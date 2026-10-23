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Ẩm thực Nhật hấp dẫn giới trẻ

Chính sự tinh tế trong từng món ăn, ẩm thực Nhật đang mở ra một trải nghiệm mới cho người trẻ. Có lẽ, đó cũng là lý do những món ăn mang hương vị xứ sở hoa anh đào đang ngày càng có thêm những người trẻ Huế yêu thích và lựa chọn.

Báo Thừa Thiên Huế
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Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/video/am-thuc-nhat-hap-dan-gioi-tre-1875465.html