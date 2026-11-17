Các em học sinh hào hứng theo dõi bộ phim “Âm thanh vượt đại dương”

Buổi chiếu phim là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (1946 - 2026), hướng đến Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Thông qua tác phẩm điện ảnh, học sinh và người dân có dịp tiếp cận những giá trị văn hóa, nghệ thuật, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội. Đây cũng là hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, tạo sân chơi giải trí lành mạnh, nhất là đối với thanh thiếu nhi ở địa phương.

Buổi chiếu phim thu hút hơn 400 học sinh và người dân địa phương

Bà Lê Thị Hạnh Nhân, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú An cho biết, hướng đến Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, xã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và sinh hoạt cộng đồng.

Nổi bật là ra mắt Câu lạc bộ Đờn ca tài tử xã Phú An; biểu diễn aerobic, giao lưu văn nghệ, tổ chức trò chơi dân gian, chiếu phim lưu động và trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Trước giờ chiếu phim, nhân viên Viettel hỗ trợ học sinh và người dân cài đặt ứng dụng Tammi miễn phí trên điện thoại

Các hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí mà còn tạo không gian giao lưu, gắn kết các thế hệ, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong Nhân dân. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, lành mạnh.

Thông qua chuỗi hoạt động, xã Phú An tiếp tục phát huy vai trò của văn hóa trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, góp phần thúc đẩy quê hương phát triển văn minh, bền vững.