Từ ngày 27 đến 29/11, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế - Hà Nội 2026 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), quy tụ hơn 200 đơn vị, thương hiệu và cơ sở hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực, đồ uống.

Với chủ đề “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu”, Lễ hội được tổ chức trên diện tích hơn 43.000 m², thiết kế thành năm phân khu chủ đề. Không gian ẩm thực quốc tế giới thiệu những nét đặc trưng của nhiều nền văn hóa, từ nghệ thuật BBQ châu Mỹ, các món nướng châu Âu đến kỹ thuật sử dụng gia vị và chế biến của các quốc gia châu Á.

Tại đây, du khách có cơ hội khám phá nhiều món ăn truyền thống, trong đó có kimchi - món ăn đặc trưng của Hàn Quốc. Thông qua phần giới thiệu và chia sẻ của đầu bếp Hàn Quốc, thực khách có thêm góc nhìn về nguyên liệu, cách chế biến cũng như giá trị văn hóa gắn liền với món ăn này. Bên cạnh đó, sự góp mặt của các đầu bếp đến từ nhiều vùng miền Việt Nam, trong đó có Huế, góp phần giới thiệu sự phong phú của ẩm thực trong nước.

Không gian ẩm thực Hà Nội và Việt Nam cũng tập trung tôn vinh những món ăn gắn với đời sống người dân như phở, bún chả, chả cá, bánh cuốn, cốm làng Vòng và cà phê trứng. Du khách không chỉ được thưởng thức mà còn có cơ hội quan sát nghệ nhân, đầu bếp chế biến, tìm hiểu những câu chuyện văn hóa và lịch sử đằng sau mỗi món ăn./.