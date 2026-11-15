Ẩm thực - Nhịp cầu kết nối văn hóa và lan tỏa hình ảnh Việt Nam
Mỗi nền ẩm thực đều mang trong mình câu chuyện về lịch sử, phong tục và bản sắc của một dân tộc. Vượt ra ngoài giá trị thưởng thức, ẩm thực còn là phương thức giao tiếp văn hóa giàu sức lan tỏa, đưa con người và các quốc gia đến gần nhau hơn. Trong hai ngày 21 và 22/11, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội, quy tụ gần 100 gian hàng đến từ các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, địa phương và doanh nghiệp. Không chỉ là cuộc hội ngộ của những hương vị năm châu, sự kiện còn mở ra không gian giao lưu văn hóa, nơi ẩm thực trở thành nhịp cầu kết nối các dân tộc, lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc và chủ động hội nhập.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/am-thuc-nhip-cau-ket-noi-van-hoa-va-lan-toa-hinh-anh-viet-nam-246261115174742189.htm