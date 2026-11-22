Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14 được tổ chức trong hai ngày 21 và 22-11, trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, có gần 100 gian hàng của 46 quốc gia và các địa phương Việt Nam, cùng giới thiệu món ăn, sản vật đặc trưng.

Đa dạng ẩm thực quốc tế

Đầu bếp từ Nam Phi bận rộn với món Braai BBQ ấn tượng tại lễ hội. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Không khí nhộn nhịp tại các gian hàng cũng là điều Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam Vuyiswa Tulelo đặc biệt yêu thích. Bà cho biết đây là dịp để bà và các thành viên gian hàng trực tiếp gặp gỡ người dân Việt Nam, giới thiệu ẩm thực, văn hóa và đất nước Nam Phi.

“Đây là nơi chúng tôi kết nối với người dân bình dị. Họ đến tìm hiểu về đất nước chúng tôi, còn chúng tôi giới thiệu món ăn của mình. Qua những cuộc gặp gỡ ấy, tình hữu nghị giữa hai nước thêm bền chặt”, Đại sứ Vuyiswa Tulelo chia sẻ với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín Muñoz (trái) cùng bạn tại sự kiện.

Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín Muñoz cho rằng ẩm thực là cách gần gũi để người dân hai nước hiểu thêm về nhau. Ông nhắc đến nhà hàng Cielito Lindo từ thành phố Hồ Chí Minh tham gia Liên hoan, cùng sự hiện diện ngày càng rõ nét của các nhà hàng Mexico tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Đại sứ bày tỏ: “Ẩm thực Mexico đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và được người dân Việt Nam rất yêu thích. Chúng tôi vui mừng khi thấy người Việt Nam đón nhận những món ăn đặc trưng của Mexico”.

Em Bùi Thị Chính, sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế Quốc dân, trước gian hàng Mexico. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Sự yêu thích ấy cũng được thể hiện qua lựa chọn của em Bùi Thị Chính, sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế Quốc dân. Tại gian hàng Mexico, cô chọn món nachos bò, món ăn từng được thưởng thức trong một dịp giao lưu sinh viên tại nhà hàng Naco Taco ở Hà Nội. Hương vị quen thuộc khiến cô thêm hào hứng khi gặp lại món ăn tại Liên hoan.

Chị Lê Tường Vân thích thú với món ăn từ Pakistan. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Chị Lê Tường Vân (Hà Đông, Hà Nội), vốn yêu thích ẩm thực Pakistan, đặc biệt là các món từ đậu, rất vui khi tìm thấy salad đậu gà tại Liên hoan. Đậu gà và đậu lăng vốn quen thuộc trong bữa ăn của người Pakistan, thường được nấu cùng thì là, nghệ, rau mùi và nhiều loại gia vị khác. Chị Vân thích cách kết hợp nguyên liệu và gia vị tạo nên hương vị đậm đà, riêng biệt của món ăn Pakistan, đồng thời đánh giá cao giá trị dinh dưỡng và sự phong phú của nền ẩm thực này.

Khung cảnh tấp nập trước gian hàng Pakistan. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Gian hàng Azerbaijan hấp dẫn thực khách với các món BBQ gà và bò do đầu bếp Don David (David Sahib Israfilov), Chủ tịch Hiệp hội Barbecue Thế giới (WBQA) khu vực châu Á và Đông Âu, trực tiếp chế biến.

Bên cạnh sức hút của những món nướng, gian hàng còn giới thiệu nét văn hóa Azerbaijan qua trang phục và đồ trang sức truyền thống. Bé Đỗ Tuệ Anh, 5 tuổi, đặc biệt thích thú với chiếc mũ và những món trang sức này. Qua những trải nghiệm gần gũi ấy, văn hóa Azerbaijan đến với khách tham quan theo cách tự nhiên và sinh động.

Bé Đỗ Tuệ Anh bị thu hút bởi những món đồ truyền thống Azerbaijan. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Tại gian hàng Cuba, chị Hồ Thị Hồng (Hoàng Mai, Hà Nội) vui vẻ chọn mua một chai rum Havana Club, thương hiệu nổi tiếng của Cuba mà chị đã biết từ trước. “Phải ủng hộ người Cuba chứ!”, chị Hồng vui vẻ nói, đồng thời tạo hiệu ứng khi nhiều du khách Việt Nam cũng chọn mua thêm các sản phẩm tại gian hàng.

Chị Hồ Thị Hồng phấn khởi khi bắt gặp sản phẩm Cuba mình yêu thích. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Trong khi đó, bà Lê Thị Bích Đào lại chọn sản phẩm bia Lào - thức uống mà cả gia đình bà đã có dịp thưởng thức và yêu thích.

Bà Lê Thị Bích Đào tại gian hàng Lào. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Hương vị Việt giữa sắc màu quốc tế

Bên cạnh các gian hàng nước ngoài, khu vực ẩm thực Việt Nam giới thiệu đặc sản và nét riêng trong văn hóa ăn uống của nhiều vùng miền. Không gian trà Việt mang vẻ thanh nhã với hoa sen trắng, bàn thưởng trà và những tà áo dài in họa tiết hoa sen giữa không khí nhộn nhịp của Liên hoan.

Không gian văn hóa trà Việt tại lễ hội. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Anh Vàng A Vứng, ở bản Liền, Bắc Hà, Lào Cai, mang tới trà ống lam gác bếp, làm từ búp trà Shan Tuyết cổ thụ nén trong ống nứa rồi gác trên bếp củi để làm khô và hun khói tự nhiên. Cách chế biến được người dân vùng cao gìn giữ này tạo nên hương vị riêng cho trà địa phương.

Anh Vàng A Vứng và các thiếu nữ Dao đỏ. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Gian hàng của đồng bào Dao đỏ giới thiệu lạp sườn, thịt ba chỉ hun khói và các loại muối chấm làm từ nguyên liệu núi rừng Tây Bắc, bên cạnh những bộ trang phục truyền thống. Qua đó, khách tham quan có dịp tìm hiểu thêm về cách chế biến món ăn và nếp sinh hoạt của đồng bào vùng cao.

Một thoáng Kazakhstan tại lễ hội. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Trải qua 14 kỳ tổ chức, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế đã trở thành hoạt động đối ngoại thường niên tại Hà Nội, nơi các quốc gia giới thiệu bản sắc riêng qua món ăn và sản vật đặc trưng. Năm nay, sự kiện diễn ra trước Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, góp thêm cơ hội quảng bá đặc sản vùng miền và ẩm thực Việt Nam ra thế giới.

Giao lưu văn hóa Việt - Nga tại lễ hội. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Ẩm thực cũng là cầu nối để người dân các nước gặp gỡ, tìm hiểu phong tục và nếp sống của nhau. Tại lễ khai mạc ngày 22-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ mong muốn Liên hoan tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, tăng cường sự gắn bó giữa Việt Nam và các quốc gia.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế - nơi gặp gỡ của văn hóa các nước. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Liên hoan năm nay còn có hoạt động thiện nguyện với sự tham gia của Phu nhân Ngô Phương Ly và các đại biểu. Ban Tổ chức phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao hỗ trợ cho năm địa phương gồm Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hà Tĩnh và thành phố Huế.

Liên hoan là sự hội tụ của ẩm thực, văn hóa và những kết nối. Ảnh: Kiều Thoan Thu