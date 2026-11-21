Ẩm thực 46 quốc gia hội tụ tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026
Diễn ra trong hai ngày 21-22/11 tại Hà Nội, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 quy tụ gần 100 gian hàng đến từ 46 quốc gia cùng đại diện 11 tỉnh, thành phố của Việt Nam, mang đến không gian trải nghiệm ẩm thực đa sắc màu và giao lưu văn hóa quốc tế.
Với chủ đề “Beyond Flavors – Vượt trên cả Hương vị”, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14, tại Khu Ngoại giao đoàn - số 298 Kim Mã, phường Ngọc Hà, Hà Nội, không chỉ là dịp thưởng thức ẩm thực mà còn mở ra cơ hội khám phá những câu chuyện về nguồn cội, phong tục và bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc.
Không gian sự kiện được chia thành ba khu vực chính gồm “Tự hào Việt Nam”, “Hương vị ASEAN” và “Hương vị thế giới”, tạo nên hành trình trải nghiệm ẩm thực từ trong nước đến quốc tế.
Tại không gian “Tự hào Việt Nam”, ẩm thực ba miền được giới thiệu qua những món ăn gắn với nền văn minh lúa nước và phong tục truyền thống.
Có mặt tại sự kiện từ sáng sớm, bà Bùi Thị Uyên (66 tuổi) đã có dịp trải nghiệm nhiều món ăn và khám phá nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của các quốc gia tham dự.
Theo bà, sự kiện không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức ẩm thực mà còn giúp người Việt tìm hiểu thêm về văn hóa của bạn bè quốc tế.
Bà cho rằng sự giao lưu không nhất thiết phải bắt đầu từ ngôn ngữ, mà có thể được kết nối qua ‘ánh mắt, nụ cười và sự thân thiện’. Đây cũng là cách để người Việt giới thiệu hình ảnh đất nước, con người đến với bạn bè quốc tế.
Liên hoan Ẩm thực Quốc tế là một trong những sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và ẩm thực giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các Đại sứ quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài, các Sở Ngoại vụ đại diện các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp và các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao.
Sự kiện góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác, thúc đẩy ngoại giao văn hóa và tăng cường gắn kết giữa các cơ quan ngoại giao nước ngoài với hệ thống Sở Ngoại vụ địa phương thông qua hoạt động giao lưu văn hóa - ẩm thực thường niên.
Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/am-thuc-46-quoc-gia-hoi-tu-tai-lien-hoan-van-hoa-am-thuc-quoc-te-2026-62108.html