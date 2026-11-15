Ẩm thực - Nhịp cầu kết nối văn hóa và lan tỏa hình ảnh Việt Nam

Có những mùa đi qua không chỉ để lại trong lòng người những ký ức về thời tiết, cảnh vật, mà còn neo giữ cả một miền thương nhớ. Mùa đông là một mùa như thế. Đó có thể là cái rét buốt của những ngày thơ bé, là hơi ấm từ gian bếp của mẹ, hay mùi khoai nướng, sắn hấp dừa len lỏi trong những con phố Hà Nội khi chiều xuống. Thời gian có thể làm mùa đông đổi khác, nhưng những gì đã từng sưởi ấm tâm hồn ta dường như vẫn còn nguyên vẹn.