Với chủ đề “Beyond Flavors – Vượt trên cả Hương vị”, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14, tại Khu Ngoại giao đoàn - số 298 Kim Mã, phường Ngọc Hà, Hà Nội, không chỉ là dịp thưởng thức ẩm thực mà còn mở ra cơ hội khám phá những câu chuyện về nguồn cội, phong tục và bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc.

Không gian sự kiện được chia thành ba khu vực chính gồm “Tự hào Việt Nam”, “Hương vị ASEAN” và “Hương vị thế giới”, tạo nên hành trình trải nghiệm ẩm thực từ trong nước đến quốc tế.

Đầu bếp tại gian hàng Thổ Nhĩ Kỳ chế biến món bánh mì Kebab với thịt nướng, rau củ và nước sốt, phục vụ khách tham quan tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN.

Gian hàng Pháp giới thiệu nhiều loại bánh ngọt đặc trưng. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN.

Món Arroz con leche (chè sữa gạo) truyền thống của Cộng hòa Dominica thu hút nhiều khách tham quan đến thưởng thức. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN.

Khu vực ẩm thực ASEAN giới thiệu những món ăn truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa ẩm thực của các quốc gia Đông Nam Á. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN.

Bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, cũng có mặt tại sự kiện, trực tiếp giới thiệu các món ăn đặc trưng của xứ sở Chùa Vàng. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN.

Tại không gian “Tự hào Việt Nam”, ẩm thực ba miền được giới thiệu qua những món ăn gắn với nền văn minh lúa nước và phong tục truyền thống.

Thực khách thưởng thức các món ăn đặc trưng của ba miền Việt Nam như phở, gỏi cuốn. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN.

Có mặt tại sự kiện từ sáng sớm, bà Bùi Thị Uyên (66 tuổi) đã có dịp trải nghiệm nhiều món ăn và khám phá nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của các quốc gia tham dự.

Theo bà, sự kiện không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức ẩm thực mà còn giúp người Việt tìm hiểu thêm về văn hóa của bạn bè quốc tế.

Bà cho rằng sự giao lưu không nhất thiết phải bắt đầu từ ngôn ngữ, mà có thể được kết nối qua ‘ánh mắt, nụ cười và sự thân thiện’. Đây cũng là cách để người Việt giới thiệu hình ảnh đất nước, con người đến với bạn bè quốc tế.

“Tôi thấy sự kiện vừa là dịp để thưởng thức ẩm thực, vừa giúp mình tìm hiểu thêm về văn hóa của các quốc gia. Qua những món ăn và gian hàng, người Việt Nam có cơ hội tiếp cận, khám phá những nét văn hóa khác nhau của bạn bè quốc tế,” bà Bùi Thị Uyên (66 tuổi) chia sẻ với Mekong ASEAN. Ảnh: Kỳ Anh/Mekong ASEAN.

Gian hàng Sri Lanka giới thiệu nhiều món ăn bản địa. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN.

Gian hàng Trung Quốc thu hút thực khách với các món đặc trưng như há cảo, trứng om lá trà, chân giò hầm,... Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN.

Liên hoan Ẩm thực Quốc tế là một trong những sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và ẩm thực giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các Đại sứ quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài, các Sở Ngoại vụ đại diện các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp và các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao. Sự kiện góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác, thúc đẩy ngoại giao văn hóa và tăng cường gắn kết giữa các cơ quan ngoại giao nước ngoài với hệ thống Sở Ngoại vụ địa phương thông qua hoạt động giao lưu văn hóa - ẩm thực thường niên.