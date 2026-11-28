Du khách thưởng thức ẩm thực tại Khu du lịch Pù Luông, xã Pù Luông.

Có dịp đến tham dự Ngày hội du lịch cộng đồng Pù Luông, xã Pù Luông, chị Nguyễn Thị Hương, du khách ở phường Hạc Thành khá ấn tượng với những món ăn được trang trí bắt mắt, lại tươi ngon, hấp dẫn. Chị Hương cho biết: “Khi đến Pù Luông, điều tôi ấn tượng không chỉ bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, khí hậu mát mẻ, mà còn là hương vị của những món ăn ở đây, nhất là những món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, Mường, như: cơm lam, gà nướng, cá nướng, tôm sông... được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon, do bà con tự trồng, tự sản xuất và kết hợp với các loại gia vị, rau thơm vô cùng hấp dẫn. Trong không gian của ngôi nhà sàn truyền thống, hòa cùng tiếng cồng, tiếng chiêng và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, người dân, du khách lại cùng nhau thưởng thức các món ăn, mang lại một trải nghiệm khá thú vị và đầm ấm”.

Là một trong những trọng điểm du lịch của tỉnh, với những tiềm năng, thế mạnh từ thiên nhiên, văn hóa bản địa, xã Pù Luông đã và đang đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, hình thành hệ thống các khu nghỉ dưỡng, homestay phục vụ du khách từ ăn uống đến ngủ nghỉ. Điển hình như, tại khu nghỉ dưỡng The Palm Puluong Homestay & Restaurant, nơi có không gian rộng rãi, thoáng mát và được bài trí tinh tế theo phong cách nhà sàn truyền thống của người dân tộc Thái, nhiều năm nay luôn là địa điểm được đông đảo khách du lịch tìm đến tham quan, lưu trú. Ông Nguyễn Công Huy, chủ khu nghỉ dưỡng The Palm Puluong Homestay & Restaurant, cho biết: “Trong xu thế phát triển du lịch hiện nay, ẩm thực ngày càng được nhìn nhận như một dạng tài nguyên đặc thù, có khả năng tạo nên sức hút bền vững cho mỗi điểm đến. Chính vì vậy, để tạo sức hấp dẫn du khách, chúng tôi luôn ưu tiên chế biến những món ăn mang đậm hương vị núi rừng địa phương, như: gà đồi nướng, lợn mán, xôi ngũ sắc... để phục vụ du khách. Mỗi món ăn không chỉ mang hương vị riêng mà còn góp phần tái hiện nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của mảnh đất và con người Pù Luông”.

Từ lâu, bánh lá răng bừa ở xã Xuân Lập cũng là món ăn được đông đảo người dân, du khách ưa chuộng. Hiện nay, toàn xã có khoảng 210 hộ làm nghề, thu hút gần 600 lao động tham gia. Bà Mai Thị Thu, chủ cơ sở sản xuất bánh lá răng bừa trên địa bàn xã, cho biết: “Bánh lá răng bừa là một món ăn dân dã, mang đậm nét văn hóa ẩm thực truyền thống của quê hương. Bánh được làm từ những nguyên liệu quen thuộc như gạo tẻ, thịt lợn, mộc nhĩ và hành khô. Gạo được ngâm, xay thành bột mịn rồi chế biến thành lớp vỏ bánh mềm dẻo, bao bọc phần nhân thơm ngon bên trong. Bánh được gói trong lá chuối, sau đó đem hấp chín là có thể ăn được. Để đưa sản phẩm đi xa hơn đến người tiêu dùng, cơ sở sản xuất của gia đình tôi thường xuyên tham gia các hội chợ, sự kiện trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng do tỉnh tổ chức. Đồng thời, tích cực cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm để tạo dựng uy tín, lòng tin cho người tiêu dùng”.

Xu hướng du lịch đang có nhiều thay đổi, khi du khách ngày càng quan tâm đến việc ăn món gì ngon, địa điểm ăn uống nào phù hợp trong hành trình đi du lịch, thay vì chỉ chú trọng đến yếu tố cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa như trước đây. Trong khi đó, Thanh Hóa là địa phương hội tụ đa dạng vùng, miền từ miền biển, đồng bằng, trung du và miền núi, nơi đâu cũng có những đặc sản ẩm thực nổi tiếng, như: bánh gai Tứ Trụ, chè lam Phủ Quảng, gỏi cá nhệch Nga Sơn và các món ăn của đồng bào dân tộc thiểu số... Đây chính là tiềm năng, lợi thế để tỉnh phát triển du lịch gắn với văn hóa ẩm thực nhằm tạo sức hấp dẫn, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm và tăng mức chi tiêu của du khách.

Để quảng bá văn hóa ẩm thực xứ Thanh gắn với phát triển du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ nấu ăn cho người dân địa phương, cách bài trí món ăn, đồ uống, kỹ năng pha chế đồ uống, kỹ năng chế biến các món ăn từ những nguyên liệu sẵn có đặc trưng của địa phương cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Xây dựng các tour du lịch trải nghiệm ẩm thực kết hợp tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và làng nghề truyền thống. Thường xuyên tổ chức các lễ hội, ngày hội ẩm thực, hội chợ đặc sản và các cuộc thi chế biến món ăn truyền thống. Cùng với đó, đẩy mạnh quảng bá ẩm thực trên các nền tảng số, mạng xã hội,

website du lịch và các kênh truyền thông... Qua đó, từng bước gắn kết phát triển du lịch với văn hóa ẩm thực để tạo dựng thương hiệu, bản sắc riêng cho ngành du lịch của tỉnh.