM trong mùa cao điểm du lịch và mua sắm cuối năm.