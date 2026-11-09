'Âm thanh bình yên': Dự án hoạt động miễn phí giúp học sinh, sinh viên tránh áp lực

Theo đại diện dự án, áp lực học tập, thi cử, kỳ vọng từ gia đình, các mối quan hệ và những lo lắng về tương lai là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của học sinh, sinh viên.

Trong khi đó, không phải người trẻ nào cũng dễ dàng chia sẻ những khó khăn tâm lý hoặc tìm được hình thức hỗ trợ phù hợp.

Dự án do nhóm sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội, do Nguyễn Yến Nhi, sinh viên năm thứ tư ngành Y học dự phòng, Phó Chủ nhiệm Ban Tổ chức sự kiện HMU EOC, chủ trì xây dựng kế hoạch

Từ thực tế này, dự án do bà Phương Anh (được biết đến với tên gọi Ms Kunzang) khởi xướng, lựa chọn thiền âm thanh chuông xoay làm hoạt động chính.

Mỗi buổi thực hành kéo dài khoảng 50 phút, với nhóm từ 15-20 người. Người tham gia được hướng dẫn thả lỏng cơ thể, tập trung vào hơi thở, lắng nghe âm thanh và cảm nhận rung động từ chuông xoay. Sau đó, các thành viên có thể chia sẻ cảm xúc trong không gian cởi mở, không phán xét.

Dự án dự kiến phối hợp với các trường học, câu lạc bộ sinh viên tổ chức workshop định kỳ hằng tháng, tập trung vào những thời điểm người học thường chịu nhiều áp lực, nhất là trước và sau các kỳ thi.

Bên cạnh hoạt động trực tiếp, chương trình cũng dự kiến tổ chức các phiên trực tuyến, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên ở nhiều địa phương và du học sinh Việt Nam ở nước ngoài tham gia.

Thực hành thiền âm thanh chuông xoay

Tham gia triển khai dự án có nhóm sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội, do Nguyễn Yến Nhi, sinh viên năm thứ tư ngành Y học dự phòng, Phó Chủ nhiệm Ban Tổ chức sự kiện HMU EOC, chủ trì xây dựng kế hoạch.

Nhóm từng tham gia cuộc thi Sinh viên thế hệ mới 2024 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức với dự án Tell Me, tập trung vào hỗ trợ sức khỏe tinh thần, nâng cao sự đồng cảm và giảm áp lực cho gia đình bệnh nhân.

Về kinh phí, dự án hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận. Các khoản chi cho chuyên môn, dụng cụ, nhân sự điều phối và tổ chức chương trình do dự án đảm nhận; nhà trường hỗ trợ địa điểm và kết nối người tham gia. Học sinh, sinh viên được tham dự miễn phí.

Thực hành thiền âm thanh chuông xoay

Đại diện dự án cho biết, thiền âm thanh được xác định là hoạt động hỗ trợ thư giãn, chăm sóc đời sống tinh thần, không thay thế việc điều trị y khoa hoặc tư vấn tâm lý chuyên sâu. Các yếu tố bảo đảm an toàn cho người tham gia cũng được đặt ra trong quá trình tổ chức.

Chia sẻ về mục tiêu chương trình, bà Phương Anh cho rằng một buổi thực hành không thể giải quyết mọi vấn đề tâm lý, nhưng có thể giúp người trẻ có thêm khoảng lặng để lắng nghe bản thân, nhận diện cảm xúc và tìm kiếm sự sẻ chia khi cần thiết.