'Âm thanh bình yên': Đưa thiền âm thanh đến gần hơn với học sinh, sinh viên

Ms Kunzang thực hành thiền âm thanh chuông xoay cho các bạn học sinh, sinh viên. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Áp lực học tập, thi cử, kỳ vọng từ gia đình, những vấn đề trong các mối quan hệ và nỗi lo về tương lai có thể khiến học sinh, sinh viên rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Tuy nhiên, không phải người trẻ nào cũng sẵn sàng chia sẻ những khó khăn về tâm lý với gia đình hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp.

Từ thực tế đó, Ms Kunzang (tên thật là Phương Anh) cùng nhóm sinh viên Đại học Y Hà Nội đã xây dựng chương trình “Âm thanh bình yên” nhằm đưa hoạt động thư giãn, chăm sóc sức khỏe tinh thần đến gần hơn với môi trường học đường.

Dự án hỗ trợ học sinh, sinh viên thư giãn. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Dự án lấy thiền âm thanh chuông xoay làm hoạt động chính. Mỗi buổi thực hành kéo dài khoảng 50 phút, dành cho nhóm 15-20 học sinh, sinh viên. Người tham gia được hướng dẫn thả lỏng cơ thể, tập trung vào hơi thở, lắng nghe âm thanh và cảm nhận rung động từ chuông xoay. Sau phần thực hành, các bạn có thể chia sẻ cảm xúc trong không gian không phán xét.

Ms Kunzang có 14 năm thực hành thiền định và 11 năm tìm hiểu, nghiên cứu về âm thanh chuông xoay tại Nepal và Ấn Độ. Chị từng tham gia các khóa học về chuông xoay với chuyên gia Nepal, đồng thời tìm hiểu phương pháp của Peter Hess, nhà nghiên cứu người Đức phát triển một trường phái trị liệu bằng chuông xoay.

Trong quá trình nghiên cứu, chị nhận được sự tư vấn từ bố, một chuyên gia trong lĩnh vực gây mê - hồi sức từng tu nghiệp tại Pháp. Những trao đổi này giúp chị tìm hiểu thêm về âm thanh, rung động và những tác động có thể có đối với cơ thể con người.

Sau nhiều năm thực hành và tìm hiểu, Ms Kunzang quyết định xây dựng dự án để chia sẻ phương pháp thư giãn này với cộng đồng, trước hết là học sinh, sinh viên.

Đồng hành triển khai chương trình có nhóm sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội, do Nguyễn Yến Nhi, sinh viên năm thứ tư ngành Y học dự phòng, Phó Chủ nhiệm Ban Tổ chức sự kiện HMU EOC, chủ trì xây dựng kế hoạch.

Nhóm sinh viên từng tham gia cuộc thi Sinh viên thế hệ mới 2024 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức với dự án Tell Me. Sáng kiến này tập trung hỗ trợ sức khỏe tinh thần, nâng cao sự đồng cảm và giảm bớt áp lực cho gia đình bệnh nhân.

Theo mô hình hoạt động, dự án chi trả các khoản liên quan đến chuyên môn, dụng cụ chuông xoay, nhân sự điều phối và nội dung chương trình. Các trường học hỗ trợ địa điểm và kết nối học sinh, sinh viên tham gia. Người tham dự không phải trả phí.

Một buổi thực hành thiền âm thanh chuông xoay.

Ban tổ chức cho biết, thiền âm thanh được sử dụng như một hoạt động hỗ trợ thư giãn và chăm sóc đời sống tinh thần, không thay thế việc điều trị y khoa hoặc tư vấn tâm lý chuyên sâu. Việc bảo đảm an toàn cho người tham gia cũng được đặt ra trong quá trình tổ chức các buổi thực hành.

Chia sẻ về mục tiêu của dự án, Ms Kunzang cho biết: “Không phải mọi nỗi buồn đều có thể biến mất sau một buổi thiền. Nhưng tôi mong mỗi bạn trẻ khi bước ra khỏi không gian ấy sẽ cảm thấy mình được lắng nghe, được thấu hiểu và biết rằng các em không phải đối diện với áp lực một mình”.

Dự án dự kiến phối hợp các trường học và câu lạc bộ sinh viên để tổ chức workshop định kỳ hằng tháng, tập trung vào những thời điểm học sinh, sinh viên chịu nhiều áp lực như trước và sau các kỳ thi. Bên cạnh hoạt động trực tiếp, chương trình cũng có các phiên trực tuyến dành cho người trẻ ở nhiều địa phương và du học sinh Việt Nam ở nước ngoài.