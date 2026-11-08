'Âm thanh bình yên' tạo không gian thư giãn cho người trẻ

Áp lực thi cử, kỳ vọng từ gia đình, các mối quan hệ và nỗi lo về tương lai là những vấn đề nhiều học sinh, sinh viên, người trẻ phải đối mặt. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ những khó khăn về tâm lý hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp.

Từ thực tế này, dự án xã hội phi lợi nhuận Âm thanh bình yên được xây dựng với mục tiêu đưa hoạt động thư giãn, chăm sóc sức khỏe tinh thần đến gần hơn với môi trường học đường. Người tham gia được trải nghiệm thiền âm thanh chuông xoay trong không gian yên tĩnh, có sự hướng dẫn của người thực hành.

Người trẻ trải nghiệm thiền âm thanh bằng chuông xoay trong không gian yên tĩnh, hướng đến thư giãn và cân bằng cảm xúc.

Dự án do Ms Kunzang (tên thật là Phương Anh) khởi xướng, phối hợp cùng nhóm sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội triển khai. Thay vì đặt nặng việc chia sẻ hay phân tích những vấn đề tâm lý, chương trình tạo điều kiện để người trẻ tạm gác lại những lo toan, tập trung vào hơi thở và lắng nghe âm thanh.

Theo mô hình của dự án, mỗi buổi thực hành kéo dài khoảng 50 phút, dành cho nhóm 15-20 học sinh, sinh viên. Người tham gia được hướng dẫn thả lỏng cơ thể, tập trung vào hơi thở, lắng nghe âm thanh và cảm nhận những rung động từ chuông xoay.

Sau phần thực hành, các bạn có thể chia sẻ cảm xúc trong không gian cởi mở. Đây cũng là dịp để người trẻ nhìn nhận trạng thái cảm xúc của bản thân và cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu.

Ms Kunzang có 14 năm thực hành thiền định và 11 năm tìm hiểu, nghiên cứu về âm thanh chuông xoay tại Nepal và Ấn Độ. Chị từng tham gia các khóa học với chuyên gia Nepal, đồng thời tìm hiểu phương pháp của Peter Hess - nhà nghiên cứu người Đức phát triển một trường phái trị liệu bằng chuông xoay.

Trong quá trình tìm hiểu, chị cũng nhận được sự tư vấn từ bố, một chuyên gia trong lĩnh vực gây mê - hồi sức từng tu nghiệp tại Pháp. Những trao đổi này giúp chị có thêm góc nhìn về âm thanh, rung động và những tác động có thể có đối với cơ thể con người.

Sau nhiều năm thực hành, Ms Kunzang quyết định xây dựng dự án để chia sẻ phương pháp thư giãn này với cộng đồng, trước hết là người trẻ.

Chia sẻ về mong muốn của mình, chị cho biết: “Không phải mọi nỗi buồn đều có thể biến mất sau một buổi thiền. Nhưng tôi mong mỗi bạn trẻ khi bước ra khỏi không gian ấy sẽ cảm thấy mình được lắng nghe, được thấu hiểu và biết rằng các em không phải đối diện với áp lực một mình”.

Dự án “Âm thanh bình yên” được kỳ vọng mang đến cho người trẻ thêm không gian chăm sóc sức khỏe tinh thần, chia sẻ áp lực trong học tập và cuộc sống.

Theo ban tổ chức, các khoản chi phí liên quan đến chuyên môn, dụng cụ chuông xoay, nhân sự điều phối và nội dung chương trình do dự án đảm nhận. Các trường học hỗ trợ địa điểm, kết nối học sinh, sinh viên tham gia. Người trải nghiệm không phải trả phí.

Thông qua dự án, những người khởi xướng kỳ vọng người trẻ có thêm cơ hội quan tâm đến cảm xúc của bản thân, chủ động tìm kiếm sự sẻ chia khi gặp áp lực và xây dựng thói quen chăm sóc đời sống tinh thần trong học tập, sinh hoạt hằng ngày.