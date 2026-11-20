Ẩm thực Ailen đến gần hơn với người tiêu dùng Việt. Ảnh: Đại sứ quán Ailen tại Việt Nam

Với những đồng cỏ xanh trải dài và vùng biển Đại Tây Dương giàu dưỡng chất, Ailen từ lâu được biết đến như một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu thực phẩm hàng đầu châu Âu. Từ thịt bò nuôi bằng cỏ, sữa và các sản phẩm từ sữa đến hải sản, nền ẩm thực của quốc đảo này gắn liền với môi trường tự nhiên trong lành và quy trình sản xuất hướng đến sự bền vững.

Giờ đây, Ailen nhìn thấy ở Việt Nam một thị trường tiềm năng, nơi nhu cầu của người tiêu dùng về thực phẩm chất lượng cao, an toàn và giàu dinh dưỡng ngày càng lớn.

Hưởng ứng tinh thần này, vào ngày 19/11, Đại sứ quán Ailen tại Việt Nam phối hợp với Origin Green - chương trình bền vững quốc gia về thực phẩm và đồ uống của Ailen và Bord Bia - Cơ quan Xúc tiến Thực phẩm Ailen đã tổ chức sự kiện “Taste of Ireland” (Hương vị Ailen) tại Hà Nội.

Sự kiện giới thiệu các món ăn từ thịt bò nuôi bằng cỏ, hải sản, phô mai và món tráng miệng đặc trưng của Ailen nhằm giới thiệu sự phong phú của ẩm thực Ailen với đầu bếp, chủ nhà hàng và nhà phân phối địa phương - cầu nối giữa các sản phẩm thực phẩm và nông nghiệp Ailen và người tiêu dùng Việt. Đặc biệt, sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên thịt bò Ailen được phục vụ tại Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Ailen tại Việt Nam, bà Deirdre Ní Fhallúin, cho biết năm 2026 Ailen và Việt Nam kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao. Vì vậy, việc đưa sản phẩm thịt bò Ailen lần đầu tiên vào thị trường Việt Nam là cột mốc quan trọng mới nhất trong mối quan hệ này, tiếp tục củng cố quan hệ thương mại và giao lưu nhân dân hai nước.

“Thực phẩm và nông nghiệp là những lĩnh vực có tính bổ trợ rất cao giữa Ailen và Việt Nam, và chúng tôi thấy nhiều cơ hội ở các ngành thịt bò, sữa và hải sản khi thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới. Chúng tôi rất vui khi người tiêu dùng trên khắp Việt Nam sẽ lần đầu tiên được thưởng thức thịt bò Ailen,” đại sứ Ailen tại Việt Nam nhấn mạnh.

Đại sứ Ailen tại Việt Nam, bà Deirdre Ní Fhallúin, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đại sứ quán Ailen tại Việt Nam.

Bà Deirdre Ní Fhallúin cũng nhận định Việt Nam là thị trường tăng trưởng ưu tiên đối với thực phẩm và nguyên liệu của Ailen. Thị trường Việt Nam được mở cửa cho thịt bò Ailen từ đầu năm 2026, trong khi xuất khẩu sữa và hải sản của Ailen cũng ghi nhận kết quả mạnh. Tính đến tháng 8/2026, xuất khẩu thực phẩm của Ailen sang Việt Nam tăng 49% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó ngành sữa tăng 57%.

Nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Việt Nam đối với thực phẩm chất lượng cao, an toàn và bổ dưỡng, cùng quy mô dân số hơn 100 triệu người mang lại cơ hội dài hạn lớn cho nông dân và doanh nghiệp Ailen.

Phát biểu tại sự kiện, ông Peng Zhang, chuyên gia thị trường thịt và hải sản khu vực Đông Nam Á của Bord Bia, cho biết: “Ailen là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu thực phẩm hàng đầu châu Âu. Từ những cánh đồng xanh đến vùng nước Đại Tây Dương giàu dưỡng chất, Ailen có môi trường tự nhiên đặc biệt để sản xuất thực phẩm chất lượng cao.

Thông qua Origin Green, chính phủ, nhà sản xuất thực phẩm và ngành công nghiệp thực phẩm và nông nghiệp Ailen đang cùng phối hợp hướng tới sản xuất thực phẩm bền vững hơn. Chúng tôi đang thấy nhiều cơ hội để xây dựng quan hệ đối tác mảng thực phẩm và đồ uống vững chắc hơn tại Việt Nam, đặc biệt là cơ hội kết nối các nhà sản xuất Ailen với nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đầu bếp và người tiêu dùng Việt Nam”.

Sự kiện “Taste of Ireland” tại Hà Nội diễn ra sau lễ ra mắt chính thức thương mại thịt bò Ailen tại TP.HCM vào ngày 5/10 do Bord Bia tổ chức. Việc mở cửa thị trường Việt Nam với sản phẩm thịt bò của Ailen trong năm nay là kết quả của nhiều năm làm việc giữa cơ quan chức năng hai nước, và được hỗ trợ bởi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).